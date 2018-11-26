Новое тщательное расследование из-за крушения "Боинга"





Турбореактивный двигатель самолета авиакомпании Lion Air рейса 610 поднимают в Джакарте. Компания "Боинг" заявила, что она помогает в расследовании крушения, но не затронула вопрос о том, почему она не сделала больше, чтобы обратить внимание на изменения системы, предотвращающей сваливание. ФОТО: РЕЙТЕР

В центре внимания теперь комплексность новой аварийной системы модернизированной модели 737 авиакомпании Lion Air

БАНГКОК - Компания "Боинг" столкнулась с новым пристальным вниманием во вторник из-за крушения одного из ее самолетов, рухнувшего в море в Индонезии в прошлом месяце, так как авиакомпании, пилоты и регулирующие госорганы стремятся установить, не преуменьшила ли компания комплексность новой аварийной системы, которая, как подозревают, вышла из строя на этом злосчастном рейсе.

Внимание следователей сфокусировано на том, не рухнул ли самолет рейса 610 авиакомпании Lion Air из-за этой системы, сконструированной для того, чтобы выводить самолет из опасного сваливания, которая была активирована на основе неточных данных, переданных или обработанных с датчиков на фюзеляже.



Самолет спикировал вниз в Яванское море, погибли все 189 человек на его борту. Точная причина или причины крушения остаются неясными.

Компания "Боинг" продает модель самолета, который разбился, новую 737 Max 8, как не требующую особой дополнительной подготовки пилотов, авиакомпаниям, которые уже используют предыдущую версию самолета. Модель 737 Max 8 находится в состоянии ожесточенной конкурентной борьбы с новейшей моделью самолета Airbus A320, и минимизация расходов на модернизацию новой модели является одним из ключевых факторов, чтобы добиться получения заказов от авиакомпаний.

Профсоюз пилотов авиакомпании American Airlines, которая также летает на модели Max 8, заявил, что аварийная система, о которой идет речь, не была включена "Боингом" в типовое руководство по эксплуатации. Также карта предполетной проверки воздушного судна - содержащая информацию о переходе на ручное управление аварийной системой - была неверной, сказал профсоюз.

Аварийная система предназначена для того, чтобы выводить самолет из режима срыва, когда его нос часто поднят слишком резко вверх. Система автоматически опускает нос вниз. Если она включается неправильно, то это могло направить самолет в смертельное пике, особенно если пилоты не были обучены должным образом тому, как действовать в такой ситуации.

"Боинг" поставила 200 таких самолетов мировым авиакомпаниям, и еще больше машин на подходе. Они уже используются в Соединенных Штатах авиакомпаниями American Airlines и Southwest, среди других клиентов - Air Canada и Norwegian Air.

"Боинг" заявила, что она помогает в расследовании этого крушения, но не остановилась на вопросах о том, почему она не сделала больше, чтобы обратить внимание на изменения в системе, предотвращающей сваливание.

"Расследование крушения рейса 610 авиакомпании Lion Air продолжается, и "Боинг" продолжает полностью сотрудничать и обеспечивать техническое содействие по запросу и под руководством государственных органов, расследующих катастрофу", заявила компания.

Федеральное управление гражданской авиации США получило письмо от компании "Боинг" с запросом разрешить обновление руководства по летной эксплуатации 737 Max 8. Это не является необычным после выпуска Управлением директив летной годности, но неизвестно, какие конкретные изменения запрашивала компания "Боинг".

Вопрос о том, не способствовала ли необходимость сокращения расходов решению "Боинг" полностью проинформировать авиакомпании о том, как работает аварийная система и о том, как пилотам следует иначе реагировать в случае ее некорректной работы, добавил новый элемент в расследование.

"Боинг" сообщила авиакомпаниям, что пилотам, подготовленным для полетов на более ранней модели самолета, 737NG, потребуется всего 16 часов подготовки на компьютере, чтобы летать на новой версии самолета Max.

American Airlines заявила, что у нее не было аналогичных проблем с ее 16 пассажирскими самолетами модели Max 8, но что она не знала о проблемах с работой системы, предотвращающей сваливание.



Индонезийские транспортные чиновники неоднократно заявляли, что руководство по эксплуатации модели Max 8, используемое в стране, не содержит важной информации о новом механизме, предотвращающем сваливание. Г-н Соерджанто Тьяджоно, глава индонезийского Национального комитета безопасности на транспорте, сказал, что в руководстве по эксплуатации компании "Боинг" не описывается надлежащим образом то, как работает этот новый механизм и что следует делать, если он неправильно активируется.

У пилотов всего несколько секунд, чтобы отреагировать на эту ситуацию, сказали авиаэксперты, особенно если самолет летел на небольшой высоте, как это было с рейсом Lion Air.

"Нью-Йорк Таймс"



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