опубликовано редакцией на Переводике 11.08.21 07:39 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Yahoo! News”,

"Putinology Is to Russia What Astrology Is to Science" Великобритания - 09 августа 2021 г. Путинология применима для понимания России примерно так же как астрология - для понимания науки Timothy Frye Mon, 9 August 2021, Mikhail Metzel\TASS via Getty Images Многие работы о России основываются на простом утверждении: чтобы понять самодержавие, нужно понять самодержца. Поскольку автократы имеют огромное влияние на политику, важно знать, что движет лидером. Советник Путина придумал запоминающуюся фазу «Нет Путина - нет России», но для многих западных наблюдателей фраза «Знаешь Путина, знаешь Россию» может быть более подходящей. Как показывает нескончаемый поток обзоров, статей, очерков о Путине, путинология делает отличные копии. Кто не любит читать и писать о Владимире Путине: о человеке с обнаженной грудью на коне, который навёл порядок в России? Однако наша одержимость личностью и прошлым Путина искажает наше представление о сложной политике страны. Путин управляет страной с населением 146 миллионов человек, расположенной в 11 часовых поясах. Чтобы добиться цели, он должен мотивировать коррумпированную бюрократию, удерживать потенциальных соперников из элиты в страхе и не допускать выхода на улицы образованной, урбанизированной публики у которой ухудшаются условия и уровень жизни. Сводить политику России к темпераменту и прошлому Путина - это значит не только совершать аналитическую ошибку, но и невольно играть на руку Кремлю. Многие популярные авторы пишущие о России предполагают, что Путин руководствуется набором уникальных убеждений, которые остаются неизменными во времени, но это предположение трудно поддерживать. После того, как Россия аннексировала Крым некоторые говорят, что он игрок. Другие говорят, что он осторожен, и указывают на его решение создать огромные резервные фонды для государства после нефтяного бума начала 2000-х годов. Некоторые утверждают, что у него есть долгосрочный план по подрыву международных институтов, которые, по его мнению, направлены против интересов России. Для других он оппортунист который реагирует на обстоятельства по мере их возникновения - как, например, в его решении выступить посредником в сделке по вывозу химического оружия из Сирии, когда президент Барак Обама воздержался от применения силы в 2013 году. Некоторые утверждают, что он в первую очередь стремится к личному богатству, о чем свидетельствуют огромные богатства его старых друзей. (которые предположительно готовы разделить с ним трофеи). Другие утверждают, что он в душе русский националист, учитывая его прозелитизм в отношении противоречивых философов Ивана Ильина и Александра Дугина. Одна из лучших биографий Путина предполагает что есть шесть Путиных: государственник, историческая личность, специалист по выживанию, “тёмная лошадка”, сторонник политики свободного рынка и оперативник. Выявить последовательную сквозную линию в мировоззрении Путина сложнее, чем предполагает расхожее мнение. Для Путина, готовность адаптировать стратегию к обстоятельствам, по-видимому, преобладает над любыми глубокими идеологическими обязательствами. Его политические предпочтения также изменяются со временем. Путина часто считают государственником до глубины души, однако его экономическая политика сильно изменилась, хотя терпимость к коррупции проходит через всё его правление. В первые три года своего правления он провел радикальные экономические реформы, но он способствовал освоению природных ресурсов, когда цены на нефть ещё оставались высокими. После падения цен на нефть в 2014 году и введения санкций Путин сделал государственные проекты, финансируемые налогоплательщиками, краеугольным камнем своей экономической политики. Предпочтения Путина более гибкие, чем предполагают Путино-центричные подходы путинологов. Попытки уловить суть Путина, исследуя его интеллектуальные ориентиры, обычно терпят неудачу. Тимоти Снайдер утверждает, что Путин находится под влиянием Ивана Ильина, который в первой половине двадцатого века подчеркивал уникальную цивилизацию и культурное превосходство России, отвергая при этом либерализм и коммунизм в пользу автократии и фашизма в стиле Муссолини. Путин может питать слабость к Ильину, но откуда мы знаем, что поведение Путина формируется именно из-за того, что пишет Ильин, а не какой-то другой фактор? Путин читает много книг и гораздо чаще упоминает других русских мыслителей. Редкие упоминания Путина об Ильине, как правило, представляют собой обычные высказывания о культуре и не касаются его противоречивых политических позиций, однако представление об Ильине как об интеллектуальном гуру Путина сохраняется. Более того, Путину могут нравиться идеи Ильина, потому что они соответствуют его существовавшим ранее убеждениям - и в этом случае работы Ильина вообще не влияют на поведение Путина. Рассмотрим обратное. Если бы Путин вообще не читал Ильина, сильно ли бы отличалась российская политика от нынешней? Определение основных ценностей Путина затруднено из-за отсутствия свидетельств. Те, кто пишет о Путине, не имеют доступа к этому человеку и не имеют доступа к его записям, а его ближайшие советники не раскрывают ничего особо интересного. Когда Путин обвиняет Запад в проблемах России и апеллирует к русскому православию как к источнику национальной идентичности, является ли это политическим позерством или глубоко укоренившимся убеждением? Я предполагаю первое, но это трудно доказать. Часто цитируемая биография и публичные выступления Путина говорят нам больше о Путине таким, каким он хочет, чтобы его видели, а не о том какой он есть. “Выпавшие из круга” бывшие кремлевские инсайдеры могут дать ценную информацию о принятии решений Путиным, но эти сообщения нуждаются в тщательном изучении, учитывая политические и экономические мотивы, которые часто стоят за ними. Человек - секретный агент Одним из наиболее часто упоминаемых факторов, влияющих на поведение Путина, является его прошлое в КГБ, которое наблюдатели использовали для объяснения антизападных взглядов Путина и его склонности к репрессиям. Но определить, является ли политический выбор Путина следствием его опыта работы в КГБ, а не каким-либо другим фактором, нелегко. Необязательно работать в КГБ, чтобы ценить напористую внешнюю политику, выступать за репрессии против политических оппонентов или скептически относиться к Западу. В самом деле, антизападничество, похоже, является функцией современного недемократического правления, а не только особенностью, присущей Путину. Столкнувшись с внутренним недовольством, лидеры с таким разнообразным прошлым, как Эрдоган в Турции, Орбан в Венгрии, Чавес в Венесуэле и Мохамад в Малайзии, также использовали критику иностранного вмешательства, пятую колонну, финансируемую иностранными оппонентами, и пороки западных либеральных ценностей чтобы сплотить своих сторонников. Опыт работы Путина в КГБ не мешает ему сотрудничать с Соединенными Штатами, когда это отвечает его интересам. Несмотря на всю свою нынешнюю ненависть к Вашингтону, Путин был первым лидером, который позвонил президенту Джорджу Бушу после нападений на Всемирный торговый центр, и помог усилиям США по снабжению солдат НАТО в Афганистане, помог обеспечить согласие Ирана на сделку, ограничивающую ядерные амбиции Тегерана и сокращение ядерных вооружений США и России в новом договоре СНВ. Более того, Путин был таким же бывшим офицером КГБ в период 2000–2013 годов, когда политика Кремля в отношении Украины была гораздо более уступчивой, чем после падения правительства Януковича в феврале 2014 года. Образ Путина из КГБ частично создан кремлевскими политтехнологами. Он был офицером среднего звена в Восточной Германии и пришел к власти не столько благодаря связям с КГБ, сколько благодаря отношениям с либеральными политиками, такими как мэр Санкт-Петербурга Собчак. Самым важным его продвижением по службе стал президент Ельцин, который, естественно, скептически относился к службам безопасности. И все же представление о Путине как о «Штирлице», вымышленном шпионе из советских фильмов, который перехитрил немцев во время Второй мировой войны, является полезным для Кремля и образом, который с большой осторожностью культивирует его команда по связям с общественностью. Опыт Путина в КГБ очень важен. Он все чаще обращается к советникам из служб безопасности, его взгляд на политиков, как на людей движимых самыми низкими мотивами, согласуется с прошлым КГБ, а службы безопасности являются его самой важной опорой. Но провести грань между опытом работы Путина в КГБ и его политикой не так-то просто. Многие россияне стали циничными националистами, не служа в КГБ, а автократы из разной профессиональной среды сделали службы безопасности оплотом своего режима. Действительно, усиление репрессий Путина в последние годы - обычная тактика для всех типов автократов, когда другие инструменты легитимации их правления дают сбой. Кроме того, в той степени, в которой российская политика следует моделям других недемократических стран, можно усомниться в важности происхождения и темперамента Путина для российской политики. По мнению многих наблюдателей, прошлое Путина в КГБ имело решающее значение для создания коррумпированной капиталистической экономики “для своих”, которая позволяет элитам захватывать активы дома и вывозить их за границу. Но автократы из Средней Азии, Ближнего Востока и Азии, не имея никакого КэГэБэшного прошлого, ничуть не хуже грабят свою экономику и отмывают свою репутацию за рубежом. Точно так же многие аналитики приписывают долгий срок пребывания Путина у власти - 21 год и больше - его личному коварству, безжалостности и корням в спецслужбах. Этот рекорд примечателен, учитывая множество предсказаний.что Путина быстро сметут могущественные олигархи и региональные губернаторы, которые тогда имели огромное влияние. Но по сравнению с другими правителями в соседних бывших советских республиках, срок пребывания Путина - нормальное явление. Каримов правил Узбекистаном 27 лет, а Ниязов правил Туркменистаном 16 лет. Назарбаев, прежде чем уйти в отставку в 2019 году, находился у власти в Казахстане 28 лет. Лукашенко правил Беларусью 26 лет и продолжает править, Рахмон находился у власти в Таджикистане с 1992 года. Эти лидеры имеют разное прошлое и разные личностные качества, но все они достигли своей цели - сохранение власти. Никого не должно удивлять, что прошлым летом Путин протолкнул конституционные правила, чтобы продлить свой срок полномочий. Каждый автократ на постсоветском пространстве делал то же самое, когда сталкивался с приближающимся ограничением срока полномочий, как это сделали президенты Эрдоган в Турции и Чавес в Венесуэле. Личные качества Путина, возможно, помогли ему продержаться в должности долгое время, но сравнения с другими странами показывают, что это далеко не все. Путинология позволяет легко рассказывать сказки. Бывший сотрудник КГБ в темных очках захватывает власть и меняет Россию к лучшему или худшему. Эта точка зрения не только часто сбивает нас с пути, но и усиливает версию российской политики, которая близка и дорога Кремлю, версию - Великий человек при власти. Команда Путина упорно работает над тем, чтобы поощрять представление о том, что их президент всемогущ, что политическая оппозиция минимальна и что без Путина у России нет будущего. Подчеркивание идеи, что Путин и российское государство - одно и то же, отвлекает наше внимание от трудных компромиссов, с которыми сталкивается Путин, когда он уравновешивает две группы избирателей с конкурирующими интересами: российское общество, взгляды которого все больше и больше меняются на не совпадающие с путинскими и которое все больше разочаровывается медленным экономическим ростом, и потенциальными соперниками из элиты, которые хотят получить как можно больший кусок из сокращающегося пирога. Чтобы понять российскую политику, нам нужно выйти за рамки Путина и подумать о том, как российское общество и его дружки одновременно поддерживают и бросают вызов правлению Путина. Что наиболее важно, сосредоточение внимания на якобы уникальном мировоззрении Путина скрывает многие сходства, которые у путинской России есть с другими автократическими режимами. В то время как Кремль рекламирует путинскую Россию как уникальное сооружение в высшей степени талантливого лидера, Путин сталкивается со всеми теми же компромиссами, с которыми сталкиваются другие автократы: используйте коррупцию для вознаграждения своих друзей, но не настолько, чтобы экономика рушилась и вызывала протесты. Манипулируйте СМИ, но не настолько, чтобы люди перестали смотреть. Используйте антизападничество, чтобы разозлить базу, но не настолько, чтобы спровоцировать конфликт. Обманывать на выборах, чтобы обеспечить победу, но не настолько, чтобы это указывало на вашу слабость. Усиливайте службы безопасности, но не настолько, чтобы они могли вас свергнуть. Подавляйте своих политических оппонентов, но избегайте массовых протестов населения. Это не означает, что прошлое и опыт Путина не имеют значения или что любой случайно выбранный россиянин, попавший в Кремль, будет вести себя как Путин. Споры о том, делают ли великие люди историю или история делает великих личностей, долгие и безрезультатные. Но наша общенациональная дискуссия о России преувеличивает индивидуальность за счет других факторов - предвзятость, которая не только исказила наш взгляд на российскую политику, но и укрепила ключевой тезис Кремля - ​​незаменимость Путина для российской политики. Чтобы лучше понять российскую политику, нам нужно отвести взгляд от Путина, определить общие черты России с другими автократическими режимами и проанализировать трудные компромиссы, с которыми сталкивается Кремль по вопросам, от фальсификации выборов и репрессий до пропаганды и внешней политики.

Тимоти Фрай - автор книги «СЛАБЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК: Пределы власти в путинской России» . Он - профессор постсоветской внешней политики им. Маршала Д. Шульмана в Колумбийском университете и научный руководитель Высшей школы экономики в Москве.