“Украинская служба информации”
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Украина
- 06 февраля 2019 г.
"https://usionline.com/2019/02/06/v-portugalii-arestovali-pyateryh-odesskih-moryakov-za-perevozku-2-5-tonn-kokaina/"
В Португалии арестовали пятерых одесских моряков за перевозку 2,5 тонн кокаина
Судно SEA SCAN 1 под флагом Панамы перехватили и задержали вместе с экипажем. На борту в том числе находились 8 украинцев, среди которых - 5 моряков из Одессы. Подозреваемых отправили в местный СИЗО.
Об этом сообщили корреспонденту Украинской Службы Информации в Фонде помощи морякам "Ассоль".
Судно SEA SCAN 1 задержали 30 января в 300 километрах от мыса Святого Викентия, у провинции Алгарве в Португалии, в нейтральных водах. При досмотре на его борту обнаружили 2,5 тонны кокаина, стоимость которого около 500 миллионов евро. Профсоюз работников морского транспорта Украины узнал о случившемся 1 февраля.
Всех подозреваемых заключили под стражу на 3 месяца. Согласно законодательству Португалии, все задержанные моряки обеспечены услугами адвоката и переводчика. Также когда португальская сторона даст разрешение, украинских граждан сможет посетить консул Украины.
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