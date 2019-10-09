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опубликовано редакцией на Переводике 09.10.19 10:33 скаут: zurabagriashvili; переводчик zurabagriashvili;

Ссылка на оригинал Политическая целостность Грузии под угрозой из-за закулисных интриг Саакашвили



С момента начала протестов в Грузии прошло уже почти три месяца, однако, обстановка в стране далека от стабилизации и возвращения в цивилизованное русло. Оппозиция и ее лидеры, несмотря на серьезные уступки властей, продолжают нагнетать протестные настроения и раскачивать ситуацию.



Изначально акции протеста, поводом для которых стали протокольные мероприятия Межпарламентской ассамблеи православия, проходившей в грузинском парламенте, носили ярко выраженный антироссийский характер. Оппозиция выдвинула властям обвинения в предательстве и оскорблении национальных интересов государства...



Собственно говоря, на этом и завершилась мирная, в рамках грузинского законодательства, часть протеста. Дальнейшее развитие событий ничего общего с мирными выступлениями не имеет - протесты быстро переросли в массовые беспорядки, а на первый план вышло противостояние между правящей партией "Грузинская мечта" и представителями ЕНД.



Вне всяких сомнений, именно в этом контексте стоит рассматривать требования оппозиции об отставке с ключевых государственных постов представителей правящей партии и отказ от существующей системы выборов. Очевидным становится тот факт, что антироссийская направленность акций протестов стала удобным прикрытием для Саакашвили и его сторонников из ЕНД, которые на этой волне стремились взять реванш и вновь оказаться на политическом Олимпе.



Однако грубая и бесцеремонная попытка захватить власть "нахрапом" у Саакашвили провалилась. Благодаря слаженным действиям и профессионализму правоохранительных органов и лично министра МВД штурм парламента Грузии не увенчался успехом. Не удалось оппозиции добиться и проведения досрочных парламентских выборов - согласно Конституции Грузии выборы в парламент состоятся в 2020 году, но пройдут они по новой, пропорциональной системе в условиях нулевого барьера.



Безусловно, такая конституционная реформа направлена на повышение конкурентоспособности политических партий, консолидацию общества, открывает дорогу молодым политикам и дает им возможность на равных с известными политическими движениями бороться за голоса избирателей.



Между тем даже такие изменения в избирательной системе не побудили ЕНД на равных со всеми вступить в предвыборную кампанию, так как Саакашвили жаждет реванша, а в честной борьбе он невозможен.











Многоуважаемая госпожа Koçak!



Примите мои искренние поздравления с замечательной датой - Днем рождения! Желаю Вам женского счастья, благополучия, успеха во всех Ваших начинаниях в занимаемой должности и, конечно, карьерного роста!



Вы, как официальный представитель дипломатического корпуса и турецкого правительства, играете важную роль в установлении и поддержании крепких доверительных отношений между грузинским и турецким народами. В Вашем лице Грузия приобрела верного товарища, надежного друга и партнера.



Ваш вклад в развитие социальной и образовательной сфер жизни грузинского населения, а также инвестиции в экономику, инфраструктуру и туристический бизнес страны переоценить трудно, на сегодняшний день Турция занимает лидирующие позиции в Грузии, оставив далеко позади многих конкурентов.



Кому, как не мне, Вашему покорному слуге, знать, сколько усилий и труда было приложено для достижения этих целей. Именно поэтому испытываю моральное удовлетворение и гордость за то, что сыграл немаловажную роль и способствовал налаживанию двусторонних контактов и укреплению турецких позиций.



Я всегда относился к турецкому народу как братскому, и моя вера в это осталась незыблема. Смею надеяться, что и Вы также высоко цените и дорожите нашей дружбой и сотрудничеством, которое при определенных обстоятельствах может вновь выйти на достойный уровень.



Как Вы понимаете, я никогда ни на минуту не оставлял надежд на возвращение в Грузию. Однако, сейчас, в условиях происходящих событий на Родине, репрессий, проводимых властями в отношении моей партии и сторонников, мой приезд крайне затруднителен и чреват непредсказуемыми последствиями. Единственным шансом на свое возвращение считаю восстановление подорванного репрессиями политического влияния ЕНД.



В знак нашей дружбы прошу Вас оказать содействие и поддержку членам моей партии на предстоящих в Грузии парламентских выборах. Ваши усилия не останутся без ответа, моя благодарность не заставит себя долго ждать, а учитывая привязанность Турции к Аджарии и зная, как она Вам дорога, уверен, что наша общая победа откроет новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества в республике.



29 августа 2019 года



С уважением, М.Саакашвили



Как видно, Саакашвили намерен использовать все связи, контакты и возможности для достижения своей цели - возвращения в Грузию победителем, которое станет возможным после восстановления утраченных позиций, рейтинга и авторитета его политической партии. Упорство и настойчивость Саакашвили в поиске спонсоров и лоббистов не оставляет сомнений в его решимости вновь "покорить" Грузию. Однако, помощь и поддержка такого характера не бывает безвозмездной, а Турция совсем не похожа на благотворительную организацию. И в письме Саакашвили ясно дает понять, как и чем он собирается расплачиваться с турками.



Аджария для Анкары всегда была и остается лакомым куском, и очевидно, на экономической экспансии Турция останавливаться не собирается. В частности, об этом свидетельствуют государственные программы поощрения миграционных процессов - Анкара щедро оплачивает переселение своих граждан на "чужбину". Такая политика позволила Турции существенно увеличить количество турецких граждан в Аджарии. Причем именно во времена президентства Саакашвили многие турки стали счастливыми обладателями грузинского гражданства.



Будет лишним объяснять, какую опасность для статуса Аджарии в составе Грузии представляют носители двойного гражданства... Но именно в этом направлении осуществляется взаимовыгодное "сотрудничество" Саакашвили с Анкарой, которое не иначе как предательством государственных интересов Грузии не назовешь.



Во всей этой истории поражает лицемерие и двойные стандарты рвущегося к власти бывшего президента. Удивительно, что Саакашвили, который позиционирует себя истинным патриотом Грузии и с высоких трибун заявляет о сдаче интересов государства нынешним руководством страны, одним из первых готов предать свое Отечество, плетя преступные интриги за спиной поверивших ему грузин!



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статью прочитали: 2 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.

С момента начала протестов в Грузии прошло уже почти три месяца, однако, обстановка в стране далека от стабилизации и возвращения в цивилизованное русло. Оппозиция и ее лидеры, несмотря на серьезные уступки властей, продолжают нагнетать протестные настроения и раскачивать ситуацию.Изначально акции протеста, поводом для которых стали протокольные мероприятия Межпарламентской ассамблеи православия, проходившей в грузинском парламенте, носили ярко выраженный антироссийский характер. Оппозиция выдвинула властям обвинения в предательстве и оскорблении национальных интересов государства...Собственно говоря, на этом и завершилась мирная, в рамках грузинского законодательства, часть протеста. Дальнейшее развитие событий ничего общего с мирными выступлениями не имеет - протесты быстро переросли в массовые беспорядки, а на первый план вышло противостояние между правящей партией "Грузинская мечта" и представителями ЕНД.Вне всяких сомнений, именно в этом контексте стоит рассматривать требования оппозиции об отставке с ключевых государственных постов представителей правящей партии и отказ от существующей системы выборов. Очевидным становится тот факт, что антироссийская направленность акций протестов стала удобным прикрытием для Саакашвили и его сторонников из ЕНД, которые на этой волне стремились взять реванш и вновь оказаться на политическом Олимпе.Однако грубая и бесцеремонная попытка захватить власть "нахрапом" у Саакашвили провалилась. Благодаря слаженным действиям и профессионализму правоохранительных органов и лично министра МВД штурм парламента Грузии не увенчался успехом. Не удалось оппозиции добиться и проведения досрочных парламентских выборов - согласно Конституции Грузии выборы в парламент состоятся в 2020 году, но пройдут они по новой, пропорциональной системе в условиях нулевого барьера.Безусловно, такая конституционная реформа направлена на повышение конкурентоспособности политических партий, консолидацию общества, открывает дорогу молодым политикам и дает им возможность на равных с известными политическими движениями бороться за голоса избирателей.Между тем даже такие изменения в избирательной системе не побудили ЕНД на равных со всеми вступить в предвыборную кампанию, так как Саакашвили жаждет реванша, а в честной борьбе он невозможен.Как видно, Саакашвили намерен использовать все связи, контакты и возможности для достижения своей цели - возвращения в Грузию победителем, которое станет возможным после восстановления утраченных позиций, рейтинга и авторитета его политической партии. Упорство и настойчивость Саакашвили в поиске спонсоров и лоббистов не оставляет сомнений в его решимости вновь "покорить" Грузию. Однако, помощь и поддержка такого характера не бывает безвозмездной, а Турция совсем не похожа на благотворительную организацию. И в письме Саакашвили ясно дает понять, как и чем он собирается расплачиваться с турками.Аджария для Анкары всегда была и остается лакомым куском, и очевидно, на экономической экспансии Турция останавливаться не собирается. В частности, об этом свидетельствуют государственные программы поощрения миграционных процессов - Анкара щедро оплачивает переселение своих граждан на "чужбину". Такая политика позволила Турции существенно увеличить количество турецких граждан в Аджарии. Причем именно во времена президентства Саакашвили многие турки стали счастливыми обладателями грузинского гражданства.Будет лишним объяснять, какую опасность для статуса Аджарии в составе Грузии представляют носители двойного гражданства... Но именно в этом направлении осуществляется взаимовыгодное "сотрудничество" Саакашвили с Анкарой, которое не иначе как предательством государственных интересов Грузии не назовешь.Во всей этой истории поражает лицемерие и двойные стандарты рвущегося к власти бывшего президента. Удивительно, что Саакашвили, который позиционирует себя истинным патриотом Грузии и с высоких трибун заявляет о сдаче интересов государства нынешним руководством страны, одним из первых готов предать свое Отечество, плетя преступные интриги за спиной поверивших ему грузин!