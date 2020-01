архив



опубликовано редакцией на Переводике 31.01.20 16:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Market Watch”,

"Pentagon raises number of U.S. troops suffering brain injuries from Iran strike to 50" США - 28 января 2020 г. Пентагон повысил число военнослужащих США, страдающих от черепно-мозговых травм из-за иранского удара, до 50 Трамп назвал эти травмы "головной болью", сказал, что они "не очень серьезные", но медицинская наука не согласна

Авиабаза Айн аль-Асад в западной части пустыни Анбар, Ирак. "Ассошиэйтед Пресс" ВАШИНГТОН - Пентагон повысил во вторник число военнослужащих США, получивших черепно-мозговые травмы в результате иранского ракетного удара по иракской авиабазе ранее в этом месяце, до 50 человек - это уже третье повышение количества раненых. Новое общее количество раненых противоречит первоначальному утверждению президента Дональда Трампа, что ни один американец не пострадал. Через несколько дней после удара военные сказали, что были ранены 11 военнослужащих. На прошлой неделе Пентагон заявил, что были ранены 34 американских военнослужащих. Подполковник Томас Кэмпбелл, представитель Пентагона, сказал во вторник, что еще у 16 военнослужащих выявлены черепно-мозговые травмы. Из 50, сказал Кэмпбелл, 31 военнослужащий вернулся к службе. Эти военнослужащие прошли лечение в Ираке или в военных медчастях, включая Региональный медицинский центр Ландштуль, крупнейший американский военный госпиталь за пределами континентальных США, и американское военное медицинское учреждение в Кувейте. Первоначально Трамп сказал, что ему сообщили, что никто из военнослужащих не был ранен в результате ракетного удара 8 января по иракской авиабазе Айн аль-Асад, нанесенного Ираном в качестве возмездия за удар беспилотника США в Багдаде, от которого погиб самый влиятельный иранский генерал Кассем Сулеймани 3 января. Военные сказали, что о симптомах сотрясения мозга или черепно-мозговой травмы не сообщалось сразу после удара, а в некоторых случаях о них стало известно несколько дней спустя. Многие находились в подземных укрытиях, прежде чем взорвались более десятка иранских баллистических ракет. После того, как Пентагон сообщил 17 января, что 11 военнослужащих были эвакуированы из Ирака с симптомами, похожими на сотрясение мозга, Трамп сказал: "Я слышал, у них головные боли и еще пара других вещей... и я могу сообщить, что это не очень серьезно". Он сказал, что не считает эти ранения такими же тяжелыми, как те, что были получены военнослужащими, подорвавшимися на придорожных минах в Ираке. Черепно-мозговая травма или ЧМТ стала в последние годы более серьезным поводом для беспокойства для военных в связи с тем, что медицинская наука улучшила свое понимание ее причин и воздействия на функции мозга. Это может включать расстройство мыслительной деятельности, памяти, зрения, слуха и других функций. Тяжесть и длительность травмы могут существенно различаться. Министерство обороны заявило, что в армии зафиксировано 375000 случаев ЧМТ в период с 2000 по 2018 год. Центры США по борьбе с болезнями и их профилактике говорят, что тяжелая черепно-мозговая травма может привести к смерти или к продолжительному периоду коматозного состояния или нарушения памяти.