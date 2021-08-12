навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
12.08.21  

На Украину из Швеции привезли «оригинал Конституции Пилипа Орлика»

(0)
 
12.08.21   Редакция

Египет, море, отдых

(0)
 
11.08.21  

Черные метки для оппозиции в России

(0)
 
11.08.21   Редакция

Путинология применима для понимания России примерно так же как астрология - для понимания науки

(0)
 
10.08.21  

Комик Идрак Мирзализаде получил 10 суток ареста за шутку про русских

(0)
 
10.08.21  

Видео: дурной пример заразителен

(0)
 
10.08.21   Редакция

Российские интернет-тролли нацелились на Линой Ашрам, израильскую гимнастку, завоевавшую золотую медаль

(0)
 
09.08.21  

Русскоязычные СМИ Украины

(0)
 
09.08.21   Редакция

“Молодые здесь не остаются” - депопуляция опустошает житницу России

(0)

последние за вчера, 11.08.21  
 
17:03  

Черные метки для оппозиции в России

(0)
 
16:54  

Русскоязычные СМИ Украины

(0)
 
16:48  

Русскоязычные СМИ Израиля

(0)
 
16:29  

Коммунистическая Куба: демонтаж режима начался?

(0)
16:08  

Вести с Кавказа

(0)
 
15:51  

Россия прикрутила вентиль: Европа испытала "энергетический шок"

(0)
15:36  

Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае

(0)
 
07:39   Редакция

Путинология применима для понимания России примерно так же как астрология - для понимания науки

(0)
05:38   Редакция

Нападение на израильский танкер Mercer Street

(0)
 
04:15   Редакция

Китайско-российские совместные учения ЗАПАД ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 12.08.21 19:13
скаут: Игорь Львович;
   
 

На Украину из Швеции привезли «оригинал Конституции Пилипа Орлика»

Радио Свобода признана  в России СМИ-"иностранным агентом"

10 августа 2021,

Первая страница сокращенного перевода латинским языком статей договора между Пилип Орликом и казацкой старшиной и казаками, без преамбулы и присяги гетмана. Возможно, именно этот документ привезли в Украину под видом оригинала

Первая страница сокращенного перевода латинским языком статей договора между Пилип Орликом и казацкой старшиной и казаками, без преамбулы и присяги гетмана. Возможно, именно этот документ привезли в Украину под видом оригинала

В Украину по случаю предстоящей 30-й годовщины Независимости привезли из Швеции так называемый «оригинал Конституции Пилипа Орлика», сообщили народный депутат (фракция «Слуга народа»), представитель Верховной Рады Украины в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря в соцсетях, а также неназванный источник в офисе президента Украины в интервью агентству «РБК-Украина», информирует Радіо Свобода.

«Ожидаем экспонирования ко Дню Независимости», – написала Совгиря. По ее словам, таким образом «впервые за 311 лет в Украину доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика».

Она напомнила, что ранее Швеция уже передала в Украину три копии документа. Две из них уже экспонируются в Украине, в парламенте и в Офисе президента, «третья копия будет передана в Конституционный суд после его реформирования», написала Совгиря.

А в Офисе президента заявили, что «сегодня она уже будет доставлена в Софию Киевскую, где Конституцию выставят для просмотра».

О договоренности доставить и выставить на экспонирование в Украине по случаю Дня Независимости документ, который называют «Конституцией Пилипа Орлика» и «первой Конституции Украины», заявлял еще в мае президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал тогда по результатам переговоров со Швецией министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, переговоры о временном экспонировании в Украине оригинала документа, а не только его копии, были «крайне сложными».

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко тогда же информировал, что этот документ будет экспонироваться в заповеднике «София Киевская», затем он вернется обратно в Швецию.

На запрос Радіо Свобода в министерстве тогда сообщили, что документ будут экспонировать в Софийском соборе в Киеве с 16 августа по 14 ноября 2021 года.

Согласно тому сообщению, речь идет о «рукописи латинским языком на бумаге из Национального архива Швеции (город Стокгольм)». Кроме того, должна быть выставлена «булава, которая, по легенде, принадлежала Пилипу Орлику и гетману Ивану Мазепе, с Линчопингской городской библиотеки (город Линчопинг, Швеция)», рассказали в министерстве.

В МКИП отмечали, что посмотреть выставку можно будет с входным билетом в Софии Киевской – но, учитывая общественный интерес, стоимость билета могут изменить.

Оригинал документа, широко известного как «Конституция Пилипа Орлика», составленный старокнижным украинским языком, хранится в архиве в столице России Москве, в Украине есть его копия. Также в московском архиве есть рукописная копия этого текста конца 18-го – начала 19-го века, которую иногда ошибочно считают оригиналом.

Это договор между новоизбранным гетманом Пилипом Орликом и казацкой старшиной и казаками, заключенный 5 апреля 1710 в городе Бендеры (современная территория Молдовы), отсюда второе широко известное название – «Бендерская конституция».

Название документа, в переводе на современный украинский язык – «Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского». Он состоит из широкой преамбулы, которая в свете тогдашних представлений должна доказать самостоятельность украинских земель и их обособленность от Московского государства, а также 16 статей собственно договорной части и присяги гетмана.

Этот документ, принятый в условиях эмиграции, так и не вступил в силу.

В архиве в столице Швеции Стокгольме хранятся два связанных документа на латинском языке: сокращенный перевод упомянутых 16 статей и отдельно перевод преамбулы. Полный текст латинского перевода был опубликован в середине 19-го века в России, но его оригинал пока не обнаружен, поэтому и аутентичность той публикации не подтверждена.

В той публикации перевода слова «договоры и постановления» переданы латынью как «Pacta et constitutiones», при этом слово «конституции» (во множественном числе) не имеет современного значения «Основной закон государства». Кроме того, из-за отсутствия оригинала нет уверенности, что именно так этот документ был назван латынью в оригинале того перевода. В текстах на латинском языке, которые сохранились в оригиналах, этой формулировки нет.

Тем не менее, упоминание о слове «constitutiones» привела к тому, что этот договор и в современных текстах на украинском и других языках часто называют «Конституцией», придавая этому слову его современное значение.

Украинские чиновники не уточняли, о какой из двух упомянутых копий на латинском языке (или об обеих) из Швеции идет речь, когда они говорят об «оригинале Конституции Пилипа Орлика», который будет выставляться в Украине.

статью прочитали: 6 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 