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опубликовано редакцией на Переводике 10.06.20 11:06 скаут: yurazaytsev74; переводчик yurazaytsev74;

Ссылка на оригинал Украину втягивают в американские протесты



Не будем рассуждать о деле Burisma и роли, которую играл один из действующих кандидатов в президенты США в кадровой политике экс-президента Украины. Об этом сказано уже много и повторять прописные истины не имеет смысла. Однако птенцы Джорджа Сороса, к которым без всяких сомнений можно отнести окружение бывшего президента Украины, сделали ответный ход в этой шахматной игре и поставили официальный Киев в крайне затруднительное положение. Во-первых, в информационном пространстве Украины началась массированная атака на министра внутренних дел Авакова. На сайте президента размещены несколько петиций с требованием его отставки, а в социальных сетях целая армия ботов совершает набеги на аккаунты министерства внутренних дел и его должностных лиц. Во-вторых, на улицах Киева начали появляться листовки с призывами поддержать американских погромщиков и выйти 14 июня на акцию протеста против полицейского произвола. Места сбора - у американского посольства и здания МВД Украины.













Авторы и заказчики этих листовок неизвестны, но судя по исполнению, они же готовили агитационные материалы для народного негодования в США и Великобритании.















Все изображения предоставлены для наглядности и имеются в свободном доступе в Интернете.



Как видим протесты в США, Великобритании, попытка организовать протесты в Украине и, надо полагать, в других европейских столицах организованы одной финансово-политической группой. Еще в 2017 году Джордж Сорос в интервью агентству Bloomberg предсказал Трампу недолгое правление, отток инвестиций, крах экономики и окончательные раскол американского общества. Не стоит считать старого финансиста пророком, он является проводником "мягкой силы" и экспортером демократии. Этот экспорт успели оценить Молдова, Грузия и, к сожалению, Украина. Впрочем, видимо в связи с эпидемией COVID-19, следующая порция "свободы" останется на внутреннем рынке.



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Массовые беспорядки и погромы в городах США, поводом для которых послужило убийство полицейским чернокожего американца, вызвали бурную реакцию во многих странах мира. Акции протеста против произвола американской полиции прокатились по улицам Лондона, Берлина, Брюсселя и других европейских городов. Наивно полагать, что синхронный выход на улицы десятков тысяч людей по всему миру действительно является спонтанным возмущением людей тем явлением, которое происходит на улицах американских (да и не только) городов с пугающей регулярностью. Учитывая, что президентские выборы в США все ближе, а противоборство двух внутриамериканских группировок в борьбе за власть все острее, очевидно, что любой конфликт приобретает политический окрас. Увы, Украина, как и прочие европейские страны, оказалась втянута в американские предвыборные страсти, так как влияние одной из группировок на Киев сильно еще со времен первого украинского Майдана.Не будем рассуждать о деле Burisma и роли, которую играл один из действующих кандидатов в президенты США в кадровой политике экс-президента Украины. Об этом сказано уже много и повторять прописные истины не имеет смысла. Однако птенцы Джорджа Сороса, к которым без всяких сомнений можно отнести окружение бывшего президента Украины, сделали ответный ход в этой шахматной игре и поставили официальный Киев в крайне затруднительное положение. Во-первых, в информационном пространстве Украины началась массированная атака на министра внутренних дел Авакова. На сайте президента размещены несколько петиций с требованием его отставки, а в социальных сетях целая армия ботов совершает набеги на аккаунты министерства внутренних дел и его должностных лиц. Во-вторых, на улицах Киева начали появляться листовки с призывами поддержать американских погромщиков и выйти 14 июня на акцию протеста против полицейского произвола. Места сбора - у американского посольства и здания МВД Украины.Авторы и заказчики этих листовок неизвестны, но судя по исполнению, они же готовили агитационные материалы для народного негодования в США и Великобритании.Как видим протесты в США, Великобритании, попытка организовать протесты в Украине и, надо полагать, в других европейских столицах организованы одной финансово-политической группой. Еще в 2017 году Джордж Сорос в интервью агентству Bloomberg предсказал Трампу недолгое правление, отток инвестиций, крах экономики и окончательные раскол американского общества. Не стоит считать старого финансиста пророком, он является проводником "мягкой силы" и экспортером демократии. Этот экспорт успели оценить Молдова, Грузия и, к сожалению, Украина. Впрочем, видимо в связи с эпидемией COVID-19, следующая порция "свободы" останется на внутреннем рынке.