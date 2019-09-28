Американский историк: Россия уничтожает Евросоюз!

Европейцам надо сопротивляться

ИНО TV 27 сентября, 2019

Россия — единственная постсоветская страна, которая активно занимается уничтожением ЕС, заявил в интервью Der Spiegel американский историк Тимоти Снайдер. Между Европой и «империей» на Востоке пролегает «глубокий ров». При этом эксперт убеждён, что только европейцы смогут оказать ей и другим империям этого мира достойное сопротивление.

«Сегодня у демократии меньше сторонников, чем раньше», — заявил в интервью Der Spiegel американский историк Тимоти Снайдер. Было ошибкой считать, что демократия — это пик общественного развития, у которого нет альтернатив. «История последних тысячелетий показывает, что практически все формы демократии терпят неудачу, причём достаточно быстро», — подчеркнул эксперт.

При этом он считает неправильным винить в том, что сейчас происходит в Евросоюзе, только жителей Восточной Европы: «Единственная страна, которая хочет выйти из ЕС, находится не на Востоке, а на дальнем Западе». К тому же в Италии к власти пришло враждебное по отношению к союзу правительство, а на выборах в Европарламент глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила больше голосов, чем глава государства Эммануэль Макрон. В США же в Белом доме сидит президент, которому «плевать» на правовое государство.

По словам Снайдера, Венгрия — единственная восточноевропейская страна, в которой он видит проблему. И случилось всё по вине ЕС, считает историк: «Европейцам нужно было исключить Венгрию из ЕС годы назад. Брюссель не должен допускать, чтобы авторитарные олигархические государства получали европейские деньги и работали против ЕС. Это заразно и вредит Европе».

Также Снайдер видит проблему в России: «Это зависит от того, считаете ли вы Россию восточноевропейской страной. Ведь там, очень далеко на Востоке, пролегает действительно глубокий ров. Россия — это единственная постсоветская страна, которая активно занимается уничтожением ЕС. Стабильный, авторитарный, антиевропейский олигархический режим, из-за которого у политики нет будущего».

А ведь вера в проект будущего очень важна, без неё демократия не может существовать, пояснил свою мысль историк. «У людей должно быть ощущение, что их решения влияют на будущее, — пояснил эксперт. — Для демократии может быть смертельным, если люди не могут сказать, как изменить или улучшить Европу, Германию или Берлин. Тогда победят люди, которые утверждают, что раньше было лучше, а именно тогда, когда всем заправляли белые люди. Это именно то, что объединяет Путина, Орбана и Трампа».

«Давайте посмотрим на сегодняшний мир. Это мир империй. США, Китай, Россия, Facebook, Google, Amazon. А кто лучше всех справляется с империями? Вы. Вы, европейцы, единственные, кто противостоит монополиям, единственные, кого волнуют цифровые права человека. Вы можете бросить вызов американцам. Или китайцам. Никто другой этого не может, ни одно государство, даже если оно такое же большое, как Германия. С исторической точки зрения ЕС — единственная политическая сила, которая смогла избежать судьбы больших империй».

«Вопрос в том, какой проект вы хотите? Нынешняя модель, в которой очень много юридических структур и в которой маленькие государства могут по любому поводу высказывать своё мнение? Или вы хотите распустить ЕС в его нынешнем виде и создать Европу, в которой Германия будет задавать тон без оглядки на других?» — заключил Снайдер.

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