архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 02.02.20 18:49 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Zim diamonds for Russian fuel" Зимбабве - 31 января 2020 г. Зимбабвийские алмазы в обмен на российское топливо Posted on January 31, 2020 by The Independent in Main News Tinashe Kairiza Российская нефтегазовая компания «Татнефть», находящаяся в собственности России, присматривается к алмазам Зимбабве в рамках соглашения о топливе и добыче драгоценных камней, которое, по мнению находящихся в отчаянном положении чиновников в Хараре, облегчит острую нехватку сырья, сообщает Zimbabwe Independent. Основанная Министерством энергетики России в 1950 году, «Татнефть» является шестой по величине нефтегазовой компанией в стране. В 2018 году было произведено 29,5 млн тонн топлива. Зимбабве переживает тяжелый экономический кризис и испытывает острую нехватку топлива, которая усугубляется острой нехваткой иностранной валюты. Теперь, после того, как в 2019 году, правительство заключило сделку с контролируемой Кремлем горнодобывающей компанией АЛРОСА, Россия заинтересована в богатых минеральных ресурсах Зимбабве, и должна, в этом году, начать добычу алмазов. АЛРОСА является крупнейшим в мире производителем по объему добываемых алмазов. Как стало известно газете 10 января, пострадавшая от кризиса Зимбабве также находится на грани заключения непрозрачной сделки по замене своих устаревших военных вертолетов российскими истребителями, в результате которой Хараре заложит часть своего огромного портфеля полезных ископаемых Москве. Правительственные чиновники сообщили Independent на этой неделе, что сделка еще не была заключена, но обсуждения продолжаются. Генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов на этой неделе широко цитировался несколькими российскими изданиями как подтверждение того, что нефтяной гигант "думает" об обмене топлива на алмазы из Зимбабве в рамках сделки. Хараре отчаянно пытается заключить соглашение, чтобы ослабить острый дефицит бензина и дизельного топлива. Неустойчивые поставки топлива в сочетании с длительными перебоями в подаче электроэнергии привели к сбоям в промышленной деятельности, что подорвало усилия по восстановлению коматозной экономики Зимбабве. Маганов выступал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, который завершился на прошлой неделе, где Зимбабве представляла делегация, в которую входили министр финансов Мтули Нкубе и местный бизнесмен Куда Тагвайрей. Taгвайрей, который также занимает пост советника президента Эммерсона Мнангагвы, является основным акционером Sakunda Holdings, одной из крупнейших топливных компаний Зимбабве. Агентство РИА Новости сообщило, что Маганов предложил Татнефти разработать стратегию обеспечения поставок зимбабвийских алмазов в рамках сделки по обмену их на топливо. «Мы работаем с этой темой. Это коммерчески длинная схема. Я хочу сказать, что это реально. , , Я знаю, что поставки топлива реальны», - сказал он в кулуарах саммита в Давосе на прошлой неделе. Агентство Reuters также сообщило об этом на этой неделе, отметив, что: «Глобальное соглашение об ограничении добычи нефти, известное как соглашение с ОПЕК +, вносит большую неопределенность в планы инвестиций в добычу - цитируют слова главы российского производителя нефти Татнефть (Маганова) российские информационные агентства. «Наиль Маганов также сказал, что «Татнефть» и другие компании рассматривают возможность обмена топлива в Зимбабве на алмазы». На этой неделе ведущее российское информационное агентство РИА Новости цитирует слова Маганова о том, что "Татнефть" изучает возможность поставок топлива в Зимбабве, в рамках которой Хараре будет расплачиваться своими драгоценными камнями. Тем не менее, министр горной промышленности Уинстон Читандо, с которым связался корреспондент Independent для комментариев, сказал, что ему ничего не известно об этой разработке. «Я впервые слышу об этом. Реальность состоит в том, что это не так. Я утверждаю, что это неправда», - сказал Читандо. Согласно сообщениям о сделке, стоимость которой, согласно источникам, оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов США, Зимбабве будет получать топливо от Татнефти через мозамбикский порт Бейра. В связи с тем, что Зимбабве переживает тяжелый экономический кризис, характеризующийся острой нехваткой топлива, длительными перебоями в подаче электроэнергии и всплеском инфляции, колеблющимся около 520%, правительство, чтобы облегчить положение, заманивает инвесторов своими сулящими огромные доходы запасами полезных ископаемых. Зимбабве отчаянно стремится, среди других решений, получить крупный пакет финансовой помощи от богатых стран с аппетитом к богатым минеральным ресурсам Зимбабве, таким как Китай, Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Mнангагва в последнее время обратился к ОАЭ, которая заинтересована в приобретении золотых запасов Зимбабве и значительной доли в Национальной нефтяной инфраструктурной компании Зимбабве (Noczim). Два года назад Зимбабве подписала соглашение с Россией на сумму 3 миллиарда долларов США, о работе совместного предприятия по осуществлению платинового проекта. В 2014 году, российский конгломерат вооружений Ростех стал партнером зимбабвийской группы по созданию многомиллиардного платинового проекта. В прошлом году Мнангагва посетил Россию, где заключил с российским коллегой Владимиром Путиным ряд сделок, включающими совместную геологоразведку, управление минеральными ресурсами, добычу платины и разведку алмазов. статью прочитали: 61 человек Комментарии