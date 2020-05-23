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дата публикации 23.05.20 06:32
скаут: Игорь Львович;
   
 

Турецкие F-16 против российских МиГ-29 Хафтара

Как отразится сбитый самолет на отношениях Москвы и Анкары

Вчера глава МВД признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башагха заявил агентству Bloomberg, что не менее шести истребителей МиГ-29 и Су-24 перелетели c российской авиабазы Хмеймим в Сирии в расположение сил Ливийской национальной армии (ЛНА) мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара.  Сразу же после получения восьми боевых самолетов в ЛНА объявили о скором начале крупнейшей воздушной операции в Ливии, о чем сообщило в четверг турецкое издание «Сабах».

«В следующие несколько часов вы увидите крупнейшую воздушную кампанию в истории Ливии», — приводит издание слова командующего воздушных сил ЛНА Сакера аль-Джоруши. Он добавил, что связанные с Турцией объекты являются «законными целями» для экипажей самолетов.

Комментируя # вопрос о том, может ли переброска российской боевой авиации и заявление командующего Хафтара означать, что в Ливии может произойти прямое столкновение Турции, выступающей на стороне правительственных войск, и России, оказывающей поддержку мятежникам, эксперт по Ближнему Востоку Кирилл Семенов сказал, что Россия пока не играла главную роль в Ливии, и только сейчас после поставок этих самолетов возымела шансы играть главную роль.

«Эти самолеты могут быть и сирийскими, так как у России в том регионе нет самолетов МИГ-29. Как я понимаю, они должны утихомирить турецкие беспилотники «Байрактар», которые в небе очень уязвимы. Без этих беспилотников правительственные войска не смогут проводить успешные операции, поэтому баланс сил сильно изменится и продвижение протурецких сил будет прекращено», — считает эксперт. В то же время он отметил, что эти беспилотники не прикрываются со стороны ПВО, так как они территориально находятся не над городами, а над пустыней или еще где-то, «поэтому сиы ПВО тут бессильны, так как они защищают города».

Семенов также добавил, что тут нельзя исключать, что Турция тоже может поставить в Ливию свои несколько самолетов F-16 и тогда ситуация изменится. «А поскольку турки в этом случае будут сбивать российские самолеты, которые будут летать не под российским, а под флагами  хафтаровских ВВС Ливии, то и сбитый российский самолет ничего не поменяет в отношениях Москвы и Анкары. Другой вопрос, что вовлечение турецких ВВС – это новая эскалация конфликта и в более ожесточенной ее форме», — сказал он.

Говоря о возможном урегулировании конфликта, эксперт сказал, что у ливийского конфликта нет ни военного, ни политического решения.

«Единственное, что можно сделать, это заморозить его и оставить все как есть, чтобы боевые действия между сторонами не велись. В обозримой перспективе данный конфликт не имеет решения. Другой проблемой Хафтара является местное самоуправление в западных регионах Ливии, где именно благодаря получению разными кланами, племенами, общинами возможности местного управления, предоставленную им со стороны Триполи, западные провинции могут противостоять войскам Хафтара», — сказал он.

По словам политолога, ключевым источником поддержки Хафтара являются ОАЭ, а они не хотят, чтобы Турция вмешивалась в дела арабского мира.

«Несмотря на то, что ОАЭ маленькая страна, у нее не отнять амбиций в отношении главенствующей роли в арабском мире. На сегодня эта страна играет очень важную роль на Ближнем Востоке, к примеру, Египет – это целиком и полностью сфера влияния ОАЭ, в южном Йемене они создали сопротивление против хуситов, и сейчас регион контролируют именно они.

Для Абу-Даби неприемлемо, чтобы у нее был конкурент в арабском мире в лице Турции. Для них Анкара должна заниматься делами Турана или еще чем-то другим, но только не вмешиваться в дела арабских стран», -резюмировал он.

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