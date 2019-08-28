Путин и евреи

Фото: Sergei Ilnitsky, Reuters

Во внутренней и внешней политике путинской России, обладающей специфической внутренней логикой и даже, можно сказать, своеобразной гармонией, есть одна деталь, один небольшой штрих, который эту гармонию нарушает. Вносит определенный диссонанс.

Путинизм – последовательный враг прогресса. Дружит со всеми диктаторами и террористами планеты в диапазоне от Асада до Мадуро. В Европе поддерживает всякую пакость, хоть левую, хоть правую – главное, чтобы разрушали единство Европейского Союза. И вот в этот стройный и гармоничный ансамбль авторитарного режима фашистского типа инородным звуком врывается совершенно чуждая нота теплых, дружеских, даже, можно сказать задушевных отношений путинской России и Израиля. А внутри России налицо горячая поддержка путинского курса целым рядом еврейских организаций.

Причем, в российско-израильских отношениях есть тот эксклюзив, которого нет в отношениях с другими странами западного, иудео-христианского мира, неотъемлемой частью которого является Израиль.

Во-первых, хорошо известна «деликатность» и «гибкость» по отношению к России, проявленная Израилем в ситуации с российской оккупацией Крыма и Севастополя. Среди ста стран, поддержавших резолюцию ООН от 27 марта 2014 года о признании территориальной целостности Украины, Израиля не было. Израиль оказался среди 24 стран, не принявших участия в голосовании – таких, как Киргизия, Сербия, Таджикистан, Туркмения и пр.

В дальнейшем, в 2016 и 2017 годах, Израиль поддержал резолюции ООН, в которых признавалась оккупация Крыма и нарушения там прав человека. До этого Россия поддержала открыто антиизраильскую резолюцию ЮНЕСКО, в которой отрицается связь еврейского народа с Иерусалимом, Стеной Плача и Храмовой Горой. Биньямин Нетаньяху тогда справедливо заметил, что это все равно, что не признавать связь китайцев с Великой китайской стеной, или отрицать, что пирамиды имеют отношение к истории Египта. То есть, Израиль ответил России асимметрично: в ответ на поддержку Россией полной ахинеи - признал спустя годы таблицу умножения.

Израиль – одна из немногих стран цивилизованного мира, поддержавших Путина во время второй чеченской войны. В 2000 году член Кнессета Натан Щаранский, встретившись с Путиным, заявил, что Израиль поддерживает Россию в борьбе с «чеченским терроризмом».

Израиль – одна из немногих стран цивилизованного мира, имеющая с Россией безвизовое соглашение. Само по себе - это понятный и безоговорочно положительный факт, с учетом более миллиона русских израильтян и их связей с родными, оставшимися в России. Тут важна дата подписания соответствующего договора – март 2008 года. Это после Мюнхенской речи Путина 2007 года, в которой российский президент фактически объявил Западу новую холодную войну. При Ельцине такого договора не было, при Путине – подписан.

Политические элиты многих, если не большинства, стран «большого Запада» (куда Израиль входит наряду с другими, географически «незападными» странами, такими, как Япония, Австралия, Новая Зеландия и пр.) проявляют «деликатность» и «гибкость» по отношению к Путину и его политике. Разница в том, что только в случае Израиля путинская Россия открыто поддерживает террористические организации ХАМАС и Хезболлу, провозглашающие цель уничтожить эту страну и, фактически, реализовать «окончательное решение еврейского вопроса».

Террористы не любят не только Израиль, но и другие цивилизованные страны, совершают теракты в том числе в США, в Испании, во Франции. Возможно, в их безумных головах и возникает желание окончательно решить «американский вопрос», или «испанский вопрос», или «французский вопрос». Но никакими ресурсами эти мечты террористов не подкреплены. А в случае с Израилем ситуация иная: пока Израиль выигрывает все войны и отбивает все атаки террористов благодаря военной мощи и искусству спецслужб, но никаких гарантий, что так будет всегда, не существует.

«Гибкость» и «деликатность» Израиля по отношению к путинской России не только объяснима, но и оправданна. Для находящейся во враждебном окружении небольшой страны была бы величайшей глупостью открытая конфронтация и жесткая риторика по отношению к государству, обладающему второй в мире по мощи военной машиной и режимом фашистского типа, для которого не существует норм международного права. И эти «гибкость» и «деликатность» были бы абсолютно оправданы не только тактически, но и стратегически, если бы не одно обстоятельство, связанное с внутренней логикой происходящего с Россией.

Путинский режим приближается к своему концу. Сроки и очертания этого конца сегодня не может предсказать никто. Возможно, наименее болезненным вариантом было бы что-то вроде «дыхания Чейна-Стокса», с последующей трансформацией режима в нечто менее одиозное, и, если повезет, запоздавший на сто лет конец Российской империи, сопровождаемый образованием на месте России нескольких независимых государств.

Но это – если очень сильно повезет. А если вместо докторов Чейна и Стокса придут другие люди и обстоятельства, которые будут угрожать демонтажем путинского режима при жизни его создателя? Очевидно же, что Путин и его подельники принципиально отличаются от советской бюрократии и от главарей ГКЧП тем, что у них не будут дрожать руки. Не менее очевидно, что для них расставание с властью – это синоним расставания со свободой, а возможно и с жизнью. А главным способом сохранения подобных режимов, помимо закручивания гаек, является война. Вероятность того, что в случае серьезной угрозы своему существованию путинский режим не ограничится очередной агрессией против стран бывшего СССР, а решит взорвать Ближний Восток и поставить под угрозу Израиль, существенно отличается от нулевой.

Поэтому, проводя разумную тактику умиротворения путинской России, для Израиля была бы не менее разумной выработка вместе со всем цивилизованным миром стратегии, способствующей максимально безболезненному демонтажу режима, который сегодня является для этого мира главной угрозой.

Что касается евреев внутри России, то тут на официальном уровне царит полная гармония и «дружба народов». Политики открытого государственного антисемитизма нет, если не считать таковым отдельные реплики персонажей, типа вице-спикера Госдумы Петра Толстого о «потомках тех, кто выскочил с наганом из черты оседлости». Но это проблема больше не политическая, а медицинская. Официальные еврейские организации, что светские, что религиозные, полностью поддерживают путинский режим. Российский еврейский конгресс (РЕК), который был в ельцинские времена ведущей еврейской организацией, после 2001 года сменил руководство на абсолютно лояльное новой власти. Два подряд президента РЕК стали политэмигрантами: сначала Владимир Гусинский, затем Леонид Невзлин. На смену Невзлину пришел Евгений Сатановский, который если и позволяет себе критику путинского режима, то только за то, что он недостаточно фашистский и кровожадный. Правда, потом на смену Сатановскому пришли не столь одиозные люди, но свою роль РЕК уже утратил.

При Путине РЕК уступил ведущие позиции на «рынке» еврейских организаций Федерации Еврейских Общин России (ФЕОР). «Главным евреем» России стал Берл Лазар, который выиграл «иудейскую войну» в России благодаря поддержке Путина и его администрации. Указом Путина Берл Лазару в 2000 году было дано российское гражданство, он был включен в совет при президенте по взаимодействию с религиозными организациями, а затем и в Общественную палату РФ, увешан орденами и прочими наградами. Предыдущий главный раввин России Адольф Шаевич был оттеснен на задний план по подозрению в связях с упомянутыми «неблагонадежными» лидерами РЕК Гусинским и Невзлиным.

Отношение главного раввина России Берл Лазара к Путину лучше всего процитировать по его интервью в журнале «Москва-Ерушалаим» № 4 за 2017 год, где он сначала говорит о том, что «Ельцин не понимал, что такое антисемитизм», а о ситуации в ельцинское время утверждал, что на выборах в 90-е «кто выступит против евреев, получит больше голосов».

Антисемитская нотка, действительно, присутствовала в риторике ЛДПР - бенефициара выборов 1993 года. Но электоральный успех партии Ж. был связан, естественно, не с этим, а с популистской игрой на недовольстве населения начавшимися реформами. Но главное в этом интервью Берл Лазара – не столь типичные для путинизма проклятия в адрес «лихих 90-х», сколько оценка роли Владимира Путина. Вот как главный раввин России описывает свою реакцию на приход к власти Путина:

«Ельцин выступает и говорит: «Я хочу передать власть, и исполняющим обязанности президента будет Путин». Для меня это был такой шок, я понял, что это не случайно. То, что произошло — это от Б-га».

Могу ошибаться, но даже у Гундяева и РПЦ в целом, вроде бы, нет признания божественного происхождения Путина…

Несколько иначе относятся к Путину и его власти российские евреи. В 2010 году я руководил проведением комплексного социологического исследования российского еврейства, в ходе которого методом «снежного кома» было опрошено свыше 2 тысяч российских евреев. В ходе опроса респондентам было предложено вспомнить, как они голосовали на выборах в Госдуму в 2007 году. Не буду приводить все таблицы, дам только сравнение гипотетического российского парламента, избранного только российскими евреями, с реальной Госдумой, избранной россиянами:

То есть «Яблоко» и СПС в гипотетическом российском парламенте, избранном российскими евреями, имели бы простое парламентское большинство в 229 голосов. Это не к тому, что евреи лучше или хуже всех остальных россиян. Просто долгая история народа и сформировавшаяся на ее основе историческая память приучили к скептическому отношению к любой диктатуре, к любви к свободе и высокой степени личной автономии. И в этом смысле и у Израиля, и у многих российских евреев - глубокий ценностный конфликт с теми основами, которые лежат в фундаменте путинизма.

Этот конфликт носит до поры до времени «спящий» характер, но может в любой момент проснуться. Было бы глупо призывать Израиль и еврейский народ в целом взять на себя ответственность за демонтаж путинского режима. Но важно отдавать себе отчет, что путинизм сегодня – это главный враг свободы и прогресса на планете. А значит стратегически - враг еврейского народа.





Игорь Яковенко, «Детали»

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