Казахстан

"Про сиденье на берегу реки и трупы врагов" "Про сиденье на берегу реки и трупы врагов"

Про сиденье на берегу реки и трупы врагов

АДИЛЬ КАУКЕНОВ 6/2/2020,

У нас часто можно услышать якобы китайскую мудрость, что если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть труп врага проплывающего по ней. Но говорят ли так китайцы на самом деле?

Часто слышу якобы китайскую мудрость, что если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть труп врага проплывающего по ней. Ну и вариации на эту тему.

Меня эта «мудрость» всегда удивляла, потому что она очень не китайская если пробовать ее перевести, никогда ее не слышал в Китае, нигде в словарях ее нет,никто из моих китайских знакомых о таком не слышал. Ну кроме тех, кто владеет русским и услышал эту фразу от наших.

Эту сентенцию также приписывают то Конфуцию, то Лао Цзы, то Сунь Цзы, в общем всем, но и у них этого тоже нет.

В общем, я заморочился и погуглил. Автор этой фразы Шон Коннери в лице детектива Джона Коннора: ««If you sit by the river long enough, you will see the body of your enemy floating by». А там уже ее перевели на русский и понеслось.

Ее кстати ещё приписывают японцам и индийцам. Только корейцам не успели. Силён все таки старик Шон, ах силён. Сказал так сказал, а вот авторства сохранить не смог :))))

UPD: Другая знаменитая фраза приписываемая Конфуцию или вообще китайцам это якобы "традиционное" проклятье: «чтоб ты жил в эпоху перемен» что характерно, тоже фейк. Наиболее близкая пословица «лучше быть собакой в спокойное время, чем человеком в смутное» 宁为太平犬,不做乱世人, но согласитесь это немного не то.

Автор же конкретно этой фразы вероятно Эрнест Брама использовавшие ее в приключенческом детективе «Бумажник Кай Люня», как якобы китайскую мудрость. в дальнейшем она попала как «китайская» в спитч Роберт Кеннеди в ЮАР. Ну и потом пошло поехало.

Только китайцы не в курсе, о том что это их народное проклятие :)

статью прочитали: 52 человек