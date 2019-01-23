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опубликовано редакцией на Переводике 23.01.19 20:35
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Франция вызвала итальянского посла после высказываний Ди Майо об Африке

ПАРИЖ ("Рейтер") - Министерство иностранных дел Франции вызвало в понедельник посла Италии после того, как заместитель премьер-министра Луиджи Ди Майо обвинил Париж в создании бедности в Африке и способствовании массовой миграции в Европу.   

 

Фото из архива: Заместитель итальянского премьер-министра Луиджи Ди Майо выступает на пресс-конференции в Каире, Египет, 29 августа 2018 г. "Рейтер"/Мохамед Абд Эль Гани/архив

"Итальянский власти не первый раз делают неприемлемые и агрессивные высказывания", - сказал французский дипломатический источник.

Выступая в субботу в центральной Италии, Ди Майо раскритиковал политику Франции в отношении Африки - это самый недавний эпизод словесной войны межу Римом и Парижем с тех пор, как к власти пришли оппозиционные к правящему классу Движение пяти звезд и ультра-правая "Лига" в прошлом году. 

"Если у нас есть люди, которые уезжают сейчас из Африки, то это потому, что некоторые европейские страны, и Франция в особенности, никогда не прекращали колонизацию Африки", - сказал Ди Майо, возглавляющий Движение пяти звезд.    

"Если бы у Франции не было ее африканских колоний, потому что нужно их называть именно так, то она бы была 15-й крупнейшей экономикой в мире. Вместо этого она находится среди первых (экономик), полностью из-за того, что она делает в Африке".

Посол Италии Тереза Кастальдо была вызвана в понедельник после обеда руководителем аппарата министра по европейским делам Натали Луазо, сказал французский источник.

Сам Ди Майо отказался пойти на попятную в ссоре, сказав журналистам вечером в понедельник, что Франция манипулирует экономиками 14 африканских стран, которые используют франк КФА - валюту колониальных времен, которая поддерживается французским Министерством финансов.

"Франция - одна из тех стран, которая посредством печатания денег для 14 африканских государств препятствует их экономическому развитию и способствует тому факту, что беженцы уезжают и затем гибнут в море или прибывают на наши побережья", - сказал он.

Франция утверждает, что франк КФА принес желанную стабильность валютного курса странам, которые им пользуются, но французский президент Эммануэль Макрон сказал в 2017 году, что это зависит от африканских правительств - решить, что делать с валютой. 

Новое итальянское правительство часто конфликтует с Парижем, будь то по вопросу иммиграции или вопросам политики в отношении Ливии, стремясь обозначить разницу между собой и предыдущей левоцентристской администрацией, у которой были хорошие отношения с французскими властями.   

"Я перестал быть лицемером, говорящим только о влиянии иммиграции, настало время поговорить о ее причинах", - сказал Ди Майо в выходные. 

"ЕС следует наказать все такие страны как Франция, которые разоряют африканские страны и являются причиной того, что эти люди уезжают". 

Сообщение - Джон Айриш в Париже и Гэвин Джонс в Риме; редактирование - Тоби Чопра и Криспиан Балмер

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теги: Африка, Франция, Италия, Экономика  
   
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  18.01.2019 10:28   Эксклюзив
IWD -

В какой стране минимальный размер оплаты труда выше, чем в остальных?

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