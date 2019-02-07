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дата публикации 07.02.19 18:00
скаут: Lilu;
   
 

В Португалии арестовали пятерых одесских моряков за перевозку 2,5 тонн кокаина

 

Судно SEA SCAN 1 под флагом Панамы перехватили и задержали вместе с экипажем. На борту в том числе находились 8 украинцев, среди которых - 5 моряков из Одессы. Подозреваемых отправили в местный СИЗО.

Об этом сообщили корреспонденту Украинской Службы Информации в Фонде помощи морякам "Ассоль".

Судно SEA SCAN 1 задержали 30 января в 300 километрах от мыса Святого Викентия, у провинции Алгарве в Португалии, в нейтральных водах. При досмотре на его борту обнаружили 2,5 тонны кокаина, стоимость которого около 500 миллионов евро. Профсоюз работников морского транспорта Украины узнал о случившемся 1 февраля.

Всех подозреваемых заключили под стражу на 3 месяца. Согласно законодательству Португалии, все задержанные моряки обеспечены услугами адвоката и переводчика. Также когда португальская сторона даст разрешение, украинских граждан сможет посетить консул Украины.

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теги: Украина, Португалия, наркоторговля  
   
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