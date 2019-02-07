Замедление еврозоны усиливает опасения неустойчивого роста глобальной экономики

Пол Хэннон и Эрик Силверс



Оригинал: www.wsj.com/articles/eurozone-slowdown-feeds-fears-about-faltering-global-growth-11548930934

Экономика еврозоны росла самыми медленными темпами за четыре года в 2018 году, так как Италия вошла в экономический спад, и дальнейшее замедление темпов роста является вероятным в этом году, так как валютная зона сталкивается с растущей политической напряженностью и угрозой более слабого спроса на ее экспорт со стороны Китая и Соединенного Королевства.

Замедление блока поддерживает растущее беспокойство касательно устойчивости роста глобальной экономики, который, похоже, является неустойчивым в ряде крупных стран и по разным причинам.

Ранее в январе Китай представил цифры, показывающие, что рост в прошлом году был самым медленным за почти три десятилетия. Экономический рост в Южной Корее имел самый медленный темп за шесть лет, а в Германии темпы были самыми медленными за пять лет. Экономика Мексики также замедлилась, хотя и не так сильно.

В то же время экономика США была крепкой, с безработицей, остающейся на самом низком уровне за полстолетия, хотя приостановление работы правительства могло истощить рост экономики в начале 2019 года.

Экономисты ожидают, что экономика еврозоны еще больше замедлится в этом году, и есть ряд потенциальных проблем, которые могут поставить еврозону на грань застоя. Соединенное Королевство должно выйти из Европейского Союза в марте и может сделать это без нового торгового соглашения, что может вызвать серьезный сбой в области экспорта из еврозоны.



Более того, китайская экономика может замедлиться более резко, чем ожидалось, если торговый спор с США не будет быстро урегулирован, еще больше ослабляя ее импорт из Германии. В то время как продажи Италии в Китай менее значительны для ее экономики, Германия является ее крупнейшим экспортным рынком.



"Если Германия замедлится, Италия тоже замедлится", - сказал Марко Валли, экономист банка UniCredit в Милане.



Статистическое агентство Европейского Союза заявило в четверг, что рост экономики в 19 странах, использующих евро, составил 1,8% в прошлом году, что ниже 2,4% в 2017 году, когда у них были самые сильные экономические результаты за десять лет. Однако в последние три месяца 2018 года было некоторое восстановление, так как валовой внутренний продукт увеличился на 0,9% в годовом исчислении по сравнению с 0,6% за три месяца по сентябрь.



Этому подъему способствовала Испания, рост экономики которой слегка ускорился к концу года. Но прогноз на 2019-й год - более медленный рост, так как правительство Германии понизило в среду свой прогноз экономического роста на год до 1% - с 1,8%, что указывает на увеличивающиеся геополитические и торговые риски.

Экономику еврозоны тормозит ослабление экспорта в 2018 году, вызванное Турцией и Соединенным Королевством, при этом спрос Китая также слабеет.



Внутри блока французский президент Эммануэль Макрон борется с массовыми протестами, целью которых является срыв его планов экономической реформы, в то время как в Германии простои на ключевых автозаводах страны поставили крупнейшую экономику Европы на грань экономического спада в последние шесть месяцев прошлого года.

Цифры, опубликованные в четверг, также показали, что экономика Италии сократилась в последние три месяца 2018 года, это второй подряд квартал падения производства.

Это было вызвано частично многомесячным противостоянием между правительством и ЕС из-за планов Италии увеличить ее бюджетный дефицит, что повысило стоимость заимствований и подорвало деловую и потребительскую уверенность.

Снижение потребительской уверенности повлияло на сезон рождественских покупок, особенно для более мелких розничных магазинов, которые и так испытывают трудности.

"Это был плохой год в целом и ужасный рождественский сезон", - сказал Лучано Лазарачина, управляющий маленьким магазином в Милане, торгующем обувью ручного изготовления. Он обеспокоен медленным ростом экономики Италии и неопределенной политической ситуацией.

Размер экономики Италии все еще меньше, чем до двойного удара финансового кризиса и кризиса суверенного долга, что отрицательно сказалось на таких розничных торговцах как г-н Лазарчина. По субботам с г-ном Лазарчина в его магазине обычно работали пять человек и они могли продать до 90 пар обуви за один день. Теперь это только он и его сын по субботам, и они работают через день в течение недели.

И ситуация вряд ли вскоре улучшится, так как центральный банк Италии и Международный валютный фонд понизили недавно их прогнозы роста для Италии на 2019 год до 0,6% с 1%.

Десятилетие незначительного экономического роста уменьшило важность Европы для мировой экономики, но на нее все еще приходится более 15% глобальной экономической деятельности, и ее замедление уже оказывает воздействие за ее границами.

Федеральная резервная система совершила внезапную смену курса в среду, изменив свою политическую позицию шестью неделями ранее, дав понять, что она закончила повышать учетные ставки на данный момент, сославшись на растущие риски резкого спада в экономике США из-за замедляющегося роста в Европе и Азии.



С уменьшением экспорта еврозоне предстоит все больше полагаться на расходы внутренних потребителей и компаний для стимулирования ее экономического роста. Но уверенность ослаблена политической напряженностью, которая может усилиться в течение 2019 года.

Выборы в Европейский парламент в мае являются потенциальным очагом напряженности, так как они, как ожидают, принесут победу для партий, оппозиционных правящему классу, увеличивая неопределенность в отношении будущей экономической политики. Исходя из опросов в ЕС, банк JP Morgan оценивает, что доля законодателей из партий, враждебных правящему классу, может вырасти до почти трети от общего числа - с пятой части сегодня.

Это увеличение неопределенности может воспрепятствовать модернизации станков и оборудования: опрос 12500 европейских промышленных предприятий, проведенный Европейским инвестиционным банком в конце 2018 года, показал большое увеличение числа тех, кто называет политические процессы сдерживающим фактором для инвестиций.

Статья написана при содействии Джованни Легорано



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