Фальшивые личности становятся новым оружием: войну с Ираном продвигают выдуманные журналисты





Одно из утверждений о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года заключалось в том, что контролируемые Кремлем организации использовали фальшивые личности, чтобы создавать раздор и сумятицу на сайтах социальных сетей. Это не должно никого удивлять, если это правда, так как разведчики используют фальшивые имена с шумерских времен.

Беспокойство по поводу фальшивых личностей связано, несомненно, с обманом, что означает, что если вы имеете дело с реальным человеком, то у вас есть какой-то контроль в отношении оценки того, что это значит и что, вероятно, произойдет. А фальшивая личина может притворяться кем угодно и может выступать за что-то или делать что-то без какого-либо критерия относительно того, что происходит. Другими словами, если Майк Помпео говорит что-то, то вы знаете, что он лжец, и можете судить о его словах соответствующим образом, но если это кто-то неизвестный по имени Кверт Юйоп, то вы задумаетесь, говорит ли он или она правду. Вы можете даже дать им шанс.

Яркий пример фальшивой интернет-личности появился недавно в виде предполагаемого "активиста", придуманного иранской террористической группой "Моджахедин-э Халк" (МЭХ - "Организация моджахедов иранского народа"). МЭХ - это необычное гибридное порождение в том смысле, что эта группа притворяется вариантом альтернативного правительства для Ирана, хотя почти все иранцы их презирают. В то же самое время их сильно любит вашингтонская политическая элита, которая хотела бы, чтобы муллы были свергнуты и заменены чем-то более послушным западному и израильскому мировосприятию.





Лидер МЭХ Марьям Раджави управляет группой как сектой, когда ряд правил ограничивают и контролируют поведение ее членов. В одном комментарии членство в МЭХ уподобили современному рабству. В настоящее время группа действует из скрытого от посторонних глаз, строго охраняемого лагеря в 84 акра в Албании, который тайно поддерживается Соединенными Штатами, а также через административный офис "политического крыла" в Париже, где она называет себя Национальным советом сопротивления.

МЭХ, которую финансово поддерживает Саудовская Аравия, проводит мероприятия в Соединенных Штатах и в Европе, где она щедро платит таким политикам как Джон Болтон, Руди Джулиани и Элейн Чао за 15-минутные выступления с восхвалением организации и всего, что она делает. Ее оплата вашингтонских политических воротил оказалась настолько успешной, что Хилари Клинтон исключила группу из списка Госдепартамента террористических организаций в 2012 году, хотя эта группа убивала американцев в 1970-е. МЭХ также находит благосклонность в Вашингтоне, потому что ее использует Израиль как ресурс для антииранских террористических актов сегодня, включая убийства, совершаемые в Тегеране.

Фальшивый журналист МЭХ, которого недавно разоблачило издание The Intercept, носит имя Хешмат Алави. Он, или если вы предпочитаете, "оно" успешно получило доступ к значительному числу традиционно консервативных ведущих западных СМИ, включая Forbes, The Hill, Daily Beast и The Federalist. Алави разместил множество статей как "активист со страстным служением правам человека", направленных на дискредитацию Ирана и его правительства, при этом исподволь расхваливая МЭХ как альтернативу текущему режиму. Его добросовестность никто никогда не ставил под сомнение, даже Forbes, который опубликовал не менее 61 статьи под этим именем с апреля 2017 по апрель 2018 года. Статьи, написанные якобы Алави, согласно сообщениям, создаются на "фабрике троллей" так называемым "групповым аккаунтом" в Албании, где усиленно трудятся члены МЭХ из "политического крыла" организации в условиях строгих мер безопасности.

Вклад Алави в осуждение Ирана не был ничтожным. В статье, написанной им, которая вышла в Forbes, утверждается, что муллы смогли увеличить их военный бюджет благодаря деньгам, высвобожденным по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Эта статья дошла до Белого дома и, согласно сообщениям, помогла убедить администрацию Трампа выйти из этого соглашения.





* Члены МЭХ, работающие на "фабрике твиттер-троллей" в лагере Манез, Албания



Чтобы подкрепить пропагандистские усилия Алави, албанская операция МЭХ использует банки компьютеров, которыми управляют приверженцы группы, некоторые из которых свободно говорят по-английски и которые работают как боты, запускающие множество комментариев в поддержку смены режима в Иране, одновременно также направляя волны критики против любых проиранских материалов, появляющихся в социальных сетях, включая Фейсбук и Твиттер. Согласно одному рассказу, более тысячи сторонников МЭХ управляют тысячами аккаунтов в социальных сетях одновременно. Целью всей этой трескотни является убедить в основном англоязычную аудиторию, что есть большое число иранцев, враждебно относящихся к режиму и поддерживающих МЭХ как замену.

В то время как большинство американцев считают иранское правительство и МЭХ, возможно, отдаленной проблемой, но даже конгресс и СМИ выразили значительное изумление, когда незадолго до разоблачений The Intercept стало известно, что правительство Соединенных Штатов финансирует так называемый "Проект иранской дезинформации", который использует тактические приемы, удивительно сходные с приемами МЭХ в попытке контролировать дискуссию о политике в отношении Ирана.

Хушанг Амирахмади, бывший начальник @tparsi, сказал @AbdolrezaDavari: "Да, Зариф сформировал Национальный ирано-американский совет - честно, искренне - и оказал ему большую поддержку, политическую и неполитическую." Поразительно, что ни один журналист не спрашивает Амирахмади & Парси & не пишет об этом. https://t.co/3s1PPyrKBu - Саид Гасеминеджад (@SGhasseminejad) 31 мая 2019



Этот проект, которым руководил центр глобального взаимодействия Госдепартамента, заключался в кампании троллинга, нацеленной на американских граждан в интернете, критически относящихся к политике правительства в отношении Ирана, навешивая на них ярлык нелояльных по отношению к Соединенным Штатам и орудий в руках иранского правительства. Он использовал, например, веб-сайт IranDisInfo.org и хэштэг #NIACLobbies4Mullahs ("НИАС лоббирует для мулл"). Программу возглавляла ирано-американская активистка и давний подрядчик Госдепартамента Мариам Мемарсадеги, получая сотни тысяч долларов, чтобы "беспрестанно нападать на критиков политики в отношении Ирана в социальных сетях... обвиняя их в том, что они являются платными агентами режима в Тегеране". В общем итоге операция "иранской дезинформации" получила около 1,5 миллиона долларов через контрактную организацию Мемарсадеги со странным названием E-Collaborative for Civic Education.

"Постоянное обучение & постоянное чтение" - так, @nikkihaley говорит @CliffordDMay, она готовилась & смогла противостоять всему, не в последнюю очередь тиранам, представленным в ООН. Так много уважения к ней. @FDD #FDDSummit pic.twitter.com/TJFGo00Ffl - Мариам Мемарсадеги (@memarsadeghi) 28 августа 2018

Расследование операции "иранской дезинформации" также показало, что неоконсервативный Фонд защиты демократий (ФЗД), который предпринимает значительные усилия для войны с Ираном, имел по крайней мере одного сотрудника, работавшего с E-Collaborative. ФЗД, консультирующий Белый дом Трампа по вопросу более агрессивной политики в отношении Ирана, также активно участвовал в усилиях Госдепартамента перекрестного размещения материалов этой кампании по дезинформации.

Иран давно является мишенью для атак ФЗД. Фонд получил 3,63 миллиона долларов в 2017 году от Бернарда Маркуса, сооснователя сети магазинов Home Depot. Маркус является бескомпромиссным сионистом, ненавидящим Иран, и однажды он назвал эту страну "дьяволом". ФЗД также получил миллиарды от мега-миллиардера казино Лас-Вегаса Шелдона Адельсона, крупнейшего отдельного спонсора Республиканской партии, который выступает за то, чтобы сбросить ядерную бомбу на Иран в качестве послания. Связь между крупными спонсорами Республиканской партии, поддерживающими ФЗД, и увеличением почти открытого сотрудничества ФЗД с администрацией Трампа в деле очернения Ирана не должна никого удивлять.

Хотя операция Госдепартамента была относительно небольшой по сравнению с аналогичными инициативами, предпринятыми Израилем, но мысль о том, что поверхностно демократическое правительство распространяет ложь в защиту собственной политики, была определенно тревожной. Некоторые могут подумать, что дезинформация об Иране не имеет особого значения, что она мало влияет на фактическую политику, но они ошибаются. Плохая информация, которой позволяют свободно распространяться, создает свою собственную реальность. Большинство американцев считают, что Иран действительно угрожает Соединенным Штатам, хотя они будут в затруднении объяснить, в чем именно это заключается. Сомнительные истории, авторства "Рейтер", о коррупции в Иране были использованы Майком Помпео для обоснования санкций против режима по гуманитарным соображениям, но ирония в том, что эти меры непропорционально затрагивают обычных иранцев. Та же самая история также была использована по крайней мере в четырех книгах для дискредитации иранского руководства.

Конечно, ведущие СМИ сами по большей части виноваты, как это было в случае с Хешматом Алави, что они не проверяют более тщательно свои источники, особенно когда материал содержит уникальную информацию или представляет собой точку зрения, которая может считаться спорной. В некоторых случаях, конечно, новостное издание хочет, чтобы материал воспринимался как правдивый, даже если оно знает, что это не так, поэтому оно становится соучастником пропагандистских усилий. Недавняя попытка создать механизм для установления стандартов посредством определения надежности интернет-новостей являлась на самом деле не более чем неоконсервативной махинацией, чтобы дискредитировать сайты, не поддерживающие точку зрения неоконов.

Так как правительства и различные неправительственные группы спонсоров теперь, по их собственному признанию, сильно вовлечены в предоставление ложной информации и дискредитацию критиков, то большинство американцев перестанут совершенно обращать внимание на этот процесс, что означает, что между правдой и ложью будет мало или вообще не будет измеримой разницы. Уже можно слышать жалобы со всех сторон политического процесса, что большинство новостей являются фальшивыми. Когда дойдет до того, что такое неверие станет единодушным, то и выборы и сама демократия станут практически бессмысленными.

