архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 14.02.20 05:30 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Hurriyet Daily News”,

"Turkish president openly challenges Russia in Syria" Турция - 13 февраля 2020 г. Президент Турции открыто бросает вызов России в Сирии By BARÇIN YİNANÇ February 13 2020 Президент Реджеп Тайип Эрдоган всегда был очень осторожен в своей критике России. Его заявление от 12 февраля стало, безусловно, исключением. Когда Турция, за последние 10 дней, в результате двух отдельных атак со стороны «сил режима», потеряла в Идлибе 14 солдат, даже проправительственные аналитики не стали заходить слишком далеко, заявляя только, что силы Башара Асада не могут действовать без ведома России , Эрдоган, однако, прямо раскрыл ту военную роль, которую Россия и Иран сыграли в оказании помощи силам режима начать полномасштабное наступление на силы оппозиции, чтобы вернуть Идлиб, их последний оплот и в нападениях на мирных жителей, чтобы заставить их бежать. «Российские силы и поддерживаемое Ираном ополчение постоянно нападают на гражданское население», - сказал он. Он почувствовал необходимость дважды упомянуть Россию и добавил: «Я хочу подчеркнуть реальность того, что в Идлибе атаки режима, русских и сил, которые действуют вместе с режимом, непосредственно направлены против гражданского населения». Он обращался к русским, говоря им: «Я знаю, чего вы добиваетесь». «Со временем эти атаки стали превращаться в прямые удары по нашим солдатам. Если это так, то мы будем действовать глядя не на слова, а на реальность на местах», - сказал он. Это снова стало для россиян ясным сигналом о том, что Анкаре надоела их «тактика оттягивания времени». «Мы полны решимости отодвинуть режим за линию наших наблюдательных постов до конца февраля», - сказал Эрдоган, так как по крайней мере четыре турецких наблюдательных поста оказались окружены силами режима вследствие их территориальных завоеваний в ходе боев против оппозиционных сил с августа прошлого года. Его заявление о том, что если турецкому солдату будет нанесен малейший вред, то Турция нанесет удар по силам режима везде где угодно, является настолько ясным и четким, насколько это вообще возможно. Остальная часть его заявления снова была предназначена Москве, он дал понять, хотя и косвенно, что Россия не должна думать, что она не пострадает от каких-либо последствий, полагая, что она слишком сильна, чтобы на нее можно было нацелиться. Это было явное предупреждение российским солдатам на земле. И, наконец, для режима, Москвы и Тегерана, которые могут подумать, что Турция может отступить и не посмеет начать военную эскалацию «просто» за «Идлиб», он объяснил, почему он чувствует себя вынужденным бросить вызов всем игрокам, рискующим военным противостоянием. «Никто не должен забывать, что борьба, которую мы должны были избежать сегодня в Сирии, завтра будет вестись на наших собственных землях… Борьба сирийского народа за свободу - это экзистенциальная борьба 82 миллионов турок. Если Сирия попадет в руки террористической организации или марионеточных режимов, чьи нити управления находятся в руках других, наша безопасность окажется под угрозой», - сказал Эрдоган. Таким образом, Эрдоган определил политику Турции в отношении Идлиба как вопрос национальной безопасности. Он хочет, чтобы Москва поняла, что турецкие солдаты находятся в Идлибе не просто с миссией соблюдения прекращения огня. Они там, чтобы убедиться, что Сирия не превратится в угрозу безопасности, если гражданская война закончится полной победой сил режима. Это может быть объяснено уверенностью Анкары, что, если катастрофа в Сирии закончится окончательной победой Асада, то Сирия станет марионеточным государством России и Ирана, что создаст угрозу безопасности Турции. При этом, все на местах указывает на то, что единственным препятствием на пути сил режима являются турецкие солдаты. Таким образом, по сути, Турция дает понять, что не покинет Сирию, потому что, если она это сделает, у нее не будет значимого голоса в будущей Сирии. Это заявление было сделано после телефонного разговора Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Это означает, что Путин не обещал прекратить наступление режима, в результате чего Эрдогану пришлось выступить с сильным посланием, которое заставит Путина принять решение: хочет ли он быть единственной силой, которая будет принимать решения в будущей Сирии? Следствием этого может стать военное противостояние с Турцией, которая по иронии судьбы в настоящее время является самой пророссийской страной среди членов НАТО . Или он примет компромиссное решение, согласно которому Турция будет и впредь иметь право голоса в будущем Сирии? Скорее всего, Путин не рискнет военным противостоянием и в конечном итоге потеряет Турцию. Он вероятно сделает такой вид, как будто бы он согласился на компромисс, но сделает все возможное, чтобы сформировать будущее Сирии в соответствии со своими интересами. Между тем, заявление Эрдогана о том, что некоторым оппозиционным группам не будет никакого снисхождения, свидетельствует о том, что Турция примет более серьезные меры против террористических групп джихадистов, на которые жаловалась Россия. Теперь, когда она увеличила своё военное присутствие в Сирии, Турция может чувствовать себя менее вынужденной поддерживать некоторые оппозиционные группы. Это означает, что Турция сейчас стремится иметь право голоса в будущем Сирии не из-за своей поддержки оппозиционных групп, а непосредственно из-за своего военного присутствия в стране.

Египет Turkey to hit groups who violate Idlib ceasefire: Agency

Турция ударит по группам, нарушающим режим прекращения огня в Идлибе Reuters , Thursday 13 Feb 2020 Министр обороны Турции Хулуси Акар на встрече министров обороны НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, Бельгия, 12 февраля 2020 года. (Reuters) Министр обороны Турции Хулуси Акар, в ответ на критику со стороны России, заявил в четверг, что Турция будет применять силу против повстанческих групп, нарушающих соглашение о прекращении огня в северо-западном регионе Идлиб в Сирии. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что если ещё один турецкий солдат будет ранен, то его военные нанесут удар по сирийским правительственным силам с воздуха или на земле в любой точке Сирии. Это заявление прозвучало после того как всего за неделю сирийскими силами было убито 13 военнослужащих турецкой армии. Россия, которая поддерживает президента Сирии Башара Асада, обвинила Турцию в нарушении договоренностей, которые она заключила с Москвой по Сирии, и в обострении ситуации в Идлибе. Кремль заявил, что Анкара не смогла нейтрализовать там боевиков, что она обязалась сделать в соответствии с соглашением от 2018 года о создании зоны деэскалации. В явном ответе на российскую критику Акар сказал, что Турция направляет дополнительные подкрепления на свои позиции в Идлибе, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня в регионе и «контролировать» этот район, сообщает государственное информационное агентство Anadolu. «Против тех, кто нарушает соглашение о прекращении огня, в том числе радикалов, будет применена сила, и будут приняты все меры», - сказал Акар, ссылаясь на соглашение о прекращении огня от 12 января, которое, по словам Анкары, было нарушено силами Асада. С прошлой недели Анкара разместила на своих военных постах в Идлибе более 1000 военнослужащих. В среду Эрдоган сказал, что Анкара дала понять повстанцам, которых она поддерживает в конфликте, чтобы они воздерживались от "недисциплинированных" действий и давали сирийским силам повод для нанесения удара. Повстанцы представляют собой смесь националистических группировок и исламистских боевиков, которые раньше смертельно враждовали между собой, но в настоящее время сплачивают свои ряды. Турция, союзник НАТО со второй по величине армией альянса, неоднократно призывала Россию прекратить атаки сирийской армии в Идлибе, предупреждая, что она будет вынуждена использовать военную мощь, чтобы оттеснить сирийские силы, если они не уйдут к концу месяца. Анкара и Москва поддерживают противоположные стороны, но сотрудничают в политическом решении конфликта. статью прочитали: 35 человек Комментарии