Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь начинают новую жизнь

в Новой Зеландии

By Izer / June 6, 2020

Бывший шпион и его дочь, отравленные агентами российской военной разведки, начали новую жизнь в Новой Зеландии.

По сообщению Sunday Times of London, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обосновались в стране после того, как более года провели в безопасном убежище окруженные агентами британской МИ-6.

В марте 2018 года они были найдены без сознания на скамейке в парке в британском городе Солсбери. Как выяснилось, пара была отравлена “Новичком, нервно-паралитическим веществом советской эпохи, который был нанесен российскими агентами на дверную ручку их дома.

Скрипаль, когда-то российский шпион, вступил в бой со своими прежними коллегами в 1990-х и 2000-х годах, став двойным агентом на стороне англичан.

Отец и дочь, пережившие нападение, еще долгое после него находились в опасности.

Россия имеет долгую историю нападений на своих врагов за границей. В 2006 году российский диссидент Александр Литвиненко был отравлен полонием в Лондоне.

Несмотря на то, что они останутся “под радаром” на всю оставшуюся жизнь, Скрипали все же поддерживают связь со своими старыми соседями, Роуз Кэссиди и его женой Мо, которые получили в декабре рождественское письмо от них.

«Приятно знать, что они помнят о нас», - сказал Кэссиди Sunday Times. «Но я не думаю, что мы увидим их снова».

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