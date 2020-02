архив



опубликовано редакцией на Переводике 03.02.20 09:00 "Foreign Policy", "Europe Is the New Front in Trump's Trade War" США - 23 января 2020 г.

"Europe Is the New Front in Trump’s Trade War" США - 23 января 2020 г. Европа - новый фронт в торговой войне Трампа Смакуя свою частичную сделку с Китаем и одобрение нового соглашения NAFTA (Североамериканского соглашения о свободной торговле), президент США обращает свой взор на ближайших союзников Америки. Но там его может ожидать меньший успех. Кит Джонсон

Президент США Дональд Трамп прилагает упорные усилия, чтобы добиться торгового соглашения с Европой, но он снова угрожал огромными тарифами, если его требования не будут выполнены, в Давосе, Швейцария, 21 января. Фабрис Коффрини/AFP/Getty Images После перетряски Североамериканского соглашения о свободной торговле, одобренного Конгрессом, и имеющейся торговой мини-сделки с Китаем администрация Трампа планирует теперь повернуть свой торговый гранатомет против хорошо знакомой цели: Европы. Действительно, президент США Дональд Трамп уже дал старт новому этапу на Всемирном экономическом форуме на этой неделе в Давосе, Швейцария, где он продолжил свою " дружескую " беседу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен новыми угрозами ввести огромные тарифы на европейские автомобили, если обе стороны не смогут вскоре заключить торговое соглашение. За этим последовали дальнейшие угрозы со стороны министра финансов США Стивена Мнучина использовать автомобильные тарифы для наказания европейских стран, которые облагают налогами цифровые американские фирмы, еще более омрачив перспективы торгового перемирия всего через несколько дней после того, как Франция протянула оливковую ветвь в острой борьбе из-за мировых правил налогообложения. Противоречивое выступление Трампа в Давосе, где он представил свое послание "Америка прежде всего" в самом эпицентре международных кругов, подчеркивает трудности, с которыми столкнется Европа в этом году при укрощении односторонних и протекционистских инстинктов Трампа. В то время как европейцы тихо праздновали то, что им казалось возрождением многостороннего подхода к торговым спорам - малозаметное соглашение в этом месяце с Соединенными Штатами и Японией для борьбы с промышленными субсидиями - Трамп снова ополчился против международного торгового порядка, который, как он считает, направлен против него, и который он неуклонно демонтирует. В среду Трамп заявил, что Соединенные Штаты являются " развивающейся страной ", которая нуждается в таких же льготных условиях по правилам Всемирной торговой организации, что и Китай с Индией, и призвал к масштабной реформе торговой организации, существующей двадцать пять лет. И он снова раскритиковал мнимые торговые злоупотребления Европы, назвав Европейский Союз худшим нарушителем, чем Китай. После трех лет постоянных, но все же ограниченных торговых атак США на Европу - тарифы на сталь и ряд других продуктов и давно назревающий конфликт из-за поддержки Европой "Эйрбаса" - ЕС готовится в этом году принять на себя главный удар торгового гнева Трампа. "Европейский Союз пытался выиграть время и обратить все внимание Вашингтона на Пекин, но теперь мы на очереди в преддверии президентских выборов", - сказала Эльвир Фабри, торговый эксперт из Института Жака Делора в Париже. "Трамп будет ожидать новых скальпов, чтобы их продемонстрировать, со стороны европейцев". Трамп, возможно, ободрен своим относительным успехом запугивания Канады и Мексики, чтобы частично пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле, и его использованием тарифов, чтобы заставить Китай повторить некоторые обещания реформ и обещания закупать больше американских товаров. Но между предыдущими торговыми спорами Трампа и маячащим на горизонте столкновением с Европой есть несколько важных различий - помимо того факта, что ЕС в течение десятилетий являлся союзником США, а не будущим стратегическим конкурентом, как Китай. Во-первых, давнее и очевидное злоупотребление Китаем экономическими рычагами, включая контролируемые государством фирмы, промышленные субсидии, кражу объектов интеллектуальной собственности и вынужденную передачу технологий, никогда не ставилось под сомнение и на самом деле породило двухпартийное согласие в Вашингтоне касательно необходимости противодействия Пекину. Даже в разгар торговой войны Трампа с Китаем, например, кандидаты в президенты от демократов соперничали друг с другом в том, кто будет более жестким в отношении Китая; мало кто из них закрывал глаза на хорошо известные злоупотребления этой страны. Но ситуация с Европой иная, где апелляция Трампа к ложному предлогу национальной безопасности, чтобы ввести тарифы на сталь и алюминий из ЕС в 2018 году, была встречена протестом со стороны всех ведущих экономистов и со стороны республиканцев и демократов. Хотя это правда, что некоторые моменты европейской торговой политики давно раздражали последующие американские администрации - включая господдержку аэрокосмического гиганта "Эйрбас" и тщательно закрытый рынок сельскохозяйственной продукции и некоторые остающиеся тарифные барьеры - Европа, несмотря на неоднократные протесты администрации, никогда не была большим торговым нарушителем, чем Китай. (И эти торговые раздражители работают в обоих направлениях: "Боинг" тоже пользуется поддержкой государства, и европейцам не по себе от усилий США заставить остальной мир потреблять генетически модицифицированные пищевые продукты и от политики невмешательства в отношении регулирования.) Эти существенно важные различия определяют средства, которые Соединенные Штаты могут использовать в их торговых спорах с Европой. В то время как торговая война с Китаем основывалась на так называемом расследовании раздела 301 , которое высветило реальные и системные проблемы в китайской экономике, война Трампа с Европой базируется на сфабрикованных основаниях в области национальной безопасности, что наверняка является незаконным по международному торговому праву. (Эти меры США все еще ожидают своих слушаний в суде.) Тарифы Трампа на сталь и алюминий и, что важнее, его угроза ввести тарифы на весь импорт автомобилей, все они основаны на аргументе, что покупка стальных труб или спортивных машин у союзников по НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности Соединенных Штатов. Конечно, в случае с импортом автомобилей невозможно сказать, что администрация Трампа на самом деле решила в процессе так называемого расследования по разделу 232. Министерство торговли отказалось поделиться результатами расследования с Конгрессом или с общественностью, хотя оно обязано это сделать по закону; между тем Министерство юстиции так боится, что результаты расследования могут быть обнародованы, что оно оставило их засекреченными. Также отсутствие действий США по автотарифам в следующие месяцы после завершения расследования означает, что окно возможностей закрылось и что эти меры теперь нельзя реализовать, по крайней мере, по закону. Одной потенциальной проблемой для противоборства администрации Трампа с Европой является то, что хотя тарифы, видимо, сработали, чтобы заставить Китай пойти на некоторые уступки, это был реальный подход, так как пошлины нанесли лишь умеренный вред большинству секторов американской экономики, в основном малому бизнесу (и фермерам, попавшим под перекрестный огонь), в то время как потребители вышли из этого по большей части без серьезных последствий. Введение же 25-процентных тарифов на импорт европейских автомобилей и автозапчастей, с другой стороны, приведет к огромным и мгновенным неприятностям для американских производителей и потребителей, уничтожив сотни тысяч рабочих мест и повысив стоимость новых машин на тысячи долларов. Именно поэтому многие в Европе полагают, что у Трампа остался лишь один реальный козырь, и он вряд ли им воспользуется, так как это причинит ущерб Соединенным Штатам настолько же, если не больше, чем Европе. "Основным оружием Трампа являются автомобильные тарифы", - сказала Фабри. Но автомобильные тарифы окажут такой немедленный побочный эффект на такие важные сектора как рабочие автомобильной промышленности, что, на взгляд европейцев, они не настолько реалистичны в качестве угрозы, как тарифы Трампа для Китая. "Последствия для всех будут такими огромными, что я не думаю, что Трампу удастся справиться с этими последствиями в преддверии выборов". Поэтому, несмотря на наигранный энтузиазм на этой неделе в Давосе и неизменную угрозу новых тарифов Трампа, в Европе есть некоторый оптимизм касательно урегулирования торгового спора с Соединенными Штатами. Новый еврокомиссар ЕС по торговле Фил Хоган занял примирительную позицию во время его визита в Вашингтон на прошлой неделе. В понедельник французский президент Эммануэль Макрон согласился сделать паузу в отношении нового французского цифрового налога, пока обе стороны ищут решение - избежав нового раунда болезненных американских тарифов. А фон дер Ляйен в среду снова высказала мнение, что механизм для ограниченного торгового соглашения, в центре которого находятся промышленные тарифы и торговля энергоресурсами, может быть найден за несколько недель . "Если мы хотим продвинуться по тарифам, то мы можем идти быстро - это было самой продвинутой частью" теперь уже обреченного Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, соглашения о свободной торговле периода администрации Обамы с Европейским Союзом, сказала Фабри. Наряду с некоторыми риторическими уступками со стороны Хогана по сельскохозяйственному регламенту "сигнал из Брюсселя заключается в том, что он готов к переговорам", сказала она. Это не означает конца торговых трений с Соединенными Штатами. Помимо необходимости для Трампа добиться какой-то победы перед выборами этой осенью, недавно подписанная сделка с Китаем еще должна показать себя. Если Трамп увидит, что ему необходимо международное сотрудничество, чтобы побудить Китай к более значительным реформам, это может создать возможность для большего сотрудничества с Европой, как это было с недавним трехсторонним соглашением по промышленным субсидиям. 