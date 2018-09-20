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опубликовано редакцией на Переводике 17.09.18 08:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Протесты лишили иракского премьера нового срока и ударили по надеждам США сформировать правительство

Ахмед Рашид, Райя Джалаби

СУЛЕЙМАНИЯ/ЭРБИЛЬ, Ирак ("Рейтер") - Яростные протесты в иракском городе Басра фактически покончили с шансами поддерживаемого США премьер-министра Хайдара аль-Абади добиться второго срока и разбили надежды Вашингтона сформировать следующее правительство. 

 

Фотография из архива: Дым поднимается из здания провинциального совета Басры, Ирак, 6 сентября 2018 г. "Рейтер"/Эсам аль-Судани/Архив

Пятнадцать человек были убиты, протестуя против отключений электроэнергии, плохого обслуживания и очевидной коррупции во втором иракском городе, многие из них - во время столкновений с силами безопасности.   

Политические союзники и лидеры религиозных влиятельных кругов обвиняют Абади в этом кризисе, ставя под угрозу альянс, в который он вступил с популистским представителем духовенства Моктадой аль-Садром.  

Альянс с Садром, блок которого "Саирун" стал первым по результатам выборов в мае, но не смог сформировать правительство, давал Абади его лучший шанс на то, чтобы остаться премьер-министром.

Но Садр осудил управление Абади кризисом в Басре и теперь находится на завершающей стадии переговоров с коалицией "Фатх", возглавляемой популярным командиром шиитского ополчения, поддерживаемого Ираном, Хади аль-Амири, чтобы сформировать новый альянс, сказали "Рейтер" источники, близкие к переговорам. 

Соглашение между "Фатх" и "Саирун" может дать Ирану, врагу США, шанс получить больше влияния в Ираке, самой важной для него соседской арабской стране.

"Переговоры между "Фатх" и "Саирун" являются серьезными и могут привести вскоре к прорыву в политическом кризисе", - сказал законодатель Разак аль-Харири, член организации Амири "Бадр". 

Эти две стороны все еще ведут переговоры о деталях, сказали источники. Но один высокопоставленный источник из "Фатх" сказал, что есть договоренность о компромиссе, по которому обе стороны отзовут своих ведущих кандидатов на пост премьера.

"Это то, о чем мы ("Саирун" и "Фатх") договорились, поэтому Амири отозвал свою кандидатуру. И мы договорились, что Абади не может быть избран на второй срок", - сказал источник.

 

Фотография из архива: Иракский протестующий жестикулирует перед сгоревшим иранским консульством в Басре, Ирак, 7 сентября 2018 г.  "Рейтер"/Эсам аль-Судани/Архив

Садр и Амири договорились в среду ускорить формирование правительства. Полностью детали их переговоров не известны, но коалиция выглядит неминуемой. 

"Неспособность Абади справиться с кризисом в Басре совершенно убедила Садра, что поддержка Абади ставит под удар его статус и популярность среди миллионов последователей", - сказал базирующийся в Багдаде аналитик Ахмед Юнис.

Соединенные Штаты поддерживали Абади, потому что они считали его умеренным политиком, который может стабилизировать страну с ее межконфессиональной, хаотичной политикой. Но Вашингтон, возможно, допустил просчет, не поддержав другие варианты.  

Потеря кандидатуры Абади уменьшит влияние США на политику в Ираке, где они конкурируют с Ираном. Тегеран неуклонно увеличивал свое влияние в стране с тех пор, как вторжение под руководством США свергло Саддама Хусейна в 2003 году.   

Абади сказали покинуть Басру

Протесты на юге Ирака, в основном нефтяном узле страны, знаменуют собой неприятие политического правящего класса, удерживающегося у власти при поддержке Соединенных Штатов и Ирана, несмотря на его неспособность улучшить жизнь людей.  

Во время визита в понедельник в Басру, которая находится в самом сердце мусульманского шиитского большинства Ирака, Абади был встречен протестующими, которые потребовали, чтобы он покинул город. Связаться с офисом Абади для комментариев не удалось. 

Политический выигрыш от победы Абади над вооруженной группой "Исламское государство" в Ираке в прошлом году при поддержке США оказался недолгим, и проблемы в Басре сфокусировали внимание на многолетних просчетах правительства.  

"Послание из Басры является четким и ясным для всех политических элит", - сказал Али аль-Маулави, глава исследований багдадского центра "Аль-Байан". "Они поняли, если хотите, что это бомба замедленного действия".  

Садр изображает себя неистовым националистом, выступающим и против американского, и иранского вмешательства в Ираке, но ему придется предоставить Ирану как региональной державе некоторое пространство для маневра при любом партнерстве с блоком Амири. 

 

Фотография из архива: Иракские протестующие бегут во время протеста рядом с правительственным зданием в басре, Ирак, 5 сентября 2018 г.  "Рейтер"/Ала аль-Марджани/Архив

Иран пытается сохранить свои интересы в Ираке и в других странах Ближнего Востока после того, как президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из международного ядерного соглашения с Тегераном и решил снова ввести жесткие санкции против своего противника.  

Нет никаких гарантий, что Тегеран сможет повлиять на расстановку политических сил в Ираке без каких-либо усилий. Многие избиратели, поддержавшие Садра на выборах, разочарованы в поддерживаемой Ираном политической элите, которую они обвиняют в коррупции.    

Союз Садра и Абади был неустойчивым с самого начала и уже дал трещину до того, как руководство "Саирун", а затем и "Фатх" призвали в субботу Абади подать в отставку после экстренного парламентского заседания в Басре.  

"Это было наше заявление, что это конец для Абади и для его второго срока", - сказал высокопоставленный источник из "Фатх".

"Старая гвардия" под огнем критики 

Явно намекая на Абади и других, ведущее шиитское духовное лицо Ирака великий аятолла Али аль-Систани, выступления которого могут лишить власти политиков, осудил пренебрежение Басрой и призвал к концу "старой гвардии". 

Бретт Макгерк, высокопоставленный американский посланник, побывал в Ираке на прошлой неделе, пытаясь добиться общей поддержки Абади среди различных группировок.  

Но Иран также пытается повлиять на следующее правительство в Ираке. Высокопоставленные иранские делегации провели в столице Багдаде несколько месяцев, пытаясь убедить расколотые шиитские группировки объединиться вокруг одного кандидата на пост премьер-министра.  

Моджтаба Хаменеи, сын иранского верховного лидера Али Аятоллы Али Хаменеи, также посетил Багдад для переговоров с Амири и Малики, сказали три политических источника. 

Успех не является несомненным для Ирана. Протестующие в Басре подожгли иранское консульство и скандировали "Иран вон, вон!" - это предупреждение о риске из-за слишком большой близости к внешнему влиянию. 

Ирану и Соединенным Штатам также предстоит решить деликатную задачу попытаться продвинуть кандидата в премьер-министры, который не выглядит слишком зависимым от них и не входит в политический правящий класс, который многие иракцы винят в проблемах в Басре.

"Американцы и иранцы смотрели до сих пор на Ирак так, что, если они поставят на свою лошадь, то они смогут контролировать страну", - сказал Ринад Мансур, эксперт по Ираку в аналитическом центре "Чатэм-хаус" в Лондоне.

"Эта новая возможная коалиция говорит - или, по крайней мере, садристы говорят - что у нас нет проблемы с международными делами. Но вы больше не можете относиться к нам как к своим ставленникам. Мы не ваши ставленники, мы ваши союзники". 

Редактирование - Майкл Джорджи и Тимоти Херитадж

статью прочитали: 1043 человек

   
теги: США, Иран, Ирак  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Anna Alekseeva, 18.09.2018 15:02:59
Kosovo against Serbia and questions of war and peace on the Balkans:
In the morning - the peace with Serbia, in the evening - own army or Kosovo.

Expert assessment of Academy of Geopolitics.

The authorities of Kosovo declared plans until the end of the year to create full-fledged army on the basis of security forces. However speeding up this process isn't supported even by key allies of Pristina - the USA and NATO which is afraid of failure of normalization of the relations with Serbia.

A similar attempt of the power of Kosovo was made and one and a half years ago - then as the initiator the president of the republic Hashim Thaçi acted (-the President of Academy of Geopolitics Arayik Sargsyan together with the Ambassador of Palestine in Belgrade - the Raba Tayem).
According to the international arrangements ("Ahtisaari's plan") Kosovo can have only the security forces numbering up to 2 thousand armed with small arms which is in warehouses under control of NATO troops from KFOR. And these forces can be used only for elimination of emergency situations - something like the Kosovo’s Ministry of Emergency Situations. Pristina intends to create full-fledged army which would operate on all territory of the republic on their base, participated in the international operations, "was adequately armed", and its number made 5 thousand active structure and to 3 thousand reservists...

Thus, the USA, in fact, rigidly coordinate positive perception of plans of Pristina for creation of army to progress in its negotiations with Belgrade. According to experts of our Academy of Geopolitics - unambiguous support from the West of present idea of Pristina would cause to transform security forces to full-fledged armed forces a rigid resistance of Belgrade and would break negotiation process between them. Therefore the sequence of steps has to be other: at first - the agreement with Serbia, then - creation of army; the word – "in the morning - the world with Belgrade, in the evening army for Kosovo"; in details about it in performance ex-the Honorary Consul of Macedonia in Armenia - https://www.youtube.com/watch?v=IzRfpPQVEC0 and here "Let God will help elite and the people of Macedonia" - http://www.nt.am/ru/news/256420/ .

Arayik Sargsyan, academician, the ex-Honourable Consul of Macedonia in Armenia, the President of Academy of Geopolitics.

http://www .nt.am/ru/news/259163/
http://russmir.info/pol/8280-kosovo-protiv-serbii-i-voprosy-voyny-i-mira-na-balkanah.html
https://irongamers.ru/forum/razgovory-obo-vsem/kosovo-protiv-serbii-i-voprosy-vojny-i-mira-na-balkanax#topic-post-82460
http://ruskline.ru/opp/2018/sentyabr/17/kosovo_protiv_serbii_i_voprosy_vojny­_i_mira_na_balkanah/
http://rusdozor.ru/2018/09/17/kosovo-protiv-serbii-i-voprosy-vojny-i-mira-na-balkanax-utrom-mir-s-serbiej-vecherom-sobstvennaya-armiya/

https://www.youtube.com/watch?v=5fiZ6Y5Lwf0

https://www.youtube.com/watch?v=IzRfpPQVEC0
:{}
Цитировать Имя
Anna Alekseeva, 18.09.2018 15:03:58
Косово против Сербии и вопросы войны и мира на Балканах:
Утром - мир с Сербией, вечером собственная армия.

Экспертная оценка Академии Геополитики.

Власти Косово объявили о планах до конца года создать на базе сил безопасности полноценную армию. Однако форсирование этого процесса не поддерживают даже ключевые союзники Приштины - США и НАТО, опасающиеся срыва нормализации отношений c Сербией.

Аналогичную попытку власти Косово предпринимали и полтора года назад - тогда инициатором выступил президент республики Хашим Тачи (- Президент Академии Геополитики Араик Саргсян вместе с Послом Палестины в Белграде- Раба Таемом)
В соответствии с международными договоренностями («план Ахтисаари») Косово может иметь только силы безопасности численностью до 2 тыс., вооруженные легким стрелковым оружием, которое находится на складах под контролем натовских войск из KFOR. Да и использоваться эти силы могут лишь для ликвидации чрезвычайных ситуаций - что-то вроде косовского МЧС. Приштина же намерена создать на их базе полноценную армию, которая бы действовала на всей территории республики, участвовала в международных операциях, была «адекватно вооружена», а ее численность составляла 5 тыс. активного состава и до 3 тыс. резервистов. ..
Таким образом, США, по сути, жестко увязывают позитивное восприятие планов Приштины по созданию армии с прогрессом в ее переговорах с Белградом. По мнению экспертов нашей Академии Геополитики -однозначная поддержка со стороны Запада нынешней идеи Приштины трансформировать силы безопасности в полноценные вооруженные силы вызвала бы жесткое противление Белграда и сорвала бы переговорный процесс между ними. Поэтому очередность шагов должна быть иной: сначала - соглашение с Сербией, потом -создание армии; словом –« утром - мир с Белградом, вечером армия для Косово»; детально об этом в выступление экс - Почетного Консула Македонии в Армении - https://www.youtube.com/watch?v=IzRfpPQVEC0 и тут "Пусть Бог поможет элите и народу Македонии "- http://www.nt.am/ru/news/256420/.

Араик Саргсян, академик, экс- Почётный Консул Македонии в Армении, Президент Академии Геополитики.

http://www.nt.am/ru/news/259163/
http://russmir.info/pol/8280-kosovo-protiv-serbii-i-voprosy-voyny-i-mira-na-balkanah.html
https://irongamers.ru/forum/razgovory-obo-vsem/kosovo-protiv-serbii-i-voprosy-vojny-i-mira-na-balkanax#topic-post-82460
http://ruskline.ru/opp/2018/sentyabr/17/kosovo_protiv_serbii_i_voprosy_vojny­_i_mira_na_balkanah/
http://rusdozor.ru/2018/09/17/kosovo-protiv-serbii-i-voprosy-vojny-i-mira-na-balkanax-utrom-mir-s-serbiej-vecherom-sobstvennaya-armiya/

https://www.youtube.com/watch?v=5fiZ6Y5Lwf0

https://www.youtube.com/watch?v=IzRfpPQVEC0

:evil:

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