Экс-генсек НАТО Расмуссен: США должны стать «мировым жандармом»

Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО, продолжает витать в иллюзиях, полагая, что США должны примерить на себя роль международного полицейского. Не имеет значения, кто победит на президентских выборах: Клинтон или Трамп, главное, активизировать вмешательство в решение мировых конфликтов. Чем же грозит мировому сообществу реализация его бредовой идеи? Лидирующая роль Америки в мировых делах, по его мнению, поможет разрешить ситуацию в Сирии, Ливии, Ираке и на востоке Украины. Мир в огне и пора бы взяться за дело, чтобы остановить наступление хаоса. «Сирия, разрываемая войной и конфликтом. Ирак на грани распада. Ливия – несостоявшееся государство в Северной Африке. Россия, нападающая на Украину и дестабилизирующая Восточную Европу. Китай, играющий своими мускулами, страна-изгой Северная Корея, угрожающая ядерными атаками». Барак Обама в его глазах выступает в роли миротворца, сопротивляющегося использованию американских вооруженных сил в целях предотвращения мировых конфликтов. Но по-другому мир и порядок не восстановить. Впрочем, на Дональда Трампа у Расмуссена тоже мало надежды… Стоит отметить, что, перечисляя международные проблемы, Расмуссен «забыл» упомянуть о том, что дестабилизация политических систем на Ближнем Востоке и на Украине – дело рук США. Именно американская внешняя политика, агрессивная по своей сути, запустила процессы разрушения государственности в этих странах, привела к гражданской войне, вынудила население спасаться бегством, мигрируя в ту же Европу.



США – «мировой жандарм»? Тот, кто накажет преступников и восстановит в мире порядок? Допустим, порядок будет наведен, но вот вопрос: какой ценой и в чьих интересах? Не стоит сомневаться, что речь идет об установлении американского контроля на международной политической арене.

Американцы уже пробовали примерить на себя эту роль, обрадовавшись ослаблению своего геополитического противника в конце прошлого века – Советского Союза. Результаты этой «примерки» мы сейчас и наблюдаем, вплоть до возникновения угрозы международного терроризма.

«Мировой жандарм» неспособен навести порядок внутри свой страны – так, стоит ли пытаться указывать другим странам, что им делать? Полицейские в США регулярно отстреливают сограждан на улицах, демонстрируя неспособность адекватно оценить ситуацию, правильно на нее реагировать.

И кто даст согласие на ввод иностранных вооруженных сил, чтобы навести порядок в его стране? Мало ли, что кому не нравится, но не стоит забывать про такое понятие как «суверенитет государства». Экстерриториальное применение права США, конечно, для Расмуссена идеал будущего мироустройства, но кто ж им позволит так обнаглеть?

Американское руководство не имеет больше прав, чем любая другая страна в мире. Дипломатия и только дипломатия должна стоять во главе угла, а не военная экспансия. Введение вооруженных сил на территорию другого государства с целью оказания поддержки одной из сторон в прошлом не раз приводило к противоположным результатам: к войне, а не к миру.

Все американские военные операции стали причиной эскалации конфликта, гражданской войны, разрушения государственности и экономических проблем: Югославия, Ирак, Ливия, Йемен и др. Гибнут мирные люди, процветает криминал, террористические организации превратились в реальную угрозу миру, возродился Талибан.

Американцы уже успели за 25 лет «нагегемонить», что теперь за ними прибирать замучаешься. И что в итоге: добились нужного результата?





Британия на референдуме проголосовала за выход из Евросоюза. В Европе проходят многотысячные манифестации против Трансатлантического партнерства, подписание которого фактически сорвано. Турция разочарована предательством, а китайский лидер Си Цзиньпин заговорил о том, что Россия и Китай должны активнее развивать сотрудничество для «сохранения хрупкого суверенитета» наших стран. Провал за провалом? Несомненно.

Пора бы признать, что эту ношу США не потянуть. Нет понимания будущего мироустройства, желания идти на компромисс во имя мира на планете и, конечно же, внутренние ресурсы подкачали. Пора решить внутригосударственные проблемы, прежде чем диктовать свои правила.

Автор: Николай Киреев

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