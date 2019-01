архив



опубликовано 27.01.19

"Why Would The US Want Venezuela’s Oil When It Already Buys 41% Of Its Total Exports?" Глобальная сеть - 26 января 2019 г. Зачем США нужна венесуэльская нефть, если они и так покупают 41% всего нефтяного экспорта Венесуэлы? Эндрю Корибко

Получившая широкое распространение в альтернативных СМИ интерпретация, что Вашингтон хочет навязать проамериканский марионеточный режим Венесуэле с тем, чтобы контролировать всю нефть страны, не имеет особого смысла, если принять во внимание, что он уже покупает 41% от всего экспорта Боливарианской Республики, что означает, что следует предложить иное, более нюансированное объяснение, чтобы объяснить эту интерпретационную двойственность. Сообщество альтернативных СМИ полно комментариев о том, как США хотят навязать марионеточный режим Венесуэле с тем, чтобы контролировать нефть этой страны, но это не сильно логично, так как США уже покупают 41% всего экспорта Боливарианской Республики, как о том свидетельствует аналитическая записка Управления энергетической информации о торговле энергоресурсами между двумя странами за 7 января 2019 года. США являются ведущим клиентом Венесуэлы, а Венесуэла в свою очередь - третьим крупнейшим поставщиком импортной сырой нефти для США, согласно этой записке, так что Вашингтон фактически уже получает все, что ему надо, от Каракаса. Учитывая эти забавные взаимоотношения между двумя геополитическими и идеологическими противниками, можно было бы ожидать, что США также однажды получат доступ и к ресурсам крупнейших в мире запасов нефти в нефтеносном поясе реки Ориноко, снова опровергая упрощенческую интерпретацию, что Вашингтон ведет эту гибридную войну только за нефть. И все же, по правде говоря, контроль над венесуэльской нефтью действительно является одним из мотивирующих факторов этого конфликта, хотя и не в том смысле, в котором это изображают. Одновременно с обеспечением полного геополитического контроля над Карибским бассейном и с идеологическим противостоянием социализму США хотят получить преобладающее влияние на Венесуэлу для того, чтобы включить ее в параллельную структуру по аналогии с ОПЕК для борьбы против совместного российско-саудовского соглашения ОПЕК+, согласно предсказанию этого автора в конце 2016 года о создании картеля "Стран-экспортеров нефти Северной и Южной Америки" (NASAPEC). Эта организация будет функционировать как энергетический компонент "Американской крепости" и будет иметь возможность оказывать мощное долгосрочное давление на международный рынок нефти в ущерб России и Саудовской Аравии. В сочетании с совместными планами инвестиций США и Катара в СПГ становится ясно, что США осуществляют глобальную демонстрацию силы для контроля над мировым энергетическим сектором, что может весьма негативно сказаться на России.

Многополярная евразийская великая держава полагается на свой экспорт энергоресурсов для продвижения своих финансовых и геополитических интересов, хотя это, возможно, будет труднее осуществлять, несмотря на нефтегазовые партнерства с Саудовской Аравией и Ираном, соответственно (что является частью российской стратегии "уравновешивания"), в том случае, если NASAPEC США из Западного полушария и их СПГ-альянс с Катаром смогут эффективно конкурировать с ней в этой области. Потенциальный риск заключается в том, что Россия может остаться внакладе в отношении многих долгосрочных прибылей, если США смогут манипулятивным образом поддерживать цены на нефть и газ низкими, что может сочетаться с увеличенными расходами, связанными с новой гонкой вооружений, спровоцированной выходом Вашингтона из Договора о РСМД, чтобы оказать огромное давление на Москву в сторону "компромисса" с ее главным геополитическим соперником в соответствии с уловкой, описанной этим автором в статье от апреля 2018 года "Чего США реально хотят от России". Важнейшее наследие президента Путина зиждется на его способности исполнить многие социально-экономические обещания, сделанные им его соотечественникам во время его кампании по переизбранию в прошлом году, хотя все они основывались на убеждении, что будущие рынки нефти и СПГ будут стабильными и в значительной степени под контролирующим влиянием России, а также на ожидании, что развитие гиперзвуковых ракет страны может воспрепятствовать началу разорительной новой гонки вооружений. Вышеупомянутые энергетические и военные шаги США разрушили эти допущения и могут поставить под удар тщательно продуманные планы российского лидера по улучшению общих источников дохода его сограждан (особенно большинства населения, проживающего за пределами самых развитых городов - Москвы и Санкт-Петербурга), хотя прямо сейчас этот наихудший сценарий все еще не факт в ожидании результата венесуэльского кризиса, что объясняет то, почему Россия стремится к "посредничеству" между правительством и "оппозицией". Оговорка: Автор пишет для этого издания в частном порядке, не представляя ни отдельных людей, ни какие-либо организации, за ислючением его собственных личных взглядов. Не следует путать написанное автором с редакционными мнениями или официальными позициями любой другой медиаплощадки или структуры.

