опубликовано редакцией на Переводике 13.02.19 16:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The New York Times”,

"Former Mexican President Peña Nieto Took $100 Million Bribe, Witness at El Chapo Trial Says" США - 15 января 2019 г. Бывший мексиканский президент Пенья Ньето получил взятку в 100 миллионов долларов, говорит свидетель на суде Эль Чапо

Взятка была доставлена Энрике Пенья Ньето, бывшему президенту Мексики, через посредника, согласно свидетелю на суде над Хоакином Гусманом Лоэра, наркобароном, известным как Эль Чапо. Фото: Том Бренне для "Нью-Йорк Таймс" Алан Фейер Бывший президент Мексики Энрике Пенья Ньето получил взятку в 100 миллионов долларов от Хоакина Гусмана Лоэра, одиозного главы преступного клана, известного как Эль Чапо ("Коротышка"), согласно свидетелю на судебном процессе г-на Гусмана. Эти шокирующие показания были сделаны во вторник в зале судебных заседаний в Нью-Йорке Алексом Сифуэнтесом Вилья, колумбийским наркобароном, который тесно сотрудничал с г-ном Гусманом с 2007 по 2013 год, когда босс преступного мира прятался от закона в ряде отдаленных ранчо в горах Сьерра-Мадре. "Г-н Гусман заплатил взятку в 100 миллионов долларов президенту Пенья Ньето?" - спросил Джеффри Лихтман, один из адвокатов г-на Гусмана, г-на Сифуэнтеса во время перекрестного допроса.

"Да", - сказал г-н Сифуэнтес. Г-н Гусман сможет вскоре предоставить подробности. Вскоре после того, как суд присяжных попросили удалиться примерно в 4:30 дня во вторник, г-н Лихтман представил имя своего клиента обвинению как потенциального свидетеля защиты, подтвердив, что наркоторговец может дать показания на своем собственном процессе.

Г-н Лихтман сказал, что внесение г-на Гусмана в список свидетелей не гарантирует того, что он даст показания. Это просто "возможно". "Если бы я не внес его в список, то это, возможно, лишило бы его возможности дать показания", - сказал г-н Лихтман в интервью. "Так что я просто включил его". Показания г-на Гусмана стали бы впечатляющим событием. В то время как его помощники делились подробностями об операциях картеля "Синалоа", сам криминальный авторитет мог бы предоставить даже более личную информацию, например, о том, как он, возможно, подкупил президента Мексики.

Согласно г-ну Сифуэнтесу, г-н Пенья Ньето впервые договорился с г-ном Гусманом примерно в то время, когда он был избран президентом в конце 2012 года, попросив наркобарона о 250 миллионах долларов в обмен на прекращение его розыска на всей территории страны. Но г-н Гусман сделал контрпредложение, добавил г-н Сифуэнтес, сказав, что он даст г-ну Пенья Ньето только 100 миллионов долларов. "Посыл был в том, что г-ну Гусману не нужно было бы скрываться?" - спросил г-н Лихтман. "Да", - ответил г-н Сифуэнтес, - "это именно то, что Хоакин сказал мне". Г-н Лихтман, зачитывая из записей г-на Сифуэнтеса, сделанных во время его допроса американскими властями в 2016 году, спросил, получал ли Фелипе Кальдерон, являвшийся предшественником г-на Пенья Ньето на посту президента Мексики, взятку в 2008 году от одного из конкурентов г-на Гусмана, братьев Бельтран-Лейва. "Я не очень хорошо помню этот случай", - ответил г-н Сифуэнтес. Он добавил мгновения спустя: "Прямо сейчас я этого не помню". Связаться с г-ном Пенья Ньето и с г-ном Кальдероном для получения комментария пока не удалось. В то время как другие свидетели на суде над г-ном Гусманом в федеральном окружном суде в Бруклине дали показания об огромных взятках от наркоторговцев мексиканским полицейским и госслужащим, показания касательно г-на Пенья Ньето стали наиболее шокирующим заявлением на сегодня. Если это правда, то это говорит о том, что коррупция со стороны наркокартелей достигла высшего уровня политической элиты Мексики. После показаний о двух президентах г-н Сифуэнтес перечислил другие взятки, которые г-н Гусман и его союзники платили мексиканским должностным лицам. По крайней мере в двух случаях, сказал он, криминальный авторитет заплатил мексиканским военным от 10 до 12 миллионов долларов для начала операций, чтобы "либо убить, либо арестовать" партнеров братьев Бельтран-Лейва, во время его войны с ними.

Г-н Сифуэнтес также сказал, что мексиканская федеральная полиция не только смотрела сквозь пальцы на наркоторговлю, но периодически участвовала в ней. Однажды, рассказал он присяжным заседателям, торговцы наркотиками дали полиции фотографии нескольких чемоданов, заполненных кокаином, которые были отправлены картелем самолетом из Аргентины в Мехико. Полицейские забрали чемоданы в зоне получения багажа, сказал г-н Сифуэнтес, и сами продали наркотики. Все это было озвучено во второй утомительный день выступления г-на Сифуэнтеса как свидетеля на процессе г-на Гусмана. Он уже признался в шокирующем ряде преступлений. Г-н Сифуэнтес признался на суде в подготовке неудавшегося плана убийства вместе с "Hell’s Angels" в Канаде. Он признал, что купил пластиковую взрывчатку у вдовы гондурасского наркоторговца. Он сказал, что заплатил судье в Эквадоре 500000 долларов, чтобы закрыть дело эквадорского офицера вооруженных сил, обвинявшегося в работе на картель, добавив, что позднее он помог с похищением этого офицера, когда стало казаться, что он жульничает в отношении г-на Гусмана. С самого начала этого процесса в ноябре делались мрачные намеки, что ведущие мексиканские руководители, возможно, скомпрометированы грязными деньгами. В своей вступительной речи г-н Лихтман утверждал, что его клиента много лет подставляли в результате заговора, спланированного его партнером, Исмаэлем Самбадой, совместно с "продажными" американскими агентами по борьбе с наркотиками и с "совершенно коррумпированным" мексиканским правительством, включая двух президентов.

В то время г-н Пенья Ньето и г-н Кальдерон опубликовали заявления, называвшие эти обвинения ложными. Судья по этому делу Брайан М. Коган позднее посоветовал г-ну Лихтману воздерживаться давать обещания присяжным заседателям, которые не будут поддержаны свидетельствами по делу. Затем, когда закончилась первая неделя судебного процесса, адвокаты г-на Гусмана проинформировали судью Когана во время беседы между судьей и адвокатами, что следующий свидетель, Хесус Самбада Гарсия, брат Исмаэля Самбады, даст показания, если его спросят, брали ли мексиканские президенты деньги у наркокартеля "Синалоа". Но судья Коган запретил эти показания свидетеля, сославшись на то, что это поставит в неловкое положение неназванных "частных лиц и организации", которые не вовлечены непосредственно в судебный процесс. Во вторник, однако, судья Коган позволил г-ну Сифуэнтесу дать показания о том, что он знал касательно взяток мексиканским президентам, прервав их лишь несколько раз. В какой-то момент, отвечая на вопросы г-на Лихтмана, г-н Сифуэнтес признал, что его личная помощница Андреа Велес Фернандес работала на политконсультанта Х.Х. Рендона, нанятого предвыборным штабом г-на Пенья Ньето. Г-н Сифуэнтес сказал, что г-жа Велес однажды прислала ему фотографии "чемоданов, заполненных бумажными деньгами". Когда г-н Лихтман спросил, были ли чемоданы "предназначены для г-на Пенья Ньето", сторона обвинения выразила протест в связи с относимостью этого к делу. "Согласен", - сказал судья Коган. После чего чемоданы уже больше не обсуждались. При содействии Эмили Палмер. статью прочитали: 128 человек Комментарии