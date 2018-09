архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 17.09.18 08:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Reuters”,

"Protests dash Iraqi PM's chances of new term, hit U.S. hopes of shaping government" Великобритания - 13 сентября 2018 г. Протесты лишили иракского премьера нового срока и ударили по надеждам США сформировать правительство Ахмед Рашид, Райя Джалаби СУЛЕЙМАНИЯ/ЭРБИЛЬ, Ирак ("Рейтер") - Яростные протесты в иракском городе Басра фактически покончили с шансами поддерживаемого США премьер-министра Хайдара аль-Абади добиться второго срока и разбили надежды Вашингтона сформировать следующее правительство.



Фотография из архива: Дым поднимается из здания провинциального совета Басры, Ирак, 6 сентября 2018 г. "Рейтер"/Эсам аль-Судани/Архив Пятнадцать человек были убиты, протестуя против отключений электроэнергии, плохого обслуживания и очевидной коррупции во втором иракском городе, многие из них - во время столкновений с силами безопасности. Политические союзники и лидеры религиозных влиятельных кругов обвиняют Абади в этом кризисе, ставя под угрозу альянс, в который он вступил с популистским представителем духовенства Моктадой аль-Садром. Альянс с Садром, блок которого "Саирун" стал первым по результатам выборов в мае, но не смог сформировать правительство, давал Абади его лучший шанс на то, чтобы остаться премьер-министром. Но Садр осудил управление Абади кризисом в Басре и теперь находится на завершающей стадии переговоров с коалицией "Фатх", возглавляемой популярным командиром шиитского ополчения, поддерживаемого Ираном, Хади аль-Амири, чтобы сформировать новый альянс, сказали "Рейтер" источники, близкие к переговорам. Соглашение между "Фатх" и "Саирун" может дать Ирану, врагу США, шанс получить больше влияния в Ираке, самой важной для него соседской арабской стране. "Переговоры между "Фатх" и "Саирун" являются серьезными и могут привести вскоре к прорыву в политическом кризисе", - сказал законодатель Разак аль-Харири, член организации Амири "Бадр". Эти две стороны все еще ведут переговоры о деталях, сказали источники. Но один высокопоставленный источник из "Фатх" сказал, что есть договоренность о компромиссе, по которому обе стороны отзовут своих ведущих кандидатов на пост премьера. "Это то, о чем мы ("Саирун" и "Фатх") договорились, поэтому Амири отозвал свою кандидатуру. И мы договорились, что Абади не может быть избран на второй срок", - сказал источник.

Фотография из архива: Иракский протестующий жестикулирует перед сгоревшим иранским консульством в Басре, Ирак, 7 сентября 2018 г. "Рейтер"/Эсам аль-Судани/Архив

Садр и Амири договорились в среду ускорить формирование правительства. Полностью детали их переговоров не известны, но коалиция выглядит неминуемой. "Неспособность Абади справиться с кризисом в Басре совершенно убедила Садра, что поддержка Абади ставит под удар его статус и популярность среди миллионов последователей", - сказал базирующийся в Багдаде аналитик Ахмед Юнис. Соединенные Штаты поддерживали Абади, потому что они считали его умеренным политиком, который может стабилизировать страну с ее межконфессиональной, хаотичной политикой. Но Вашингтон, возможно, допустил просчет, не поддержав другие варианты.

Потеря кандидатуры Абади уменьшит влияние США на политику в Ираке, где они конкурируют с Ираном. Тегеран неуклонно увеличивал свое влияние в стране с тех пор, как вторжение под руководством США свергло Саддама Хусейна в 2003 году. Абади сказали покинуть Басру Протесты на юге Ирака, в основном нефтяном узле страны, знаменуют собой неприятие политического правящего класса, удерживающегося у власти при поддержке Соединенных Штатов и Ирана, несмотря на его неспособность улучшить жизнь людей. Во время визита в понедельник в Басру, которая находится в самом сердце мусульманского шиитского большинства Ирака, Абади был встречен протестующими, которые потребовали, чтобы он покинул город. Связаться с офисом Абади для комментариев не удалось.

Политический выигрыш от победы Абади над вооруженной группой "Исламское государство" в Ираке в прошлом году при поддержке США оказался недолгим, и проблемы в Басре сфокусировали внимание на многолетних просчетах правительства. "Послание из Басры является четким и ясным для всех политических элит", - сказал Али аль-Маулави, глава исследований багдадского центра "Аль-Байан". "Они поняли, если хотите, что это бомба замедленного действия". Садр изображает себя неистовым националистом, выступающим и против американского, и иранского вмешательства в Ираке, но ему придется предоставить Ирану как региональной державе некоторое пространство для маневра при любом партнерстве с блоком Амири.

Фотография из архива: Иракские протестующие бегут во время протеста рядом с правительственным зданием в басре, Ирак, 5 сентября 2018 г. "Рейтер"/Ала аль-Марджани/Архив

Иран пытается сохранить свои интересы в Ираке и в других странах Ближнего Востока после того, как президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из международного ядерного соглашения с Тегераном и решил снова ввести жесткие санкции против своего противника. Нет никаких гарантий, что Тегеран сможет повлиять на расстановку политических сил в Ираке без каких-либо усилий. Многие избиратели, поддержавшие Садра на выборах, разочарованы в поддерживаемой Ираном политической элите, которую они обвиняют в коррупции. Союз Садра и Абади был неустойчивым с самого начала и уже дал трещину до того, как руководство "Саирун", а затем и "Фатх" призвали в субботу Абади подать в отставку после экстренного парламентского заседания в Басре. "Это было наше заявление, что это конец для Абади и для его второго срока", - сказал высокопоставленный источник из "Фатх". "Старая гвардия" под огнем критики

Явно намекая на Абади и других, ведущее шиитское духовное лицо Ирака великий аятолла Али аль-Систани, выступления которого могут лишить власти политиков, осудил пренебрежение Басрой и призвал к концу "старой гвардии". Бретт Макгерк, высокопоставленный американский посланник, побывал в Ираке на прошлой неделе, пытаясь добиться общей поддержки Абади среди различных группировок. Но Иран также пытается повлиять на следующее правительство в Ираке. Высокопоставленные иранские делегации провели в столице Багдаде несколько месяцев, пытаясь убедить расколотые шиитские группировки объединиться вокруг одного кандидата на пост премьер-министра. Моджтаба Хаменеи, сын иранского верховного лидера Али Аятоллы Али Хаменеи, также посетил Багдад для переговоров с Амири и Малики, сказали три политических источника. Успех не является несомненным для Ирана. Протестующие в Басре подожгли иранское консульство и скандировали "Иран вон, вон!" - это предупреждение о риске из-за слишком большой близости к внешнему влиянию. Ирану и Соединенным Штатам также предстоит решить деликатную задачу попытаться продвинуть кандидата в премьер-министры, который не выглядит слишком зависимым от них и не входит в политический правящий класс, который многие иракцы винят в проблемах в Басре. "Американцы и иранцы смотрели до сих пор на Ирак так, что, если они поставят на свою лошадь, то они смогут контролировать страну", - сказал Ринад Мансур, эксперт по Ираку в аналитическом центре "Чатэм-хаус" в Лондоне. "Эта новая возможная коалиция говорит - или, по крайней мере, садристы говорят - что у нас нет проблемы с международными делами. Но вы больше не можете относиться к нам как к своим ставленникам. Мы не ваши ставленники, мы ваши союзники". Редактирование - Майкл Джорджи и Тимоти Херитадж

статью прочитали: 1043 человек Комментарии