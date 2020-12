архив



опубликовано редакцией на Переводике 03.12.20 21:40 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Global Times”,

"China's fertility rate falls below warning line, population may decline" Китай - 02 декабря 2020 г. Уровень рождаемости в Китае опустился ниже опасной черты, население может начать сокращаться By Zhang Hui Source: Global Times Published: 2020/12/2 Младенцы участвуют в конкурсе по ползанию в торговом центре в районе Дасин, Пекин, столица Китая, 13 сентября 2020 г. (Xinhua/Li Xin) Комментарии китайского министра по гражданским делам Ли Цзина о том, что общий коэффициент рождаемости в стране опустился ниже опасной черты, а процесс роста населения вступило в критический поворотный момент, вызвали широкую общественную дискуссию, при этом китайские демографы предупреждают, что в следующие несколько лет население Китая начнет сокращаться, с небольшим шансом переломить тенденцию. Демографы призвали Китай немедленно отказаться от ограничений на рождение детей, быть более терпимым по отношению к младенцам, рожденным вне брака, и делать больше для снижения затрат на воспитание и обучение детей. Ли недавно опубликовал статью, в которой говорится, что под влиянием различных факторов китайцы все меньше хотят иметь детей, общий коэффициент рождаемости упал ниже опасной черты, а процесс изменения численности населения вступил в критический переходный период. Как сообщает новостной портал Yicai, Ли написал в своей статье, что улучшение политики планирования семьи, содействие сбалансированному и долгосрочному развитию населения и улучшение качества жизни населения являются фундаментальными решениями проблемы старения населения и поддержания социальной жизнеспособности. После того, как статья Ли стала вирусной, эта тема попала в список горячих тем на Sina Weibo, собрав, на момент публикации в прессе, 240 миллионов просмотров. Многие пользователи сети выразили нежелание жениться и заводить детей. Некоторые женщины сказали, что беспокоятся о своей карьере, а другие сказали, что они не могут позволить себе иметь более одного ребенка - или вообще ребенка. В онлайн-опросе на Weibo, в котором на момент публикации прессы приняло участие 130 000 человек, только 9 000 заявили, что у них будет второй ребенок. Около одной трети заявили, что они не женаты, а еще одна треть отказалась иметь второго ребенка. Хэ Яфу, независимый демограф, сообщил Global Times в среду, что общий коэффициент фертильности (среднее количество детей, которых рожает женщина) должен оставаться на уровне примерно 2,1, чтобы население Китая оставалось стабильным, а общий коэффициент фертильности, учитывая исторический и международный опыт, 1,5 - это очень чувствительная линия предупреждения,. «Как только он опускается ниже 1,5, страна попадает в ловушку низкой рождаемости и вряд ли сможет выздороветь», - сказал он, отметив, что коэффициент рождаемости в Китае упал ниже 1,5. Он предупредил, что общая численность населения Китая скоро начнет сокращаться, что положит конец длительной тенденции роста. По его словам, как только население страны начинает сокращаться, уже будет мало шансов обратить эту тенденцию вспять. По данным Национального бюро статистики, уровень рождаемости на материковой части Китая упал до 10,48 на 1000 человек в прошлом году, что является самым низким показателем за семь десятилетий, а количество рождений снизилось на 580 000 человек по сравнению с предыдущим годом. В проекте 14-го пятилетнего плана Китая (2021-2025 гг.), в качестве основных задач указывается оптимизация политики планирования семьи, повышение ее инклюзивности и содействие сбалансированному развитию населения. По его словам, повышение инклюзивности политики планирования семьи, такие как более инклюзивный подход к детям, рожденным вне брака, сигнализирует о том, что Китай будет продолжать ослаблять политику в области планирования семьи и снимать строгие ограничения на рождение ребенка. Чжэн Бингвэнь, профессор Китайской академии социальных наук (CASS), заявил на форуме, организованном CASS в ноябре, что наиболее неотложным шагом является реформа политики Китая в области планирования семьи и отказ от ограничений на рождаемость. статью прочитали: 61 человек Комментарии