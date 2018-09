архив



опубликовано редакцией на Переводике 20.09.18 12:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Unz Review”,

"Disobedient Hungary: From the Soviet to the European Union" США - 17 сентября 2018 г. Непослушная Венгрия: от Советского до Европейского Союза Смена режима в Будапеште?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

"Си-Эн-Эн" недавно открыл парадокс. Как возможно, спрашивали они, что в 1989 году Виктор Орбан, в то время благосклонно принимаемый Западом лидер либеральной оппозиции, призывал к тому, чтобы советские войска ушли из Венгрии, а теперь, когда он является премьер-министром, он заигрывает с Владимиром Путиным? По одной и той же причине, болваны. Орбан хотел, чтобы его страна была независимой тогда, и он хочет, чтобы она была независимой теперь. В 1989 году Венгрия являлась государством-сателлитом Советского Союза. Чего бы ни хотели венгерцы, им приходилось следовать указаниям из Москвы и придерживаться советской коммунистической идеологии. Сегодня Венгрии приказывают выполнять указания из Брюсселя и придерживаться идеологии ЕС, иначе известной как "наши общие ценности". Но в чем же именно заключаются эти "общие ценности"? Не так давно "Запад", то есть и Америка и Европа, заявляли о приверженности "христианским ценностям". Эти ценности упоминались в западном обличении Советского Союза. Но это вышло из моды. Сегодня реальность такова, что одной из причин того, почему Виктора Орбана считают угрозой нашим европейским ценностям, является упоминание им венгерского взгляда на "христианский характер Европы, роль наций и культур". Возрождение христианства в Венгрии, как и в России, рассматривается на Западе как нечто крайне подозрительное. Так что понятно, что христианство больше не является "западной ценностью". Что же взамен него? Это должно быть очевидным: сегодня "наши общие ценности" по существу означают демократию и свободные выборы. Представьте снова: Орбан был недавно переизбран с подавляющим преимуществом. Ведущий либерал ЕС Ги Верхофстадт назвал это "наказом избирателей, чтобы свернуть демократию в Венгрии". Так как выборы могут "свернуть демократию", то они не могут являться сутью наших "общих ценностей". Люди могут неправильно голосовать; это называется "популизм" и это плохо. Реальные, действующие общие ценности Европейского Союза прописаны в его договорах: четыре свободы. Нет, не свобода слова, так как многие страны-члены ЕС имеют законы против "языка вражды", которые могут касаться много чего, так как его значение допускает широкое толкование. Нет, обязательными четырьмя свободами ЕС являются свободное передвижение товаров, услуг, лиц и капитала по Союзу. Открытые границы. В этом суть Европейского Союза, догма Свободного Рынка. Проблема с доктриной Открытых Границ в том, что она не знает, где остановиться. Или она нигде не останавливается. Когда Ангела Меркель объявила, что в Германии рады сотням тысяч беженцев, это было истолковано как постоянно действующее приглашение разными иммигрантами, которые начали стекаться в Европу. Это одностороннее германское решение автоматически применялось ко всему ЕС с его отсутствующими внутренними границами. С учетом германского влияния, Открытые Границы стали обязательной "европейской общей ценностью", а прием иммигрантов - сутью прав человека.

Весьма различающиеся идеологические и практические соображения способствуют идеализированию Открытых Границ. Так, например: Экономические либералы утверждают, что так как Европа стареет, то ей нужны молодые рабочие-иммигранты, чтобы оплачивать пособия для вышедших на пенсию рабочих.



Многие еврейские активисты чувствуют угрозу со стороны национального большинства и чувствуют себя безопаснее в обществе, состоящем из этнических меньшинств.



Некоторые предприниматели более незаметно поддерживают массовую иммиграцию, так как рост конкуренции на рынке труда снижает зарплаты.



Многие люди с артистическими задатками считают этническое разнообразие более креативным и более интересным.



Некоторые секты анархистов или троцкистов считают, что покинувшие свои дома иммигранты являются "фактором" революции, которую западный пролетариат не смог совершить.



Многие европейцы согласны с идеей, что национальные государства являются причиной войн, делая вывод, что нужно приветствовать любой способ их разрушения.

Международные финансовые инвесторы, ествественно, хотят снять все препятствия для их инвестиций и тем самым способствовать Открытым Границам как единственному Будущему.

Есть даже несколько влиятельных интриганов, которые рассматривают "разнообразие" как основу для метода разделяй и властвуй, разбивая солидарность на этнические куски.



И есть хорошие люди, которые хотят помочь всему человечеству в тяжелой ситуации.

Это сочетание разных, даже противоположных интересов не дает в сумме большинства в каждой стране. В особенности в Венгрии. Надо отметить, что Венгрия является маленькой центральноевропейской страной с менее чем 10 миллионами жителей, которая никогда не была колониальной империей и поэтому не имеет исторических связей с народами Африки и Азии, имеющихся у Британии, Франции, Нидерландов и Бельгии. Как одна из проигравших в Первой мировой войне Венгрия лишилась большого куска территории в пользу своих соседей, в особенности в пользу Румынии. Массовая имиграция стала бы серьезной угрозой для редкого и трудного венгерского языка. Можно сказать, что большинство людей в Венгрии, как правило, привязаны к своей национальной идентичности и им кажется, что она окажется под угрозой из-за массовой иммиграции из стран с совершенно другой культурой. Это, возможно, не хорошо с их стороны, и они, как и все, могут измениться. Но пока что они голосуют так.

В частности, они недавно массово проголосовали за то, чтобы переизбрать Виктора Орбана, явно поддержав его отказ от неконтролируемой иммиграции. Именно это спровоцировало пристальное внимание к лидерству Орбана в поисках признаков действующей диктатуры. В результате ЕС предпринимает шаги, чтобы лишить Венгрию ее политических прав. 14 сентября Виктор Орбан пояснил свою позицию в речи перед (по большей части управляемым) Европейским парламентом в Страсбурге: "Будем откровенны. Они хотят осудить Венгрию и венгерцев, которые решили, что наша страна не станет страной иммиграции. С должным уважением, но с твердостью, насколько это возможно, я отвергаю угрозы про-иммиграционных сил, их шантаж Венгрии и венгерцев, и все это на основе лжи. Я уважительно информирую вас, что какое бы решение вы не приняли, Венгрия остановит незаконную иммиграцию и будет защищать свои границы, если нужно - и против вас". Это было встречено негодованием. Бывший бельгийский премьер-министр Ги Верхофстадт, являющийся в настоящее время президентом группы "Альянс либералов и демократов за Европу" в Европейском парламенте и пламенным сторонником европейского федерализма, отреагировал разъяренно, что "мы не можем позволить ультраправым популистским правительствам втащить демократические европейские государства на орбиту Владимира Путина!" В твите своим коллегам по Европарламенту Верхофстадт предупредил: "Мы ведем жизненно важную битву за выживание европейского проекта. ... Ради Европы мы должны остановить его!" "Си-Эн-Эн" одобрительно опубликовал авторскую статью Верхофстадта, описывающую Венгрию как "угрозу международному порядку". "В следующие недели и месяцы международное сообщество - и Соединенные Штаты в особенности - должны внять нашему предупреждению и начать действовать: правительство Венгрии является угрозой основанному на нормах международному порядку", - написал он. "Это моральный долг европейских правительств и США - вмешаться", - продолжил Верхофстадт. "Мы не можем отойти в сторону и позволить популистским, ультраправым правительствам втащить демократические европейские государства на орбиту Владимира Путина и подорвать послевоенные международные нормы". Затем пришел черед санкций: "Должна быть возложена политическая и финансовая цена на правительства, идущие авторитарным курсом, и предоставлена поддержка организациям гражданского общества..." Верхофстадт заключил: "Это не в интересах народов Америки или Европы. Мы должны остановить его прямо сейчас." Призыв Верхофстадта к Америке "остановить" венгерского премьер-министра звучит как призывы к Брежневу со стороны непримиримых коммунистов направить танки в реформаторскую Чехословакию в 1968 году. Однако этот призыв о вмешательстве был адресован не президенту Трампу, который находится в такой же немилости у атлантистов, что и Орбан, а силам глубинного государства, которые, как предполагает бельгийский фанатик, все еще во власти в Вашингтоне.

В начале статьи на "Си-Эн-Эн" Верхофстадт выразил признательность "покойному, великому Джону Маккейну, который однажды назвал Орбана "фашистом в постели с Путиным"..." Это тот самый Маккейн, что ездил по миру как глава республиканского отделения Национального фонда демократии (НФД), подталкивая и финансируя группы инакомыслящих, чтобы они восстали против их соответствующих правительств, при подготовке к американской интервенции. О, сенатор Маккейн, где Вы, когда Вы нам нужны для небольшой смены режима в Будапеште? Репутация Орбана на Западе как диктатора однозначно связана с его напряженным конфликтом с финансистом родом из Венгрии - Джорджем Соросом, чей фонд "Открытое общество" финансирует всевозможные инициативы, чтобы продвигать его мечту о не имеющем границ обществе, в частности, в Восточной Европе. Операции Сороса можно рассматривать как приватизированную внешнюю политику США, аналогично действиям Маккейна, с невинным видом "не-правительственным". Одна инициатива Сороса - это частный базирующийся в Будапеште Центрально-Европейский университет, ректор которого - пропагандист открытого общества Майкл Игнатьефф. Венгрия недавно ввела 25% налог на деньги, тратящиеся неправительственными организациями на программы, которые "прямо или косвенно помогают продвигать иммиграцию", который затрагивает и ЦЕУ. Это часть недавно принятого пакета анти-иммиграционных мер, известного как законопроект "Стоп Сорос". Венгерские меры против вмешательства Сороса, конечно, осуждаются на Западе как серьезное нарушение прав человека, в то время как в Соединенных Штатах прокуроры лихорадочно ищут малейшие признаки российского вмешательства или российских агентов. Другим ударом против международного порядка на основе норм стало то, что офис венгерского премьер-министра недавно объявил, что правительство прекратит финансировать университетские курсы по гендерным исследованиям на том основании, что они "не могут быть обоснованы научным образом" и привлекают слишком мало студентов, чтобы быть оправданными. Хотя Центрально-Европейский университет имеет частное финансирование и таким образом может продолжать свою программу гендерных исследований, ЦЕУ был "поражен" и назвал эту меру "без какого-либо основания или антецедента". Как и Советский Союз, Европейский Союз не просто является недемократической институциональной структурой, продвигающей особую экономическую систему; он также является орудием идеологии и планетарным проектом. И тот и другой базируются на догме о том, что хорошо для мира: коммунизм для первого, "открытость" для второго. Оба различными способами требуют от людей моральных принципов, которые они, возможно, не разделяют: принудительного равенства, принудительной щедрости. Все это звучит, возможно, красиво, но такие идеалы становятся методом манипулирования. Навязывание идеалов людям рано или поздно наталкивается на решительное сопротивление. Есть разные причины быть против иммиграции, как и быть за нее. Идея демократии заключалась в том, чтобы отсортировать и сделать выбор между идеалами и практическими интересами посредством свободной дискуссии и в конечном итоге - посредством голосования поднятием руки: информированного голосования. Либеральный авторитарный центр, который представляет Верхофстадт, стремится навязать свои ценности, желания и даже свою версию фактов гражданам, которых обличают как "популистов", если они не согласны. При коммунизме диссидентов называли "врагами народа". Для либеральных глобалистов они являются "популистами" - то есть народом. Если народу постоянно говорят, что выбор - между левыми, агитирующими за массовую иммиграцию, и правыми, отвергающими это, то правый поворот неотвратим.