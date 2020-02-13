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опубликовано редакцией на Переводике 13.02.20 03:20
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российский капитан-лейтенант был уволен за пьянку на базе в Сирии

By Natasha Kumar  on February 12, 2020  in News

Российский капитан-лейтенант, долгие  годы служивший на подводных лодках Черноморского флота, был уволен за агрессию и пьянство на одной из военных баз в Сирии. Инцидент произошел в порту Тартус  30 июня прошлого года.

Российского капитан-лейтенанта уволили за пьянство на базе в Сирии

Военная полиция  задержала не имевшего  ранее взысканий офицера, за  матерную ругань на портрет Владимира Путина, а  также в адрес других военнослужащих и военного коменданта. Признавшему свою вину  офицеру было дано предупреждение об увольнении со службы. В августе вышел приказ о его увольнении за серьезные дисциплинарные нарушения.

Офицер пытался оспорить решение в гарнизонном суде Севастополя. На  заседании он заявил, что его агрессия и алкоголизм связаны с нахождением  в длительной командировке вдали от дома. Алкогольные напитки лейтенант употреблял  в личное время, поэтому его состояние не влияло на боеготовность подразделений. Суд заслушал доводы подводника, которому до выхода на пенсию оставалось  2,5 года, и отказался восстановить его на службе.

«Подводная лодка моего клиента 4 месяца простояла у берегов Сирии, а затем время командировки  было продлено ещё на 4 месяца. Узнав эти новости, офицер, вместе с пятью коллегами, начал пить в их комнате в общежитии, но уволили только одного человека. Я думаю, что командование просто  решило демонстративно сдержать своё слово, но не учло, что военные, отслужившие 17,5 лет, вынуждены платить ипотеку и воспитывать ребенка», - сказал адвокат.

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