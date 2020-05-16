Пилот оставил надпись в небе на русском над США
Он находился в воздухе около получаса.
Фото : Flymag 15 мая 2020, 15:42
Неизвестный пилот оставил надпись "мой руки" в небе над штатом Флорида. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24, передает zakon.kz.
На карте с траекторией полета видно, что пилот вывел надпись в небе недалеко от Майами.
Согласно Flightradar24, полет совершил легкий самолет Cessna 172N Skyhawk.
Пилот вылетел из города Форт-Лодердейл и находился в воздухе около получаса.
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