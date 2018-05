архив



опубликовано редакцией на Переводике 03.05.18 23:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Zero Hedge”,

"Democratic Party Sues Russia, Trump, Wikileaks For Conspiring To Hurt Hillary In 2016 Election" США - 20 апреля 2018 г. Демократическая партия подала иск к России, Трампу и "Викиликс" за сговор с целью навредить Хилари на выборах 2016 года Интерпретация демократов "Русские сделали это" пошла по очередному кругу?



"Вашингтон Пост" сообщает, что Национальный комитет Демократической партии подал в пятницу иск на миллионы долларов против российского правительства, предвыборного штаба Трампа и организации "Викиликс", обвинив их в серьезном сговоре о вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года и изменении результата в пользу Дональда Трампа. В иске утверждается, что вдобавок к Российской Федерации, Генеральному штабу вооруженных сил Российской Федерации, "Викиликс" и хакеру Guccifer 2.0, ведущие лица предвыборного штаба Трампа, включая Дональда Трампа-младшего, Роджера Стоуна, Джареда Кушнера, Пола Манафорта и в общем-то всех остальных, упоминавшихся в одном параграфе вместе с Трампом, ...

... вступили в преступный сговор с российским правительством и его агентством военной разведки, чтобы навредить кандидату в президенты от Демократической партии Хилари Клинтон и помочь Трампу посредством взлома компьютерных сетей Демократической партии и распространения украденных материалов, которые были там найдены. На этой карикатуре Осел (символ Демократической партии США) пытается доить скелет коровы с прозвищем "Россия" в пустые ведра с надписью "Импичмент" (прим. перев.)

Председатель Национального комитета Демократической партии сказал в заявлении... "Во время президентских выборов 2016 года Россия осуществила массированную атаку на нашу демократию, и она нашла заинтересованного и активного партнера в предвыборном штабе Дональда Трампа" "Это стало беспрецедентной изменой: предвыборный штаб кандидата в президенты Соединенных Штатов в сговоре с враждебной иностранной державой, чтобы увеличить его собственные шансы на победу на президентских выборах". В иске утверждается, что российская кампания взлома - в сочетании с контактами соратников Трампа с Россией и с публичной поддержкой его предвыборным штабом этих взломов - равносильна незаконному сговору с целью вмешательства в выборы, который нанес серьезный ущерб Демократической партии. Подпись на карикатуре: "Требуется смирительная рубашка"

С нетерпением ждем твиттер-ответа Трампа на этот фарс; мы также с радостью ожидаем увидеть, как демократы получат миллионы долларов компенсации от Путина. Напомним, что президент много раз отвергал любой тайный сговор или противоправную деятельность его предвыборного штаба. На этой неделе он снова сослался в твите на "фальшивое расследование касательно России, где, кстати, не было НИКАКОГО СГОВОРА (кроме демократов)". "Вашингтон Пост" отмечает, что этот иск повторяет сходную юридическую тактику Демократической партии, использованную во время скандала "Уотергейт". В 1972 году Национальный комитет Демократической партии подал иск против комитета по переизбранию президента Ричарда Никсона с требованием компенсации убытков в 1 миллион долларов за незаконное вторжение в штаб-квартиру демократов в здании "Уотергейт". Генеральный прокурор Никсона в то время, Джон Митчелл, осудил это, назвав методом "чистой демагогии" со стороны НКДП. Но гражданский иск, поданный бывшим председателем НКДП Лоренсом Ф. О'Брайаном, в конечном итоге оказался успешным, приведя к соглашению о выплате 750000 долларов предвыборным штабом Никсона, которое было заключено в тот день в 1974 году, когда Никсон покинул свой пост. Иск, поданный сегодня, требует миллионы долларов компенсации для возмещения убытков, понесенных партией, как в нем утверждается, из-за предполагаемых хакерских взломов. НКДП утверждает, что кибератака отрицательно сказалась на его способности общаться с избирателями, привлекать пожертвования и эффективно работать, так как его сотрудники столкнулись с личными оскорблениями и в некоторых случаях с угрозами физической расправы. Стоит напомнить, что эксперты сената и прокуроры спецпрокурора Роберта С. Мюллера-третьего все еще расследуют, координировали ли соратники Трампа свои действия с российскими усилиями. В прошлом месяце республиканцы в комитете по разведке палаты представителей заявили, что они не нашли свидетельств того, что президент Трамп и его компаньоны сговорились с российскими чиновниками, чтобы повлиять на выборы, или что Кремль пытался ему помочь - но демократы в комитете отвергли это заключение. В четверг "Блумберг" сообщил, что заместитель генпрокурора Род Розенстейн сказал Трампу, что он не является целью расследования Мюллера. Тем временем Гленн Гринволд подытожил это: 18 месяцев спустя после их сокрушительного поражения со стороны ведущего телевизионной игры, демократы так и не опубликовали публичный критический разбор того, почему они проиграли, или почему они потерпели крах на всех уровнях. Но зато они только что подали иск с обвинением России и "ВЛ" в их проигрыше https://t.co/wdZmTbfW9k

- Гленн Гринволд (@ggreenwald) 20 апреля 2018 Другое популярное мнение является логичным в контексте растущего недостатка финансовых средств у демократов: НКДП пытается уменьшить огромный разрыв в привлечении финансовых средств посредством подачи иска к предвыборному штабу Трампа, к России https://t.co/5GwUdu6BPm

- Чак Росс (@ChuckRossDC) 20 апреля 2018 Директор Freedom Press отметил, что объяснения, продвигаемые "в иске НКДП против "Викиликс" являются бредовыми" и "Если иск будет реально принят судьей/присяжными, то тогда бесчисленное множество журналистов станут виновными за разные сообщения, связанные с избирательными кампаниями, в будущем". Я знаю, что Ассанж непопулярен, но я надеюсь, что все могут понять, что некоторые из этих объяснений в иске НКДП против "Викиликс" являются бредовыми.



Если иск будет реально принят судьей/присяжными, то тогда бесчисленное множество журналистов станут виновными за разные сообщения, связанные с избирательными кампаниями, в будущем. pic.twitter.com/Yh1904Uxul

— Тревор Тимм (@trevortimm) 20 апреля 2018 И, наконец, один из ответчиков, сама "Викиликс", прокомментировал это, сказав, что "у НКДП уже имеется утративший актуальность рекламный иск, который надоел прессе - отсюда необходимость снова подать его как "новый" иск перед промежуточными выборами в Конгресс. Как надежный издатель важной информации @wikileaks защищена конституцией от таких исков". Комментарий по "иску" Национального комитета Демократической партии: у НКДП уже имеется утративший актуальность рекламный иск, который надоел прессе - отсюда необходимость снова подать его как "новый" иск перед промежуточными выборами в Конгресс. Как надежный издатель важной информации @WikiLeaks защищен конституцией от таких исков.

- WikiLeaks (@wikileaks) 20 апреля 2018 А если кто-то все еще думает, что это какой-то тщательно продуманный розыгрыш, то вот сам иск: https://www.scribd.com/document/376909203/DNC-Lawsuit#from_embed

