Пилот оставил надпись в небе на русском над США

Он находился в воздухе около получаса.

Фото : Flymag 15 мая 2020, 15:42

Неизвестный пилот оставил надпись "мой руки" в небе над штатом Флорида. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24, передает zakon.kz.

На карте с траекторией полета видно, что пилот вывел надпись в небе недалеко от Майами.

Согласно Flightradar24, полет совершил легкий самолет Cessna 172N Skyhawk.

Пилот вылетел из города Форт-Лодердейл и находился в воздухе около получаса.

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