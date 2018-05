архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 07.05.18 22:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu

"Where They Tell You Not to Look" Великобритания - 30 апреля 2018 г. Куда они говорят вам не смотреть С самого начала происшествия со Скрипалем службы безопасности заблокировали посредством уведомления "D(SMA)" (в Соединенном Королевстве так маркируются дела, содержащие запрет или ограничение, наложенное уполномоченным государственным органом на публичное освещение определенных обстоятельств в СМИ - прим. перев.) любое упоминание Пабло Миллера и сказали средствам массовой информации не изучать фирму Orbis и досье Стила на Трампа, предприняв незамедлительные действия, чтобы донести их сообщение через надежных людей в "Би-Би-Си" и "Гардиан". Гордон Корера, "корреспондент Би-Би-Си по безопасности", не назвал источник, сказавший ему рассказать это, но услужливо проиллюстрировал свой твит хорошей фотографией главного офиса МИ6. Твит Гордона Корера 8 марта: "Никакой связи между Крисом Стилом и Сергеем Скрипалем: источники, близкие к Orbis Intelligence - компании бывшего сотрудника МИ6 Кристофера Стила, которая сделала "досье" на Трампа, - говорят мне, что нет совершенно никаких связей с русским, ставшим мишенью для нервно-паралитического газа. Отсутствие признаков оперативной работы на сегодня делают месть единственным мотивом".

Самым важным медийным каналом МИ6 (после Фрэнка Гарднера) является Люк Хардинг из "Гардиан". Твит Люка Хардинга 8 марта: "Статья "Телеграф", заявляющая о связи между Сергеем Скрипалем и компанией Кристофера Стила Orbis, является неверной, как я понимаю. Скрипаль не имел никакого отношения к досье на Трампа. Как и неназванный "подрядчик по безопасности" никогда не работал на Orbis". Ряд людей ответили на твит Хардинга, чтобы обратить внимание на то, что это очевидно неправда, и что Пабло Миллер указывал свою работу в Orbis Business Intelligence на его странице в Linkedin. Эта страница только что была удалена, но поиск гуглом по словам "Pablo Miller" или "Orbis Business Intelligence" без указания Linkedin в поиске выдает профиль Пабло Миллера первым же результатом (хотя на сайте Linkedin есть двенадцать других Пабло Миллеров, но поиск не выдал ни одного из них). Плюс на одном форуме в 2017 году обсуждалась связь Пабло Миллера с Orbis, и там приводились и давались ссылки на его страницу на Linkedin. Можно было бы подумать, что любой стоящий того журналист захочет рассмотреть это интересное контр-свидетельство. Но Хардинг просто снова написал твит с категорическими отрицаниями спецслужб, без вопросов. Скрин из беседы в Твиттере:

Сара Паркс 11 марта, отвечая Люку Хардингу и "Телеграф": "Результат из Гугла, показанный здесь, тогда немного озадачивает (страница в LinkedIn исчезла, но продолжает появляться в результатах):

The_War_Economy: Как и ожидалось, я поискал через Гугл "Pablo Miller" и "Orbis Business Intelligence" и это было первым результатом. google.co.uk/search?dcr=0&e... Люк Хардинг 11 марта: "Это неправда, и выглядит так, что кто-то оптимизирует результаты поиска Гугла" Кит Кларенберг 12 марта: "Это правда, или было правдой. Как я и говорил, в этой дискуссии на форуме в 2017 году, где дается ссылка на профиль Пабло Миллера на LinkedIn, говорится, что Orbis указана в резюме Миллера - boomantribune.com/story/2017/1/1... ....Прекратите бездумно повторять анонимные утверждения ваших приятелей-спецслужбистов и проведите исследование, Люк"

Это важная характерная черта Хардинга. В прошлом году мы оба с ним участвовали, по отдельности, в Фестивале литературы Джайпур. Хардинг рекламировал книгу и обвинял "Викиликс" и Сноудена. После его выступления я подошел к нему совершенно дружеским образом и сказал ему, что в его презентации есть пара фактических ошибок по вопросам, в которых я являлся очевидцем, и что я был бы рад проинформировать его неофициальным образом, но мы могли бы обсудить те моменты, которые он мог бы использовать. Он сказал, что поговорит со мной позднее и убежал. Позднее я увидел его в комнате для авторов, и когда я шел к нему, он поспешно встал и ушел, глядя на меня. Конечно, никто не обязан со мной разговаривать. Но в тот период со мной ежедневно связывались журналисты из всех крупных новостных агентств, желая получить интервью со мной о "Викиликс", и я всем им отказывал, и не было никаких сомнений в том, что я располагал конфиденциальной информацией и был напрямую вовлечен в ряд дел, о которых писал и выступал Хардинг. Журналист, который решительно избегает знаний по своей теме, это интересное явление. Но Хардинг именно таков. Из богатой семьи, получивший образование в частном Атлантик-колледж, а затем в Оксфорде, Хардинг стал редактором журнала "Cherwell" Оксфордского университета, не проявив никаких левых или мятежных черт. Для тех, кто знал его студентом, не стало сюрпризом, когда его взяли работать в весьма правую "Дейли Мейл". Оттуда он перешел в "Гардиан". В 2003 году Хардинг был прикреплен к войскам США в Ираке и присылал восторженные сообщения об операциях американских войск спецназа. Переехав в Москву в 2007 году в качестве московского корреспондента "Гардиан", другие журналисты в Москве и среди британских специалистов там обнаружили, что он является человеком с решительно ястребиными взглядами неоконов, крайне поддерживающим британскую политическую элиту и с намного более тесными связями с британским посольством и с МИ6, чем кто-либо еще среди журналистов. Именно по этой причине Хардинг стал единственным, насколько я знаю, из проживающих в стране британских журналистов, чью визу русские при Путине отказались продлить. Они подозревали, что он на самом деле является сотрудником МИ6, хотя он им и не является. Имея такую биографию, люди, знавшие Хардинга, были изумлены, когда Хардинг оказался сторонником и своим человеком сначала для Ассанжа, а затем и Сноудена. Причина этой двойственности в том, что Хардинг им не являлся - он написал книги о "Викиликс" и Сноудене, которые утверждали, что являются рассказами осведомленного человека, но в реальности просто продолжали долгую историю плагиаторства Хардинга, как дает ясно понять Джулиан Ассанж. Книги Хардинга являлись просто выверенным поливанием грязью под видом рассказа участника событий. Историческая репутация "Гардиан" в плане радикализма уже являлась обманом при главреде Расбриджере и совершенно испарилась при Вайнере в пользу жесткой клинтонской политики идентичности, не способной замаскировать непримиримый неоконсерватизм. "Гардиан" уничтожила жесткие диски с файлами Сноудена под контролем Центра правительственной связи Великобритании, уже занимаясь до этого тем, что "даже не рассматривала" информацию по Ираку и Афганистану. Тот факт, что эти жесткие диски не были единственными копиями в мире, не извиняет их трусость. Мы знаем, конечно, чем МИ6 снабжает Хардинга, потому что это каждый день отражается в его работе. То, чего мы не знаем, но можем догадываться, это то, что именно Хардинг передал по каналу обратной связи спецслужбам из того, что он выяснил из общения "Гардиан" с "Викиликс" и Сноуденом. Хардинг с тех пор зарабатывает на жизнь посредством торговли потоком книг против Ассанжа и против Сноудена, но, главным образом, антироссийских книг, с большим коммерческим успехом и чрезмерно расхваливаемый всеми ведущими СМИ. Но когда его подвергают критической оценке не-ведущие СМИ в отношении многочисленных безосновательных утверждений в интересах спецслужб, которые можно найти в его книгах, Хардинг становится совсем не убедительным. Можете посмотреть вот это видео, на котором Хардинг обрисовывает, как смайлики убедили его, что некий человек является российским агентом, вместе с этим увлекательным анализом, который в действительности является обязательным к прочтению докладом об антироссийской паранойе. Вот здесь есть аналогичный разбор.

Вероятно, еще более показательным является вот это интервью 2014 года с его старой студенческой газетой "Cherwell", в котором он явно чувствовал себя достаточно уютно, чтобы позволить раскрыться в полной степени его чудовищной ошеломляющей русофобии: Его аналогии охватывают основную часть 20-го века и его прогнозы на будущее такие же масштабные. "Это самый большой кризис в Европе со времен холодной войны. Это не распад Югославии, а стратегический консенсус с 1945 года, который попран. У нас теперь есть авторитарное государство, с армиями на марше". Что дальше?

"Для меня ясно, что Путин намерен расчленить Украину и соединить ее с Приднестровьем, а затем, возможно, он дойдет до Молдовы тем или иным образом", - говорит Хардинг. Это часть того, что он считает важнейшим проектом Путина: экспансионистская попытка собрать всех русскоговорящих вместе под одним ярмом, что он называет "пугающим и евразийским", и что, как он отмечает, мрачно напоминает "еще одного диктатора низкого роста", который придумал "аналогично ирредентистский проект в 1930-е". Но вообще-то я думаю, что вы можете собрать все, что вы хотите знать о Хардинге, просмотрев его Твиттер-канал за последние два месяца. Он одержимо ретвитил множество историй, штампующих все более натужную пропагандистскую линию о том, что произошло в Солсбери. Ни разу Хардинг не поставил под вопрос, даже самым мягким образом, хоть одно из многих противоречий в версии правительства, или не сослался на того, кто сомневается. Он действовал, попросту говоря, как канал для правительственной пропаганды, отказавшись при этом от любого представления о журналистском долге расследования. Мы все еще не знаем, кто атаковал Сергея Скрипаля и почему. Но тот факт, что с самого начала правительство блокировало упоминание в СМИ Пабло Миллера и выдавало отрицания, что это как-то связано с Кристофером Стилом и Orbis, включая ложь, что Миллер никогда не был связан с Orbis, убеждает меня, что это наиболее интересное направление, в котором следует смотреть. Мне никогда не казалось вероятным, что русские решили убить неактивного шпиона, которого они отпустили из тюрьмы много лет назад, из-за чего-то, что произошло в Москве более десятилетия назад. Еще менее вероятным это выглядело, когда Борис Джонсон заявил, что разведка показала, что это результат десятилетней программы "новичок", включавшей обучение секретным методам убийства. Зачем бы им растратить все эти усилия на старика Скрипаля? То, что мотивом является связь с самым животрепещущим вопросом в американской политике сегодня, а не нечто, произошедшее в Москве десять лет назад, всегда казалось мне намного более вероятным. После изучения этих вопросов и увидев, что правительство активно пыталось закрыть это направление расследования, становится еще более вероятным, что это именно так. Это не говорит нам, кто это сделал. Возможно, это сделали русские, раздраженные тем, что Скрипаль передавал информацию для досье Стила, в нарушение условий его освобождения. Учитывая то, что досье Стила очевидно является бреднями, то мне кажется более вероятным, что идея была в том, чтобы заставить замолчать Скрипаля, чтобы закрыть угрозу, что он раскроет свое участие в стряпании этой аферы. Помните, что он предал российских агентов британцам за деньги и был человеком с гибкой лояльностью. Также стоит отметить, что у Люка Хардинга есть книга-бестселлер, находящаяся сейчас в продаже, которая исходит по большей части из правдивости досье Стила.

Стил, МИ6 и элементы ЦРУ, которые строят козни Трампу, у всех у них есть веские мотивы решить проблему со Скрипалем. Первое правило реального журнализма, занимающегося расследованиями: смотрите туда, куда они говорят вам не смотреть. статью прочитали: 63 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.