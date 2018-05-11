В долларизованном мире укрепление доллара означает неприятности

The Wall Street Journal

Грег Айп

Экономические связи между США и Аргентиной являются скромными, но тем не менее политика ФРС наносит урон Аргентине. Она также угрожает Турции, Индонезии и другим станам по той же причине: их импорт, экспорт и немалая доля их долгов выражены в долларах.

Этот последний переполох на развивающихся рынках обнажает крайне важную, хотя и слабо понимаемую и неочевидную проблему в мировой экономике. Хотя доля США в мировой производимой продукции и торговле уменьшилась с течением десятилетий, доллар стал даже более доминирующим в мировой торговле и финансах.

Долларизация, как показывает новое исследование, означает, что рост курса доллара может навредить, а не помочь другим экономикам посредством увеличения стоимости их импорта и задолженности. Фактически повышение курса доллара может объяснить то, почему рост мировой экономики уже сошел на нет. Доминирование доллара также объясняет то, почему США могут изолировать Иран, просто лишив его доступа к американской банковской системе.

Проблемы Аргентины являются по большей части ее собственными: инфляция превышает 20%, а дефицит ее торгового баланса, включающий доходы от торговли и инвестиций, вырос. Но эти проблемы усугубляются повышающимися процентными ставками США и ожиданиями, что налогово-бюджетное стимулирование приведет к еще более высоким процентным ставкам. Это выводит капитал из Аргентины, что привело к тому, что песо потерял в этом году 17% стоимости по отношению к доллару.

И в этом вся проблема, так как хотя только 15% аргентинского импорта поступает из США, на 88% ее общего импорта счета выписаны в долларах, согласно экономисту Гарвардского университета Джите Гопинат. Таким образом, растущий доллар быстро повышает цены в песо.



Более того, различные уровни правительства Аргентины имеют долг в размере 98 миллиардов долларов, а ее частный сектор - еще 68 миллиардов долларов, что равняется примерно трети валового внутреннего продукта. С падением курса песо долг становится все труднее выплачивать. Атака на песо заставила центральный банк повысить процентные ставки до 40%, а во вторник страна попросила Международный валютный фонд предоставить ей кредитную линию.

Уязвимость Аргентины является чрезмерной, но не уникальной. Г-жа Гопинат обнаружила, что около 40% мировой торговли осуществляется в долларах, что приблизительно в четыре раза больше доли США в мировой торговле. Более того, у развивающихся стран их общая задолженность составляет 2 триллиона в долларах, согласно Банку международных расчетов.

С повышением курса доллара валюты развивающихся рынков, фондовые рынки и облигации все распродаются. "Это валюта, имеющая побочные эффекты, которые намного больше того, что признавалось в прошлом", - сказала г-жа Гопинат в интервью.

В известной мере долларизация является загадкой. Хотя процентные ставки США часто ниже заграничных процентных ставок, экономическая теория говорит, что привлечение заемных средств в долларах не должно быть дешевле, так как изменения курса валюты рано или поздно уничтожают любое такое преимущество. (Экономисты называют это "необеспеченным процентным паритетом".)

После финансовых кризисов в Латинской Америке в 1980-е и в Азии в 1990-е правительства развивающихся рынков значительно уменьшили их заимствования в иностранной валюте.

Однако их компании по-прежнему делают много заимствований в долларах, даже если они не экспортируют особо в долларах, и, таким образом, у них нет ествественного "хеджирования". И это может являться экономически целесообразным, потому что доллар не похож на другие валюты. Он стал базовой валютой для торговли; аналогично тому как турецкие компании общаются с бразильцами на английском языке, а не на их собственном языке, так и счета на оплату они выставляют друг другу в долларах, а не в их собственных валютах.

Г-жа Гопинат и ее коллега по Гарварду экономист Джереми Стейн утверждают в недавнем докладе, что это означает, что иностранцы имеют очень много долларов для расчетов по сделкам, даже если они не зарабатывают на этом процентный доход. Это является источником "чрезмерного преимущества" США - способности делать дешевые заимствования в долларах без того, чтобы колебания курса валюты уничтожали выгоду. Иностранные компании также получают это преимущество, когда они заимствуют в долларах. Если компания получает кредиты в долларах, то она, естественно, хочет выставлять счета за свой экспорт в долларах, и наоборот, поэтому долларизация становится самовоспроизводящейся.

В новом исследовании для Института Бекера Фридмана при Чикагском университете Маттео Маджиори, Брент Нейман и Джесси Шрегер изучили глобальные портфели ценных бумаг на 27 триллионов долларов и обнаружили, что инвесторы главным образом предпочитают облигации либо в их собственной валюте, либо в долларах. Более того, доля доллара в межгосударственных заемных средствах выросла до 62% в 2016 году с 45% в 2008 году за счет евро, будущее которого было поставлено под вопрос во время кризиса суверенной задолженности этого региона.

Однако только потому, что заимствования в долларах являются экономически целесообразными, это не делает их лишенными риска. Робин Брукс, главный экономист Института международных финансов, говорит, что такие страны как Турция помешаны на экономическом росте и поэтому позволили своим компаниям и банкам привлекать большие заемные средства в иностранной валюте без затратных хеджевых операций. "При условии, что турецкая лира не будет сильно падать, тогда у вас все в порядке". Однако лира упала в этом году на 12%.

Положительным является то, что доллар пока что не сильно вырос по сравнению с падением прошлого года. Сколько времени это еще продолжится, во многом зависит от ФРС. В выступлении во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что повышающиеся процентные ставки США должны "оказаться удобными" для развивающихся рынков с учетом того, что они не были удивлены и проводят намного лучшую бюджетную и кредитно-денежную политику, чем в 1980-е и 1990-е.



И все же ФРС не может игнорировать риск провоцирования кризиса за границей, который ударит рикошетом по США. "Чрезмерное преимущество" доллара возлагает "чрезмерную ответственность" на центральный банк, говорит г-н Стейн, бывший управляющий ФРС.



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