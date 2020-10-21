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опубликовано редакцией на Переводике 21.10.20 11:21
скаут: tverzver; переводчик tverzver;
 
 

Спецслужбы обвиняют Авакова в нападении на Саакашвили


Несмотря на то, что нападение на Саакашвили в Афинах многими рассматривается исключительно в связи с предстоящими парламентскими выборами в Грузии, у этого инцидента может быть совсем другая причина. Тем более что за две недели до событий в Греции, неизвестный человек с заточкой угрожал Саакашвили в киевском ресторане Fabius. Вполне вероятно, что грузинского политика специально и методично запугивают. При этом скорее всего, это связано с нашими политическими событиями. Тут и приближающие местные выборы, и старый конфликт с Аваковым, и скандалы вокруг реформы в сфере недропользования. При этом настоящим подарком для его внутриукраинских недоброжелателей стала именно поездка в Грецию, где любое нападение на Саакашвили можно было свалить на грузинскую диаспору. В принципе, источники в спецслужбах не скрывают, что афинское нападение - не что иное, как "предупреждение и привет с Украины" в ответ на кулуарные попытки грузинского политика убрать Авакова с поста. Такая версия выглядит куда более логичной.

Многие сильно ошибаются, считая, что вражда Саакашвили и Авакова закончилась. Просто Миша явно не в том положении, чтобы открыто вступать в открытый конфликт, и работает аккуратно, постепенно донося правду о главе МВД международным партнёрам. Впрочем, Аваков тоже теперь не действует топорно, а очень хитро маскирует нападения и давление на Саакашвили то под действия сумасшедших одиночек, то под представителей грузинской диаспоры в Греции. Хотя не исключено, что нынешняя грузинская власть могла с Аваковым действовать в данном случае в сговоре.

В целом, для таких, как Арсен Борисович, популист и правдоруб Саакашвили - кость в горле. Разве не кажется показательным, что после двух "покушений" на себя, Саакашвили никак не среагировал, на выделение Авакову 1,9 млрд. гривен из Фонда борьбы с коронавирусом. Хотя буквально на днях жестко прошелся по проблемам с реформой недропользования и обвинял руководство Государственной службы геологии и недр Украины в мошенничестве.

Мы продолжаем наблюдать, как борцов с коррупцией снова пытаются заткнуть, а жесткое давление со стороны МВД на конкурентов Авакова продолжается. Силовики при этом не чураются использовать связи за рубежом для грязных и дискредитирующих Украину провокаций. Может поэтому Миша торопится в Грузию, потому что не хочет стать уже реальной жертвой полицейского террора? Рано или поздно мы обо всем этом узнаем в подробностях, хотя и так понятно, что Аваков явно не извлек урок из публичной порки в конце мая-начале июня, когда ему дали последний шанс на исправление из-за произвола со стороны МВД.

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