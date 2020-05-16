навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
16.05.20  

"Воля одного человека"

(0)
 
16.05.20   Редакция

Arbejderen (Дания): в мире в пылу политической демонизации России многие доходят до абсурда

(0)
 
16.05.20  

Пилот оставил надпись в небе на русском над США

(0)
 
15.05.20  

Близка ли Россия к "плато"? Коронавирус в пяти графиках

(0)
 
15.05.20   Редакция

Налоговый выверт заставляет россиян покупать дизтопливо из Китая и Южной Кореи

(0)
14.05.20   Редакция

Данные о роли ренин-ангиотензиновой системы в развитии COVID-19

(0)
 
14.05.20  

«Воры в законе» подали в суд на президента Грузии Саломе Зурабишвили

(0)

последние за вчера, 15.05.20  
 
02:52  

Близка ли Россия к "плато"? Коронавирус в пяти графиках

(0)
 
02:39  

Россия прикроет от Израиля: Иран перебросил груз в Сирию через «Хмеймим»

(0)
 
01:36   Редакция

Налоговый выверт заставляет россиян покупать дизтопливо из Китая и Южной Кореи

(0)
 
01:01   Редакция

Добровольно и с песней

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 16.05.20 06:17
скаут: Игорь Львович;
   
 

Пилот оставил надпись в небе на русском над США

Он находился в воздухе около получаса.

Фото : Flymag  15 мая 2020, 15:42

Неизвестный пилот оставил надпись "мой руки" в небе над штатом Флорида. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24, передает zakon.kz.

На карте с траекторией полета видно, что пилот вывел надпись в небе недалеко от Майами.

Согласно Flightradar24, полет совершил легкий самолет Cessna 172N Skyhawk.

Пилот вылетел из города Форт-Лодердейл и находился в воздухе около получаса.

статью прочитали: 39 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 