навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
08.06.20   Редакция

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь начинают новую жизнь

(0)
 
07.06.20  

Скандалом с Россией Чехия прикрывает позор своей контрразведки

(0)
 
07.06.20   Редакция

После боевых испытаний в Сирии, новый российский танк Т-14 «Армата» готов к экспорту

(0)
06.06.20  

Профессиональный юмор -- как наши программисты работают в Америке

(0)
 
06.06.20   Редакция

После того, как США обвинили Россию в отправке самолетов в Ливию, она поставила «вторую партию» самолетов в Сирию

(0)
 
05.06.20  

Sina Military (Китай): боевой лазер РФ сбил израильский беспилотник в Сирии

(0)
 
05.06.20   Редакция

СМИ: Туск ограничил права Польши в пользу России

(0)

последние за вчера, 07.06.20  
 
16:27  

Скандалом с Россией Чехия прикрывает позор своей контрразведки

(0)
 
16:05  

Пандемия пандемией, а война по расписанию

(0)
 
15:52  

У нас в Канаде

(0)
 
15:13  

Авиабаза в Канте: Россия доплатит за использование дополнительных площадей

(0)
 
07:14   Редакция

После боевых испытаний в Сирии, новый российский танк Т-14 «Армата» готов к экспорту

(0)
 
06:20   Редакция

Почти по Бисмарку - Русские всегда возвращаются со своими деньгами….

(0)
 
04:46   Редакция

Северная Корея предпринимает дальнейшие шаги по искоренению коррупции среди военных

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 08.06.20 00:18
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь начинают новую жизнь

 в Новой Зеландии

By Izer / June 6, 2020

Former Russian spy Sergei Skripal and daughter start in New Zealand

Бывший шпион и его дочь, отравленные агентами российской  военной разведки, начали новую жизнь в Новой Зеландии.

По сообщению Sunday Times of London, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обосновались в стране после того, как более года провели  в  безопасном  убежище окруженные агентами британской  МИ-6.

В марте 2018 года они были найдены без сознания на скамейке в парке в британском городе Солсбери. Как выяснилось,  пара была  отравлена  “Новичком, нервно-паралитическим веществом советской эпохи, который был нанесен  российскими агентами на дверную ручку  их дома.

Скрипаль, когда-то российский шпион, вступил в бой со своими прежними коллегами  в 1990-х и 2000-х годах, став  двойным агентом на  стороне  англичан.

Отец и дочь, пережившие  нападение,  еще долгое  после него  находились  в опасности.

Россия имеет долгую историю нападений на своих  врагов за границей. В 2006 году российский диссидент Александр Литвиненко был отравлен полонием в Лондоне.

Несмотря на то, что они останутся “под радаром” на всю оставшуюся жизнь, Скрипали  все же поддерживают связь со своими старыми соседями, Роуз Кэссиди и  его  женой Мо, которые получили в декабре рождественское письмо от них.

«Приятно знать, что они помнят  о нас», - сказал Кэссиди Sunday Times. «Но я не думаю, что мы увидим их снова».

статью прочитали: 2 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 