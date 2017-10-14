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опубликовано редакцией на Переводике 14.10.17 11:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Марсель Пруст платил газетам, чтобы они публиковали положительные рецензии

Документы, найденные в экземпляре романа "По направлению к Свану", выставленном на аукцион 30 октября, раскрывают удивительную уловку автора.

Le Point.fr (вместе с  AFP)

Марсель Пруст платил журналистам, чтобы получить публикацию положительных рецензий на книгу "По направлению к Свану" - культовое произведение автора, вышедшее в издательстве Grasset в 1913 году. Это показали документы, найденные в одном из пяти экземпляров "По направлению к Свану" Марселя Пруста, который будет выставлен на аукцион в Париже 30 октября. Это редчайшая книга, за которую библиофилы на рынке готовы драться. 

Произведение, отпечатанное на самой лучшей бумаге, является одним из четырех экземпляров, находящихся в обращении, так как владелец одного из них был ограблен нацистами во время Второй мировой войны, и один экземпляр по сей день остается пропавшим. Аукцион Sotheby's оценивает это произведение в 400 000 - 600 000 евро.

В поисках рекламы любой ценой

Книга содержит множество документов с автографом Пруста, которые редактор издательства Grasset добавил в конце тома. Читая их, начинаешь понимать, как тщательно Пруст следил за самыми конкретными деталями издания: ценой, типографическим шрифтом, но также за рекламой, передававшейся в прессу.   

Именно так историки обнаружили, что ради получения положительного освещения его книги Пруст предлагал деньги журналистам в обмен на снисходительные материалы в их газетах. И этот метод был хорошо обкатан. Писатель сам писал рецензии и отправлял их своему другу-издателю Луи Брану, чтобы они были перепечатаны на машине и чтобы не оставалось никаких следов его рукописной работы, сообщает "Гардиан". Эта хитроумная система позволила ему оплатить материал на первой полосе газеты "Фигаро" (за 300 франков той эпохи) и издания "Journal des débats" (за 660 франков). Крайне одобрительные рецензии говорили о "маленьком шедевре" и сравнивали его, в частности, с Чарльзом Диккенсом. 

Согласно "Гардиан", это стремление к рекламе частично объяснялось тем, что Марсель Пруст сам оплатил издание своего романа и хотел компенсировать свои расходы за счет продаж. Издатель Бернар Грассе посчитал в то время это произведение "невыносимым", но в конце концов согласился его опубликовать, однако книга вышла за счет автора. Этот метод продвижения был весьма распространен в ту эпоху, напоминает газета "Ле Монд". Для всех желающих приобрести книгу - с корреспонденцией, которая в ней содержится - она будет выставлена Sotheby's с 26 по 28 октября.  

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теги: Франция  
   
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