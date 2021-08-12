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Грузия выдала России сутенера, скрывавшегося от следствия в Батуми

11.08.2021   Новости-Грузия

Грузия выдала России криминального авторитета Алексея Ленивцева по прозвищу Кос, задержанного в Батуми в начале текущего года. Об этом пишет газета «Коммерсант».

По данным российской стороны, Ленивцев возглавлял крупнейшую сеть фирм по оказанию интим-услуг в Иркутской области. 34-летнему мужчину вменяется организация преступного сообщества, зарабатывающего на «поставках» девушек, занимавшихся проституцией, в том числе несовершеннолетних, иностранцам, которые приезжали на Байкал.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ГУ МВД РФ, подозреваемый был этапирован в Иркутск в конце прошлой недели из Москвы, где находился с июня этого года. Грузинская сторона передала его российским правоохранительным органам еще в мае.

Срок содержания Ленивцева под стражей продлен до 27 ноября. Ему предъявлено обвинение в совершении шести разных преступлений, включая вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, похищение человека, вымогательство и другие. Расследование уголовного дела продолжается.

Преступная деятельность группировки Коса была пресечена в 2019 году. К настоящему времени в России предъявлены обвинения примерно двум десяткам фигурантов.

Самому Ленивцеву два года назад удалось скрыться от следствия и выехать за границу. Первой страной его предполагаемого пребывания стал Таиланд, затем в 2020 году он перебрался в Грузию, где был вынужден задержаться на год из-за пандемии COVID-19. В январе 2021 года он был задержан в Батуми.

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