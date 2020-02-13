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опубликовано редакцией на Переводике 13.02.20 03:48
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Нидерланды отказали Москве в просьбе судить российских подозреваемых по “делу MH17” в России

FILE PHOTO: ФОТОГРАФИЯ: Родственники присутствуют на церемонии поминовения жертв авиакатастрофы Малайзийских авиалиний MH17 в пятую годовщину авиакатастрофы. Вийфхуизен, Нидерланды, 17 июня 2019 года. Frank Van Beek/Pool via REUTERS

THE HAGUE (Reuters) - Нидерланды отклонили запрос Москвы на рассмотрение вопроса о том, чтобы разрешить России преследовать в судебном порядке трех граждан России, которые были признаны подозреваемыми в сбитии  рейса Малайзийских Авиалиний MH17 в 2014 году, сообщил в среду министр юстиции Нидерландов.

Первое судебное слушание по этому  делу против подозреваемых - трех россиян и одного украинца назначено на 9 марта. Если дело в конечном итоге будет передано в суд, все  четверо могут быть заочно судимы по законодательству Нидерландов.

Нидерланды ведут расследование сбития  MH17 17 июля 2014 года, в результате которого погибли все 298 человек на борту. Две трети пассажиров были голландцами. Во время рейса  из Амстердама в Куала-Лумпур, самолет летел над территорией, удерживаемой пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.

Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус в письме в парламент о ходе рассмотрения дела заявил, что Россия сделала   этот запрос в октябре прошлого года.

«Министр юстиции ответил, что передача обвинения в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом для голландских властей и не будет рассматриваться», - говорится в письме.

Следователи говорят, что ракета, поразившая авиалайнер, была выпущена из пусковой установки, доставленной через [российско-украинскую] границу  из российской военной базы в Курске,.

Москва отрицает свою  причастность. Россия не выдает своих граждан, поэтому ни один из подозреваемых не предстанет перед судом Нидерландов. Однако голландская юридическая фирма заявила, что один из российских подозреваемых по делу попросил их представлять его.


Репортаж - Стефани ван ден Берг; редактирование - Грант  Маккул

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теги: Нидерланды  
   
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