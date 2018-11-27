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опубликовано редакцией на Переводике 27.11.18 01:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Культурные войны с помощью искусственного интеллекта

Культурные войны с помощью искусственного интеллекта: видео израильского правительства о запуске "командного центра" по Твиттеру/Фейсбуку, который ведет наблюдение за "всеми постами" на наличие "антисемитизма" с помощью "искусственного интеллекта", а затем направляет жалобы, например, "разведывательным и правоохранительным органам" в "какой-то европейской стране" или другим чиновникам
pic.twitter.com/cdMDbfgysX



Презентация "Системы кибермониторинга антисемитизма"

Перед Международным днем памяти жертв Холокоста израильское Министерство по делам диаспоры представляет новую уникальную платформу для борьбы с антисемитизмом онлайн.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/241157

25/01/18

Перед Международным днем памяти жертв Холокоста израильское Министерство по делам иудейской диаспоры представило новую уникальную платформу для информации и анализа антисемитизма в интернете в режиме реального времени.

Министр по делам диаспоры Нафтали Беннетт представил в четверг этот инструмент, разработанный министерством в последний год: Систему кибермониторинга антисемитизма (ACMS), способную предоставлять данные и анализ антисемитизма в интернете в режиме реального времени.   

Министр Беннетт сказал: "Солнечный свет является лучшим дезинфицирующим средством. С сегодняшнего дня каждый антисемит в интернете должен знать, что он выявлен, ненависть, которую он распространяет, находится под наблюдением, и его привлекут к ответственности. Пришло время поставить зеркало перед нашими врагами и изобличить уродливое лицо современного антисемита, того, кто твитит свастики вместо того, чтобы вывешивать их на улице. С этого момента мы будем знать, кто является ведущими антисемитами, и с ними разберутся".   

Беннетт добавил: "Антисемитизм не исчез, он изменил форму и перешел с улицы в сеть. Особенно в течение недели, когда мы чтим память Международного дня памяти жертв Холокоста, мы должны обратить всеобщее внимание на те места, откуда происходит и распространяется антисемитизм, как часть общей ответственности, которая есть у евреев по отношению друг к другу".

Следующие виды данных были собраны в течение месяца работы системы в пилотном режиме: 

- 409000 антисемитских постов и твитов, написанных 30000 людей, были обработаны и проанализированы.

- Каждый день около 200000 подозрительных постов и твитов сканируются системой.

- Около 10000 антисемитских постов и твитов обнаруживаются ежедневно.

- Три города, распространяющие наибольший антисемитизм, это на сегодня: Сантьяго (Чили), Днепр (Украина) и Бухарест (Румыния). На Западе самыми антисемитскими городами являются Париж и Лондон. 

- 6 декабря, после признания президентом Трампом Иерусалима как столицы Израиля, антисемитизм в интернете вырос в девять раз по сравнению с предыдущими днями. 

Система кибермониторинга антисемитизма была разработана Министерством обороны и предоставляет интерактивные карты в режиме реального времени, показывающие антисемитскую деятельность. Она может проанализировать и показать информацию на основе многочисленных факторов, включая географию, язык, дату и т.д.    

На основе самообучающегося искусственного интеллекта программа распознает ключевые слова и шаблоны, одновременно анализируя сопутствующий текст, в котором они написаны. Система кибермониторинга антисемитизма использует рабочее определение, принятое IHRA (Международным альянсом в память о Холокосте), и мониторит посты на английском, французском, немецком и арабском языках. Помимо программного обеспечения Министерство создало командный центр, управляемый экспертами, которые получают данные системы и представляют их Министерству по делам диаспоры.  

При необходимости Министерство работает с властями в других странах, чтобы предринимать конкретные шаги против тех, кто распространяет ненависть. 

Платформа также будет предоставлять данные израильским чиновникам, проводящим дипломатические встречи, так как она может предоставлять информацию, имеющую отношение к любой встрече с иностранными государственными деятелями. Она также станет инструментом для журналистов и исследователей, ищущих точные данные по теме.  

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теги: Израиль, Интернет  
   
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  05.11.2018 16:00  
The Straits Times -

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