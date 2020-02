архив



02.02.20 "VOANews", "US Forces Block Another Russian Convoy as Tensions Rise in Northeast Syria " США - 31 января 2020 г.

"US Forces Block Another Russian Convoy as Tensions Rise in Northeast Syria " США - 31 января 2020 г. Войска США в очередной раз заблокировали движение российского военного патруля в северо-восточной Сирии By Zana Omar, Rikar Hussein January 31, 2020 Видео по ссылке: US Troops Block Russian Military Patrols in Northeastern Syria HASAKAH, SYRIA / WASHINGTON - В пятницу, американские войска на северо-востоке Сирии вновь не позволили российскому военному конвою им военным конвоям провести патрулирование вблизи иракской границы, что, по словам местных жителей, усилило трения между двумя сторонами по поводу свободы передвижения в преимущественно курдском регионе. Репортер VOA сам видел, как американские Хаммеры патрулировали главную дорогу города аль-Маликия, также известного как Дерик, в северо-восточной провинции Хасака, что, по словам местных источников, было предпринято с целью предотвращения прохода приближающегося российского конвоя через регион. Источники сообщили, что препирательства были связаны с контролем над автомагистралью M4, районами Аль-Маликия и Талль-Тамр, которые стали разделительной полосой между двумя сторонами после вторжения Турции в октябре 2019 года, которое вынудило США уйти с большей части территории пограничного с Турцией северо-восточного региона Сирии.. «Я часто вижу [американские и российские силы] на этих дорогах. У них есть свои конфликты [между собой]. Они блокируют дороги здесь и там. Например, в деревне Ксана Сере и в Дерике », сказал VOA житель аль-Маликии, который по соображениям безопасности не захотел назвать своего имени. Предыдущая стычка Это был не первый случай, когда американские войска встретились с российским патрулём в этом районе. Нишан Мохаммад, местный репортер, на прошлой неделе рассказал VOA, что видел по крайней мере три подобных столкновения, когда американские солдаты останавливали российские военные машины и заставляли их возвращаться на свои базы. Официальные представители Сирийских демократических сил, с которыми связался VOA, отказались комментировать этот вопрос, сославшись на деликатность вопроса. Британская Сирийская обсерватория по правам человека сообщила в среду, что американские войска заблокировали российский конвой из деревни Аль-Харита на дороге Хасака, ведущей к Джабалу Казузане. Обсерватория сообщила, что в тот же день группа российских военных из Талль-Тамра направлялась в Хасаку, но американские военные заблокировали их движение возле базы США в районе аль-Вазир. Сирийские демократические силы вмешиваются «Имели место словесные оскорбления с обеих сторон которые переросли в хватание за оружие, но Сирийские демократические силы вмешались в качестве посредника между ними», - заявила наблюдательная группа, добавив, что российские силы развернули передовые системы противовоздушной обороны на авиабазе Аль-Камишли далеко на северо-востоке региона, так как обе стороны пытаются расширить контроль над ним. Американские войска контролировали большую часть северо-восточной Сирии до октября, когда турецкие военные и союзные им сирийские боевики начали операцию против поддерживаемых США Сирийских демократических сил. С тех пор российские войска и войска правительства Сирии вошли в пограничный регион между Турцией и северо-восточной Сирией с целью взятия под контроль территории, откуда были эвакуированы американские силы. В этом районе все еще находится около 500 военнослужащих, которые, по словам официальных лиц США, защищают нефтяные месторождения региона и не позволяют Исламскому государству восстановить свои порядки. Сирван Каджо из VOA внес свой вклад в эту историю из Вашингтона.



