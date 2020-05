архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 07.05.20 02:22 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russia in sync with China on WWII end date, signaling new world order amid virus crisis" Китай - 26 апреля 2020 г. Россия синхронизирует с Китаем день окончания Второй мировой войны, сигнализируя о новом мировом порядке 来源:Global Times 责任编辑:Wang Xinjuan 2020-04-26 File photo На снимке, сделанном в августе 1945 года, советские солдаты разоружают японских интервентов на северо-востоке Китая. 15 августа 1945 года. Photo: Xinhua В пятницу, российский президент официально одобрил закон по которому день окончания Второй мировой войны отмечается 3 сентября, так же, как в Китае, но на день позже даты признанной Западом, что, по словам экспертов, свидетельствует о более тесных связях между Китаем и Россией в [нынешнем] мировом порядке, который, в связи с пандемией коронавируса, претерпевает глубокие изменения. Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным в пятницу, был помещен в правительственную базу данных. Новый закон направлен на «укрепление исторической основы и патриотических традиций, поддержание исторической справедливости в отношении победителей Второй мировой войны и почтение памяти погибших при защите своей Родины», говорится в документе. Изменения бросили вызов доминирующему западному повествованию о Второй мировой войне. Из-за разницы во времени Запад называет датой окончания Второй мировой войны - 2 сентября, а Китай - 3 сентября. Исторически Советский Союз отмечал 3 сентября как день победы над Японией. На медалях, которые были вручены гражданам Советского Союза за участие в этой войне, выгравирована дата 3 сентября. Ли Хайдонг, профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел, в субботу заявил «Глобал таймс», что важная причина действий Путина заключается в том, что под влиянием пандемии коронавируса международный порядок претерпевает глубокие изменения и постепенно появляется новый порядок. Законная основа для этого нового порядка должна быть основана на отказе от нацизма, популизма и милитаризма. Изменение в дате, на такую же, как в Китае, указывает на то, что две страны достигли соглашения по многим важным международным делам, особенно по легитимности нового социального порядка. «В этом смысле изменение даты очень важно и позитивно», - сказал Ли. Но в то же время необходимо отметить, что отношения между Китаем и Россией - это не альянс, а комплексное стратегическое партнерство», - подчеркнул Ли. Двусторонние отношения, несомненно, будут еще более укрепляться в эту новую эру, когда некоторые западные страны возвращаются к протекционизму и популизму. «Без активной координации между Китаем и Россией во многих международных делах, мир, скорее всего, станет более разделенным и нестабильным», - сказал Ли, добавив, что это позитивное сотрудничество между двумя сторонами станет прочной основой стабильности в мире. Аналитики говорят, что сотрудничество между Востоком и Западом взявшее верх над конкуренцией и ярко проявившееся во время Второй Мировой Войны, также имеет смысл и сегодня, и призывают некоторые западные страны научиться отказываться от идеологических предубеждений. Гао Фэй, профессор Китайского университета иностранных дел, рассказал «Глобал таймс» в субботу, что Россия подписывает закон в критический момент, когда мир сталкивается с угрозой коронавируса, который является более фатальным, чем предыдущие крупные войны, а западные страны, в том числе США смехотворно перекладывают вину за свою некомпетентность в обращении с вирусом на Китай. Такой акт [принятие закона об изменении даты] дает миру четкий сигнал о том, что Россия поддерживает Китай, и Россия хотела бы сотрудничать с Китаем в борьбе с этим новым врагом мира, сказал Гао. По словам Гао, вполне вероятно, что тесные связи России с Китаем резко контрастирующие с действиями США и их союзников, пытающихся изолировать Китай, разделят мир на два непримиримых лагеря. По словам Гао, Россия ранее установила дату окончания Второй мировой войны в России как 2 сентября, аналогично западным странам, так как она смотрела на Запад и давно придерживалась западно-центричной логики. Но теперь, изменение даты на 3 сентября, подразумевает, что Россия считает, что страна сыграла решающую роль как на европейском, так и на азиатском театре военных действий. Кроме того, по словам Гао, назвав себя и европейской и азиатской страной, Россия показала, что она начала воспринимать Вторую мировую войну и себя более сбалансированно. «Это также указывает на то, что Россия отказалась от своей ориентированной на Запад логики и начала координировать и поддерживать своего союзника, Китай, в важных международных делах, поскольку лидеры обеих стран неоднократно выражали готовность усиливать стратегическую координацию на международной арене», - добавил он. статью прочитали: 46 человек Комментарии