Экономический рост еврозоны достиг 6-летнего минимума, так как автомобильная промышленность испытывает трудности





Экономика еврозоны резко замедлилась в 2019 году, так как производство на фабриках было нестабильно из-за слабого внешнего спроса, а ее ключевая автомобильная промышленность испытывала трудности, пытаясь справиться с охлаждающимся рынком и затратами на разработку нового поколения электромобилей.

Экономические слабости блока также отражают более долгосрочные проблемы, включая стареющее и не растущее население, слабое присутствие в более быстро растущих цифровых секторах и проблемы с координированием ответных действий блока на эти и другие вызовы в 19 странах-членах.

Экономисты не ожидают экономического роста в 2020 году, хотя обрабатывающая промышленность должна стабилизироваться с выравниванием потоков мировой торговли, чему частично будет способствовать недавнее торговое перемирие между США и Китаем. Но они также говорят, что экономика может еще больше замедлиться, если торговые трения с США усилятся, а выход Соединенного Королевства из Европейского Союза в пятницу делает будущее торговли с одним из основных экспортных рынков еврозоны неопределенным.

Статистическое агентство Европейского Союза сообщило в пятницу, что валовый внутренний продукт еврозоны - стоимость всех товаров и услуг, производимых в экономике, - вырос на 1,2% в прошлом году, это самый слабый рост с 2013 года, когда валютная зона выходила из двойного кризиса - кризиса государственного долга и банковского кризиса.

Это замедление соответствует более широкой глобальной ситуации, так как США и Китай также показали снижение темпов роста в 2019 году. Однако экономика еврозоны была значительно более застойной, чем американская, которая выросла на 2,3%. В целом у мировой экономики был самый слабый год с момента мирового финансового кризиса, хотя Международный валютный фонд ожидает скромного роста в 2020 году.

Это связано частично с действиями ведущих центральных банков, так как и ФРС и Европейский центральный банк снизили свои ключевые ставки в 2019 году. Для того, чтобы снижение процентных ставок оказало воздействие на компании и домохозяйства, могут потребоваться месяцы, а ФРС и ЕЦБ сделали это в октябре и сентябре, соответственно.

Оба банка дали понять, что повышение учетных ставок приостановлено, считая, что ситуация в мировой экономике улучшится, но опасаясь длительных угроз. Новое беспокойство вызывает то, что вспышка коронавируса может еще больше замедлить китайскую экономику с негативными последствиями для мирового спроса.

"С экономической точки зрения последнее десятилетие закончилось плохо", - сказал в четверг управляющий Банком Англии Марк Карни, добавив, что важный вопрос, стоящий перед высшим руководством, заключается в том, "начнется ли новое десятилетие успешно".

ВВП еврозоны вырос в годовом исчислении всего на 0,4% за три месяца по декабрь включительно, это самый слабый рост с первого квартала 2013 года. Это замедление темпов роста было частично связано с неожиданными спадами во Франции и Италии. Экономика первой имела лучшие показатели в предыдущие три квартала и выросла на 1,2% за год в целом. В противоположность этому экономика Германии выросла всего на 0,6% в 2019 году, в то время как экономика Испании выросла на 2%.

Есть некоторые признаки оживления еврозоны в начале 2020 года. Согласно исследованию Европейской комиссии, производители были более оптимистично настроены в отношении своих перспектив в январе, что являлось, скорее, реакцией на торговое перемирие между США и Китаем. Новые цифры, опубликованные в четверг, показывают, что уровень безработицы в еврозоне снова снизился в декабре, достигнув самого низкого уровня с мая 2008 года.

Положительным моментом для экономики еврозоны является то, что большая часть замедления темпов роста в 2019 году объясняется, видимо, тем, что у предприятий закончились материальные запасы, а у этого процесса есть предел. Маловероятно, чтобы сокращение товарных запасов стало сходным негативным фактором в 2020 году, и накопление запасов может помочь экономическому росту.

Однако некоторые негативные факторы сохранятся и могут усилиться. Европейское объединение автомобилестроительных фирм ожидает, что продажи легковых машин в ЕС снизятся в этом году на 2%, впервые с 2013 года.

Другим препятствием является нежелание некоторых правительств еврозоны стимулировать свои экономики посредством снижения налогов и увеличения расходов, поддерживая и так уже негативную процентную ставку ЕЦБ.

Выступая в субботу в Лондоне, министр финансов США Стивен Мнучин призвал в особенности Германию начать действовать.

"Есть страны, у которых есть благоприятная возможность расширить финансовые (инструменты) помимо денежно-кредитных", - сказал он. "Денежно-кредитные не могут быть единственными экономическими инструментами".

Однако вряд ли правительства еврозоны пойдут на стимулирование, к которому призывают ЕЦБ и другие органы, такие как МВФ. Их планы на 2020-й год предусматривают лишь небольшое увеличение расходов и отражают трудности направления бюджетов, контролируемых национальными правительствами, в сторону более широких целей еврозоны.

Сообщение "Экономический рост еврозоны достиг 6-летнего минимума, так как автомобильная промышленность испытывает трудности" появилось сначала на сайте WSJ.

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