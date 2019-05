архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.05.19 23:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “NEO - New Eastern Outlook”,

"Whatever Happened to Peak Oil?" Глобальная сеть - 31 декабря 2018 г. Что же случилось с пиком добычи нефти?

В самом начале администрации Буша-Чейни в бесчисленных статьях и даже официальных заявлениях Международного энергетического агентства и различных правительств объявлялось о наступлении того, что было названо "пиком добычи нефти". Это было время, когда бывший директор Halliburton, вице-президент Дик Чейни был назначен руководителем целевой рабочей группы по энергоресурсам Белого дома. В преддверии войны против Ирака в марте 2003 года пик добычи нефти или полное сокращение мировых запасов нефти казался правдоподобным объяснением, если не оправданием, вторжения Джорджа У. Буша в Ирак. Этот автор также некоторое время был убежден, что это может быть объяснением нефтяной войны. И все же сегодня мы мало что слышим о пике добычи нефти. Интересно, почему. Пик добычи нефти был и является выдумкой определенных финансовых кругов совместно с крупными нефтяными компаниями США, чтобы обосновать, среди прочего, крайне высокие цены на их нефть. Теория пика добычи нефти, которую они пропагандировали для объяснения высоких цен, восходит к 1950-м и к эксцентричному геологу-нефтянику, работавшему в Shell Oil в Хьюстоне, по имени Кинг Хабберт. Гауссова кривая и тому подобное

Когда он работал в компании Shell Oil в Техасе, Мэриона Кинга Хабберта или Кинга, как он предпочитал, чтобы его называли, попросили подготовить доклад для ежегодного собрания Американского института нефти в 1956 году - это событие станет одним из наиболее роковых примеров научного вымысла современности. Хабберт взял за основу всех своих выводов 1956 года, включая то, что США достигнут пика добычи нефти в 1970 году, недоказанное допущение, что нефть является ископаемым топливом, биологическим соединением, вырабатываемым из наносов мертвых динозавров, водорослей или других живых организмов, зародившихся примерно 500 миллионов лет назад. Хабберт безоговорочно принял ископаемую теорию и не сделал никаких заметных попыток подтвердить научным образом такую важную и краеугольную часть его аргументации. Он просто предъявил "ископаемое происхождение нефти" как святую истину и начал строить на этом новую идеологию, нео-мальтузианскую идеологию строгой экономии в условиях приближающегося дефицита нефти. Он заявил, что нефтяные месторождения следуют гауссовой колоколообразной кривой, которая сама по себе является произвольным поисковым методом. Для огромных британских и американских нефтяных компаний и крупных банков, поддерживавших их, миф о дефицитности был необходим для того, чтобы можно было контролировать наличие и цену нефти как имеющей жизненно важное значение для мировой экономики. Миф о дефицитности стал ключевым элементом англо-американской геополитической мощи на более чем столетие. Кинг Хабберт признал в искреннем интервью в 1989 году, незадолго до его смерти, что метод, использованный им для расчета всех извлекаемых запасов нефти США, был отнюдь не научным. Можно сравнить это с увлажнением пальца и поднятием его вверх, чтобы понять, насколько сильно дует ветер. Хабберт сказал бравшему у него интервью: Требовалось, чтобы я знал или имел оценку предельного количества, которое могло быть добыто... Я знаю предельное значение и я знаю, что могу только приспособить эту кривую к очень узкому диапазону неопределенности. Так что это было сделано. Эти кривые были нарисованы. Я просто в заранее подготовленном виде, то есть вы рисуете кривую, рассчитываете квадраты, и если это слишком много, то вы это уменьшаете, или если слишком мало, то вы это немного увеличиваете. Но не было никакой математики, кроме целого куска под кривой, всей предполагаемой глубины, определенного количества, иногда метода оценки, для суммарной добычи до определенного момента времени... Так что с лучшими оценочными показателями, с которыми я мог попасть на предельное количество нефти в Соединенных Штатах, моя собственная цифра в то время составляла около 150 миллиардов баррелей. Если описание Хаббертом его методологии не похоже на строгий научный метод, то это потому, что он таковым не являлся. Хабберт по сути превратил необоснованное и неточное утверждение - что нефть возникает из ископаемых биологических окаменелостей - в основания для утверждения о присущей ей дефицитности и неизбежного спада: "Эти данные дают нам мощную геологическую основу против безудержных предположений касательно возникновения нефти и газа. Первоначальные запасы исчерпаемы; норма восстановления запасов ничтожно мала; а залегание ограничено теми регионами планеты, где породы фундамента покрыты толстым слоем осадочных отложений". Как только это превратилось в устоявшееся знание в мире геологии - в мире, учебные пособия которого были написаны в основном в Америке, где доминировали крупные нефтяные компании, - это стало вопросом контроля над этими богатыми нефтью регионами политическим или, если необходимо, военным образом.

Лишь крошечная доля земли была затронута нефтяными установками, когда он сделал свой мрачный прогноз об "исчерпаемых" и "ограниченных" запасах в 1956 году. Майкл Т. Халбоути, уважаемый геолог по нефти и инженер-нефтяник из Техаса, написал в "Уолл Стрит Джорнал" в 1980 году: В мире [есть] приблизительно 600 потенциальных нефтеносных бассейнов. Из них 160 являются промышленными, 240 - частично или относительно разведаны, а остальные 200 фактически не разведаны... 73 процента бурений были осуществлены в Соединенных Штатах. И однако потенциальные регионы с нефтеносными бассейнами в этой стране... составляют всего 10,7 процента от мировых... Большинство мировых бассейнов не были соответствующим образом разведаны или проведены бурения. Хабберт далее предсказал, что на основе его оценок общих запасов нефти в США в 150-200 миллиардов баррелей производство нефти в Соединенных Штатах достигнет своего пика в конце 1970-х - и начнется ускоряющийся спад добычи нефти в виде гауссовой кривой. Это была тревожная картина, мягко говоря. Она также была ложной. Новое крупное открытие запасов нефти Я не стану здесь рассматривать презентации российских ученых, начиная с 1950-х годов, которые эмпирически продемонстрировали, что нефть постоянно создается глубоко в оболочке земли посредством крайне высоких температур и давления, и что она совсем не истощается. Я подробно рассматриваю этот вопрос в моей книге "Мифы, ложь и нефтяные войны". Здесь я хочу процитировать из недавнего информационного бюллетеня Геологической службы США. 28 ноября Министерство внутренних ресурсов США объявило о сенсационном новом подтверждении огромных залежей нефти и газа в регионе Западного Техаса и Аризоны. Министерство внутренних ресурсов США через свою Геологическую службу сообщило, что сланцы Вульфкемп и вышележащий пласт Боун Спринг в части Делавэрского бассейна Техаса и Пермского бассейна штата Нью-Мексико содержат "приблизительно 46,3 миллиардов баррелей нефти, 281 триллион кубических футов природного газа и 20 миллиардов баррелей природного газоконденсата", согласно оценке Геологической службы США (ГС). Эта оценка касается постоянной нетрадиционной нефти и состоит из неразведанных, технически извлекаемых запасов. Д-р Джим Рейли, директор ГС США, назвал регион "нашей крупнейшей оценкой непрерывных запасов нефти и газа, когда-либо опубликованной". Одним словом, это большая новость для американских энергоресурсов. В докладе дальше заявляется, что нефтегазовые компании, добывающие здесь в настоящее время нефть, используют и традиционную технологию вертикальных скважин, и горизонтальное бурение и гидравлический разрыв пласта для извлечения сланцевой нефти и газа. Геологическая служба США добавила, что подсчет в Делавэрском бассейне сланцев Вульфкемп и пласта Боун Спринг более чем в два раза превышает запасы Мидлендского бассейна. Даже еще до открытия этих новых крупных запасов сланцевой нефти и газа в регионе Техаса-Аризоны вокруг Пермского бассейна, Соединенные Штаты Америки, включая оценки сланцевой нефти, оценивались как страна с крупнейшими извлекаемыми запасами нефти в мире. Согласно исследованию от июля 2018 года компании Rystad Energy, норвежского консалтингового агентства, в США имеется 264 миллиарда баррелей нефти, больше половины которой находятся в сланцах. Эта общая цифра превышает 256 миллиардов баррелей, обнаруженных в России, и 122 миллиарда баррелей, расположенных в Саудовской Аравии. Если включить сюда новые оценки Геологической службы США, то общие запасы нефти США составят более 310 миллиардов баррелей. Предсказание Кинга Хабберта о пике добычи нефти в США в 1970 году, как оказалось, было чушью. Что произошло в 1970 году, так это то, что крупные нефтяные компании ловко использовали в своих целях уход в сторону ультра-дешевой ближневосточной нефти и от внутренней добычи нефти в США. Для них аргумент о пике добычи нефти был полезным политическим прикрытием, которое имело огромные геополитические последствия для ближневосточной политики США после 1970 года. Новые открытия в Техасе и Аризоне гарантируют, что более быстрое истощение залежей сланцевой нефти по сравнению с традиционными не повлечет за собой скорого истощения добычи нефти в США. Все это имеет значительные геополитические последствия, так как США превратились в последние годы в крупнейшего производителя нефти, опередив и Россию, и Саудовскую Аравию. Это также может объяснить то, почему президент США смог недавно отдать приказ о выводе войск из Сирии. В последние несколько лет происходит огромный геополитический сдвиг. Ф. Уильям Энгдаль является консультантом в области стратегических рисков и лектором, он по образованию политолог, получивший диплом в Принстонском университете, и автор бестселлеров по темам нефти и геополитики. Статья написана эксклюзивно для "Нового Восточного Обозрения". статью прочитали: 45 человек Комментарии Материалы по теме Telegraph - Эмброуз Эванс-Причард Трамп пошел на самый большой экономический риск его президентства

