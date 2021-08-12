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дата публикации 12.08.21 18:08 скаут: Игорь Львович “Radio Free Europe Radio Liberty”,

"«Таджикистан – страна секс-туризма». Китайский вебсайт опубликовал статью про проституцию в Таджикистане" Таджикистан - 11 августа 2021 г. «Таджикистан – страна секс-туризма» Китайский вебсайт опубликовал статью про проституцию в Таджикистане Радио Свобода признана в России СМИ-"иностранным агентом" Фарзон Мухаммади

Photo: Бо истифода аз аксҳои бойгонӣ (RFE/RL) Популярный в КНР вебсайт опубликовал статью про проституцию в Таджикистане и, со ссылкой на социологическое исследование, указал цены на интимные услуги местных «ночных бабочек». О том, кем, когда и где был проведен социологический опрос, не сообщается. Статья о таджикских «жриц любви» появилась на китайском сайте в июне этого года - власти Таджикистана до сих пор на нее никак не отреагировали. 14 тыс. проституток. Цена на интимные услуги - от 15 юаней Вебсайт «Свободная волна» (网易-Wangyi) пишет, что в Таджикистане действуют 200 публичных домов, в которых работают 14 тыс. «ночных бабочек». Автор статьи Джиянг Шен Яна (蒋沈杨) отмечает, что цена на интимные услуги колеблется от 15 юаней или 20 сомони (около $2) до 1000 сомони (около $100). В Таджикистане услугами проституток можно пользоваться на улице, в барах, ресторанах, ночных клубах и саунах, отмечает автор. Статья китайского вебсайта о проституции в Таджикистане Власти Таджикистана пока не подтвердили и опровергли опубликованную на китайском сайте статистику. Точное количество представительниц самой древней профессии неизвестно, однако в 2018 году таджикские власти составили список из примерно 6 тысяч женщин, занимающихся проституцией. Вебсайт «Свободная волна» отмечает: "В Таджикистане, одной из стран Центральной Азии, очень много красивых женщин. В связи с тем, что после распада Советского Союза в стране разгорелась гражданская война, сейчас на одного мужчину по статистике приходиться 5 женщин. К тому же, слабая экономика способствует увеличению количества проституток». Гулджахон Бобосодикова: "Это преувеличение" Гражданские активисты и защитники прав женщин в Таджикистане подвергли сомнению опубликованную вебсайтом статистику. Гулджахон Бобосадыкова, руководитель Коалиции неправительственных организаций Таджикистана «От равенства юридического – к равенству фактическому» не отрицает, что в местные женщины и девушки занимаются проституцией. «Однако таких женщин не так много, как пишут на этом сайте. Это явное преувеличение»», отметила она в беседе с Радио Озоди. Гулджахон Бобосадыкова В Таджикистане проституция не является уголовным преступлением, за нее предусмотрено административное наказание в виде штрафа. В настоящее время согласно статье 130 Кодекса об административных правонарушениях отныне за занятие проституцией грозит штраф от 500 до 2000 сомони. Если "жрица любви" будет задержана повторно, то ее ждет наказание пожестче: штраф в размере от 1650 до 2750 сомони или от 10 до 15 суток административного ареста. Хилолби Курбонзода, глава Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистане, на днях на пресс-конференции в Душанбе, в ответ на вопрос о проституции в стране отметила, что ведомства совместно с МВД Таджикистана проводит рейды по выявлению "ночных бабочек". Специалисты Комитета после рейдов ведут профилактическую беседу с задержанными "жрицами любви". «Мы предлагаем им работу. Однако, когда они узнают, что зарплата составляет всего 400 сомони, отказываются, ссылаясь на то, что эту сумму могут достать всего за несколько часов. Конечно, я считаю, что занятие проституцией - это позор для женщины», -сказала Хилолби Курбонзода. Китайский вебсайт отмечает, что в соседних государствах, в том числе в КНР, Таджикистан давно считают страной секс-туризма. «В страну часто приезжают соседи-афганцы с целью секс-туризма. Среди клиентов – много богатых людей. Этому способствуют довольно свободная среда и то обстоятельство, что таджики и афганцы разговаривают на одном и том же языке. Именно поэтому Таджикистан для многих афганцев является удобной для секс-туризма страной», пишет Джиянг Шен Ян. Полгода назад на сайте телекоммуникационной компании Tencent (腾讯网) появилась статья «Хотя Таджикистан бедная страна, там много красивых женщин, которые привлекают китайскую молодежь». Статья была иллюстрирована фотографиями полуголых девиц и таджичек в национальной одежде. «Почему китайские мужчины так стремятся в эту страну? Потому, что там женщины охотно выходят замуж за иностранцев. В Таджикистане из-за большого количества женщин существует многоженство. Здесь можно встретить очень много туристов из Китая, которые ищут себе спутницу жизни», - отмечается в статье. Автор советует холостым мужчинам из КНР жениться на таджичек. В Поднебесной, по данным издания, проживают около 30 миллионов холостых мужчин. Ойнихол Бобоназарова: Это всего лишь агитация Ойнихол Бобоназарова, известный юрист и правозащитник, считает, что публикация таких статей на китайских сайтах преследует определенную цель. «Китайские компании набирают на работу в Таджикистане, в основном, своих граждан. Реализацию любого проекта с китайским финансированием в Таджикистане осуществляется гражданами КНР. И китайские сайты, публикуя статьи о таджикских женщинах, а также о дешевых услугах местных "жриц любви", агитируют китайских мужчин поехать на работу в Таджикистан», считает Бобоназарова. Ойнихол Бобоназарова В Таджикистане работают тысячи рабочих из Китая. Они трудятся в китайских компаниях, которые занимаются освоением и разработкой месторождений и строят правительственные и другие здания. Некоторые китайцы успели жениться на местных девушек. «Я уже десять лет живу с китайцем…» Нодира Ходжаева, жительница Худжанда, десять лет назад вышла замуж за 50-летнего китайца Люй Цуна. У семейной пары трое детей. Люй в 2006 году после смерти первой жены приехал в Таджикистан и начал работать в дорожной компании. Здесь он встретил Нодиру. Нодира Ходжаева и Люй Цун. Фото из семейного альбома «Мой отец работал водителем у Люй Цуна. Я однажды заболела и он вместе с моим отцом приехал навестить меня. Люй очень мне помог, оказалось, что его предки были врачами. Спустя некоторое время он сделал мне предложение и я, в благодарность за все то, что он сделал для нашей семьи, согласилась выйти за него замуж», рассказывает Нодира Ходжаева. По ее словам, перед свадьбой Люй Цун принял ислам. Вместе совершили Умру – малый хадж. Сейчас муж и жена выращивают овощи для рабочих «Таджикско-китайской горно-промышленной компании», которая находится в городке Зарнисор, в 90 километрах от Худжанда. Супруги выращивают овощи для рабочих «Таджикско-китайской горно-промышленной компании» Однако СМИ сообщают и о конфликтах на бытовой почве между гражданами Таджикистана и КНР. В январе этого года жительница города Вахдат был задержана сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана по подозрению в убийстве 68-летнего гражданина Китая. Как сообщил пресс-центр Генеральной прокуратуры Таджикистана, гражданин Китая имел отношения с жительницей кишлака Чиртак, матерью одиночкой. Мужчина регулярно приглашал женщину к себе на полевой стан, где за определенную плату вступал с ней в интимную связь. 8 января между ними возник конфликт: женщина отказалась от интима, а гражданин КНР, разозлившись, ударил ее кочергой, на что подозреваемая схватила деревянный стул и нанесла мужчине несколько ударов по голове, которые оказались смертельными для него. По официальным данным, более 30 таджичек вышли замуж за граждан КНР. Жители Таджикистана, большинство населения которого исповедуют ислам, в основном не одобряют брак с иностранцами. Согласно Семейному кодексу Таджикистана, иностранцы имеют право жениться или выходить замуж за граждан Таджикистана, прожив в стране не меньше года, а при регистрации брака стороны обязаны заключить брачный договор. К тому же, иностранный супруг или супруга должны приобрести жилье своему партнеру в Таджикистане.

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Ходжа 10,08,2021 23:32

Когда 30 лет назад говорили ,что каждый таджик будет гостем в своей родине,(Хар фарди точик дар ватани худаш мехмон мешавад) все смеялись...Скоро Китай полностью забирает вес Таджикистан , тихо и без войны, путем кредита и вливанием в экономику. 80% добычи золото Таджикистана уходит в Китай.. Скоро и генофонд нации тоже идёт на уничтожение. от Таджиков остается только имя...



Без подписи 11,08,2021 00:08

Не гости а рабы!



Ходжа 10,08,2021 23:32

Таджик 10,08,2021 23:50

Мне стыдно что я таджик. Это позор для нас . Что мы хотим молодёжь неграмотный и большинство чернорабочие в России . Позорные мы это факт !!!!



Таджик 10,08,2021 23:50

Без подписи 11,08,2021 00:07

К сожалению это участь достаётся в основном недоразвитым странам. Странам где правят нищета, беззаконие и бесправие.



Без подписи 11,08,2021 00:07

Я 11,08,2021 03:32

Итог 30 летия правления..., ещо всё впереди



Я 11,08,2021 03:32

Рахмон 11,08,2021 08:52

Гражданская война, отянинула нас назад. радикализм, слабое образование, коррупция, Семья, причина всего запоздалости. Поднять зарплату чтобы коррупцию уничтожить навсегда. Нанять на работу более образовательнгых людей а не бандитов - мачо. ротатция глав учреждений каждие 3-4 года (максимум), президентов каждие 4 лет или 8 лет т. .е 2 срока максимум, чтоюбы новые главы могли принести что то новое. трудная работа



Без подписи 11,08,2021 09:43

Гражданская война закончилась 25 лет назад!



Рахмон 11,08,2021 08:52

Без подписи 11,08,2021 09:20

Ана нав Точикистон бихишт дар руи замин шудас.... барои секстуристо!

ШАОМАНДАГИ аз ина зиед намешавад!



Без подписи 11,08,2021 09:20

Без подписи 11,08,2021 10:23

Да, к сожалению наша страна сильно зависит от России, Китая, Казахстана и других стран. После начала пандемии мы ещё больше зависим. Печально но факт.



Без подписи 11,08,2021 20:05

Придумай другое оправдание, шут придворный !



Без подписи 11,08,2021 10:23

Китаец 11,08,2021 11:46

А зачем про семьи писать, когда речь о проституции



Без подписи 12,08,2021 15:46

А эти два понятия взаимодополняющие



Китаец 11,08,2021 11:46

МУРОД 11,08,2021 11:54

ДА, К СОЖАЛЕНИЮ, ЭТО ТАК.

И ЕЩЁ МНОГО ТЕХ, КТО ПРОСИТ ДЕНЬГИ, ВЫХОДЯ НА ДОРОГУ, С ДЕТЬМИ, РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ (ЦУМ-ПЕРЕКРЕСТОК)



евгений 12,08,2021 12:53

Просят деньги на дорогах цыгане-люли,а не таджики.



МУРОД 11,08,2021 11:54

Рига 11,08,2021 12:52

Сколько куртизанка в республике про это не кто не говорить половина страни,богатие всё делали свои дела за деньги,проституток кришуеть власть чиновники и милиция.



Рига 11,08,2021 12:52

Гульнора 11,08,2021 13:16

А при другом правлении будет лучше?К сожалению наша нация деградировалась деградировалась и тот кто власти приходит получает наследственность к алчности и жадности.зачем им умная нация и успешные предприниматели.Они же только мешают воровать . Вот и открываются президентские лицеи ,уюайдулаевские лицеи, где готовят наследников А другие и так сойдут в рабы и чернорабочие



Гульнора 11,08,2021 13:16

Р 11,08,2021 13:38

Не судите да не судимы будите.Вы бы сами уважаемая Хилолби попробовали сначала поработать за 400 месяц и прокормить и себя и детей а уж потом бы удивлялись почему они отказываются. Смешно. Разве можно на эти деньги прожить месяц? Аренда квартиры и то дороже стоит.



Р 11,08,2021 13:38

Сугд 11,08,2021 15:39

Шармандаги аз ин зиёд намешад ба 20 сомони номусро мефуруши ин хукумат мардумро ба чи руз овард. Хатто дигар давлатхо нархи ин шармандагиро медонанд. Бинед фарк байни давлати коммунисти ва демократиро. Дар давраи Шурави ягон кас ба танфуруши машьгул набуд холо бошад занхо бе ибо дар куча нигаронии клентхои худ. Тавба Тавба Тавба. Окибати кор чи мешуда бошад?



Сугд 11,08,2021 15:39

Студент 11,08,2021 18:22

Первая причина- это ранний брак. После официального многие женщины не имеющие высшего образования, опыта работа, уже имея детей идут на этот путь чтобы таким образом прокормить себя и свою семью. Это первая причина и замкнутый круг всех проблем



Студенту 12,08,2021 00:02

Первая и последняя причина это повальная нищета!



Студент 11,08,2021 18:22

Без подписи 11,08,2021 18:33

Это на самом деле правда что пишут китайские сами. Таджикистан это страна секс - туризма и стоят эти услуги очень дёшево, наверное самые дешёвые в мире. Я сам Таджик служу в российской армии в С. Кавказе и от сослуживцев которые проходили там службу постоянно приходится слушать как они отдыхали и всё это стоит очень дёшево и главное что в этом проблемы нет , можешь найти или даже сами привезут и этих " ночных бабочек" тысячи. Обидно слышать,встаю ухожу, но деградация нации на лицо.



Без подписи 11,08,2021 18:33

Без подписи 11,08,2021 20:03

Зачем нам заниматься всякой ерундой вроде проституции, повальной коррупции, повального обнищания населения , безработицей и поголовной малограмотнстью?

Ведь есть вещи поважнее экономики, здравоохранения и образования. Это всё не важно потому, что это всё не наше! А вот такие важные вещи как праздник дыни и картошки, плова и тыквы! Это важно это наше!



Без подписи 11,08,2021 20:03

Акбар 11,08,2021 22:09

Правда глаза колит! В основном п,, проституцией занимаются от безысходности, духовно слабые девушки, или вынужденно, занимаются молодые мамы. Комитет женщин, предлагает в замен - эксплуатировать слабый пол, за 400с (33$} Пазорище!



Акбар 11,08,2021 22:09

озарахш 12,08,2021 13:34

Дуругпешво с лжепатриотами выходите с СМИ скажите , что это ложь и обман с стороны китаёзов .....да мы уже знаем вам кишка тонка вы за деньги свою родную маму сестру и дочку(кили аспа) продадите ! озоди пропустите пожалуйста



озарахш 12,08,2021 13:34

12,08,2021 16:10

Хватит нить не хотите быть таджиком не надо без вас тоже нас достаточно худоба шукр. Спросите кто был в китае сколько там стоит всё это как они облизывают простите. Да журналисти, да нищета при чем гордость моего народа Не надо говорить от имени таджикского народа Скажите пожалуйста где в мире нету проституток что в вашем хваленом Кавказе нету стидьно ему в Иране нету? В России? Где везде есть да бедный народ мужчин не хватает. Китаянки за таджиков выходят на всех можно жениться только наши женщины не имеют права выйти за чужих пусть выходят кто хочет пожалуйста не надо таджикский народ унижат своими рассуждениями Мы везде по миру ездим и гордо говорим что таджики. Вы те которые находитесь в России только стесняетесь что вы таджики смотрите как наши в Америке, Европе как они хвалят наш народ и стараются говорить на таджикском Столько проституток поймают в России и показывают по тв ни один русский человек не говорить что ему стыдно быть русским А вы продажные и трусы записывайте себя к другим нациям который сто лет вы им не нужны. И тому который работает на кавказе если ты таджик не говори так пожалуйста и у них тоже есть такие и с нами тоже работают кавказцы дагестанцы они уважают нас как мы их потому что мы гордо говорим им что мы таджики пожалуйста Всем уважайте мой народ уроди есть везде как те которые говорят очень плохо как эти коменты

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