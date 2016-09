архив



опубликовано редакцией на Переводике 28.09.16 13:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Guardian”,

"Wada fears for future as Olympic chiefs take aim over Russia’s ban at Rio 2016 " Великобритания - 20 сентября 2016 г. ВАДА опасается за будущее, так как олимпийские чиновники нацеливаются на агентство за отстранение России от Игр в Рио - Члены МОК планируют создать структуру, чтобы оставить ВАДА не у дел - Дик Паунд и Крейг Риди защищают ВАДА в связи с отстранением России от Олимпийских игр

Сторонники ВАДА считают, что агентство подвергается атаке в наказание за то, что оно является слишком независимым, призвав к полному отстранению российских спортсменов от Олимпийских игр в Рио. Фотография: Hannibal Hanschke/EPA Растут опасения в отношении будущего Всемирного анти-допингового агентства в условиях обеспокоенности, что Международный олимпийский комитет хочет нейтрализовать, ограничить его возможности или даже заменить агентство в качестве наказания за его призыв к полному отстранению российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Рио. В аналитическом центре ВАДА во вторник проходили открытые дискуссии о том, как МОК рассматривает создание "подразделения за чистоту", отвечающего за коррупцию, организацию договорных матчей и борьбу с допингом, что может быть использовано для разрушения полномочий ВАДА. Организация также подверглась разъяренной критике Жерардо Вертхайна, аргентинского члена МОК и президента Аргентинского олимпийского комитета, который обвинил ВАДА в том, что оно "подвело спортивное движение", и раскритиковал агентство за его "очевидные усилия переложить вину за большие проблемы в системе на других". Вертхайн, союзник президента МОК Томаса Баха, также запустил идею об "организации-преемнике" агентства ВАДА, которое, как он сказал, не выполняет свои обязанности. "Несмотря на различные расследования, которые были начаты, мы все еще не получили достаточных объяснений, почему агентство ВАДА не предприняло действий по ситуации в России раньше, когда они были полностью предупреждены о проблеме с допингом еще в 2010 году", - написал он на веб-сайте Around the Rings."Более того, ВАДА регулярно объявляло российское национальное анти-допинговое агентство отвечающим правилам, а затем снова выдало аккредитацию их московской лаборатории перед самыми Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году". "Также нам не предоставили какой-либо серьезный анализ в отношении того, как ВАДА позволило спортивному движению и национальным правительствам потратить крупные суммы денег почти на 300000 тестов в год, и тем не менее обнаружить так мало тех, кто, как теперь кажется, занимались обманом. В действительности (раскрытие) большинства крупных случаев допинга стало результатом работы международных федераций, расследований полиции, разоблачителей и СМИ". Однако сторонники ВАДА считают, что такие атаки являются дымовой завесой, чтобы скрыть реальные намерения МОК - наказать его независимое анти-допинговое агентство за то, что оно слишком независимо, когда речь идет о наказании России за организованный государством допинг. Они опасаются, что МОК хочет получить более уступчивое анти-допинговое агентство, которое не будет вызывать слишком большое раздражение или бросать вызов его влиянию. ВАДА подверглось скоординированной атаке со стороны членов МОК в Рио до начала Олимпийских игр из-за своего призыва полностью отстранить Россию после разоблачений об организованном на государственном уровне допинге в докладе профессора Ричарда МакЛарена. Бывший президент ВАДА Дик Паунд, руководивший докладом независимой комиссии, который раскрыл детали широко распространенного допинга, организованного государством, в России в ноябре прошлого года, сказал "Гардиан": "Я всегда думал, что атаки МОК на ВАДА являются отвлекающим маневром, чтобы заставить всех забыть, насколько ситуация с Россией оказалась запутанной. ВАДА сделало ровно то, что оно должно было сделать - то есть представило рекомендации против России - но одному из влиятельных игроков они не понравились". Дискуссии о будущем борьбы с допингом, как ожидается, состоятся между МОК, ВАДА и другими вовлеченными лицами на специальном олимпийском саммите 8 октября в Лозанне. Бах призвал членов МОК выдвигать свои идеи. Сэр Крейг Риди, президент ВАДА, являющийся также членом МОК и подвергшийся критике с обеих сторон, сказал, что он неоднократно объяснял, почему ВАДА не смогло сделать больше, чтобы решить российскую проблему раньше, и продолжает надеяться, что агентство сохранит свое влияние и независимость. "Я не думаю, что у МОК есть побудительный мотив, чтобы лишить ВАДА влияния. МОК не проводит никаких тестов, за исключением периода Олимпийских игр. МОК выразил желание, чтобы было независимое структурное подразделение для анализов, и мы работаем над этим на этой неделе", - сказал Риди газете "Гардиан". "Нам нужно определить, будет ли это под знаменем ВАДА или же это должна быть отдельная организация - и кто будет ей пользоваться и кто будет ее финансировать". Он сказал, что если будет создана независимая тестирующая организация, то тогда для ВАДА будет трудно управлять ей, не подрывая свою роль контролирующего органа, хотя агентство могло бы сыграть роль в создании этой организации изначально. "Если МОК создаст свое собственное подразделение, то я жду информацию о том, какая у него будет структура. Я думаю, что в МОК хорошо известно, что другими вовлеченными в ВАДА лицами являются правительства", - добавил Риди. "Организация неизбежно потеряет свою независимость, что абсолютно важно для ее функционирования". Бывший генеральный директор ВАДА Дэвид Хофман сказал недавно, что хотя он давно поддерживает идею о более широкомасштабной структуре, но он очень обеспокоен, что эту идею проповедуют некоторые люди в МОК. "Эта идея о некой структуре за чистоту является тем, о чем я говорил и что я давно поддерживаю, но не в том виде, в котором за нее выступает МОК", - сказал новозеландец на сайте Inside the Games. "Для них речь идет, кажется, о сохранении контроля, а не об обеспечении полной независимости". Высокопоставленные лица из анти-допингового движения надеются, что мировые правительства, которые пополам с МОК финансируют ежегодный бюджет ВАДА в 30 миллионов долларов, окажут давление на МОК, чтобы сохранить независимость ВАДА. Они считают, что приоритетом должно быть укрепление независимости ВАДА, улучшение его управления и увеличение его финансирования. Риди, который ранее призывал телевещателей и спонсоров инвестировать в борьбу с допингом, сказал: "Существует три проблемы. Необходимы изменения в принципах, чтобы они распространялись на такого рода коррупцию, с которой мы столкнулись. Нам нужно увеличение полномочий, чтобы принимать меры в отношении нарушений. И нам нужно посмотреть на наше собственное управление и на то, является ли структура правильной 17 лет спустя". Во время широкой дискуссии о будущем борьбы с допингом в условиях кризиса, вызванного систематическим обманом в России, серьезных вопросов в других частях света и того, соответствует ли ВАДА целевому назначению, было также предложено, чтобы МОК обратился к другим организациям для выполнения этих функций. МОК настаивал, что идущий процесс нацелен на то, чтобы привести к более эффективной анти-допинговой системе. "МОК выступает за более надежную и эффективную анти-допинговую систему. Это требует ясных обязанностей, больше прозрачности, больше независимости и гармонизации на глобальном уровне", - сказал его представитель. "МОК продолжит добиваться того, чтобы сделать тестирование на допинг независимым от спортивных организаций".

В аналитическом центре ВАДА во вторник журналист-расследователь Деклан Хилл выступил с основным докладом, предупредив, что будущее ВАДА также подвергается опасности из-за переговоров МОК с базирующейся в Катаре организацией "Международный центр безопасности спорта" (ICSS) о предложенном новом агентстве, которое должно получить название "Глобальный альянс за чистоту в спорте". Однако Крис Итон, исполнительный директор за чистоту спорта в "Международном центре безопасности спорта", заявил, что слухи о сотрудничестве МОК и центра далеки от истины. "Но я все же считаю, что нам нужно поговорить об этом в более безличном виде", - сказал он. "Нужна дискуссия среди всех участников о том, как нам сохранить доверие к спорту".