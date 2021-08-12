Всё понятно - азербайджанские богачи вкладывают в новую родину

11 августа 2021

Очень много иностранцев, азербайджанцы много денег вкладывают. За пять лет, с 2015-го по 2020-й, благодаря Вашим решениям мы 25 миллиардов уже вложили в Кавказские Минеральные Воды, - доложил Путину губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, - сообщил вчера http://kremlin.ru/

Нужна кардинальная перетряска в политике и спорте

В азербайджанской прессе за эту фразу зацепились и раскручивают, накинувшись на околовластных богатеев, которые как предатели, не хотят вложить свои деньги в Отечество, а отдают "врагу" с скоро преимущественно армянским населением (то есть Юг России).

Зачем нашим олигархам на свои деньги восстанавливать эту мечеть в деоккупированной зоне Гарабаха, когда лучше построить шашлычную в Ставрополье?

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Обвинить азербайджанских провластных олигархов, кинуть хлесткую фразу, что срубить больше новых кликов - это понятно, такова кухня журналистики, им хочется кушать, а бензин для купленного б/у автомобиля дорожает. Надо такое публиковать, любая фраза с упомиманием Путина и богачей привлекает массового читателя. Массовый - это тот, который читает что-то, стоя в вагоне метро и упершись глазами в экранчик телефона.

А если копнуть информацию глубже, выйти за пределы маленького экранчика - почему провластные олигархи вкладываются в России, в Турции, в Лондоне?





в Азербайджане нет других олигархов, все провластные. На то они и во власти, чтобы стать богачами, а зачем еще?

Россия, Турция, Лондон - гигантские рынки сбыта и производства, там на месте можно купить все для производства товаров и услуг, не преодолевая таможенные барьеры. То есть там вкладываться просто выгодно.

в этих местах больше законности и меньше коррупции, чем в Азербайджане. Провластные олигархи тоже платят взятки, в отличие от простых граждан они не могут пожаловаться органам на своих же воров-сотоварищей. Поэтому лучше вывезли капиталы далеко и там потратить с умом.

Инвестируют там, где уже живут их дети, и они будут жить с детьми в старости. То есть богачи от власти вкладывают в свою новую родину. Все очень понятно и правильно, исходит из местных реалий, созданных этими же людьми и властью. Обижаться и обвинять их глупо и не имеет результата

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