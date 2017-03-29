Россия сегодня готова принять ЧМ – 2018. Бунденстаг против?

Россия сегодня может дать мастер класс по тому, как нужно организовывать масштабные спортивные мероприятия. Нет сомнений, что предстоящий Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет на высоком уровне. Интерес к ЧМ проявляют, как обычные люди, болельщики и политики разных уровней.













У последних, правда, интерес не совсем здоровый. Вчера, несколько авторитетных немецких СМИ передали заявление Михаэля Фукса, (зампредседателя правящей партии в бунденстаге), который призвал бойкотировать ЧМ -2018. Предъявил он просто убийственный аргумент, заявив, что Россия сегодня это страна, где не соблюдается гражданские права.





Подобные заявления, это ни что иное, как попытки Запада воздействовать на Россию через спорт. Точь-в-точь, как допинговый скандал вокруг нашей сборной в преддверии Олимпиады в Бразилии.





Как бы там ни было, именно Россия сегодня является стороной принимающей ЧМ 2018. Пересматривать это решение никто не будет.





Стоит отметить, что не все западные чиновники русофобы. Большинство из них понимает, что не стоит смешивать спорт и политику. Тот факт, что инициатива Фукса не нашла одобрения в Берлине, говорит о многом.

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