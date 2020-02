архив



опубликовано редакцией на Переводике 02.02.20 19:54 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russia Finalizes Plans To Set Up Naval Base In Somaliland" - 31 января 2020 г. Россия окончательно определяется с планами по созданию военно-морской базы в Сомалиленде Уганда 31st January 2020 EABW Editor Согласно сообщениям представителей Министерства обороны США, Россия расширяет планы по созданию военной базы в порту Бербера в Сомалиленде. Это происходит на фоне сообщений о том, что Россия также провела переговоры с Эритреей, заинтересованной в строительстве военно-морского логистического центра. Если это произойдет, Россия присоединится к Китаю и США, у которых есть базы в Джибути вдоль Суэцкого канала (так в тексте, очевидно - вдоль Баб-эль-Мандебского пролива, примечание переводчика, perevodika.ru). Российское правительство заявляет, что оно тщательно рассматривает возможность использования порта Бербера в Сомалиленде в качестве военной базы. На этой неделе в публикации New-York Times говорится, что сохраняющийся интерес России к Африке беспокоит многих на Западе. В статье, в частности, говорится: «Американские официальные лица, анализируя то, что они называют конкуренцией великих держав, говорят, что они встревожены растущим влиянием России, а также Китая [в Африке], поскольку Вашингтон борется за достижение своих экономических целей и целей в области безопасности на континенте». «По словам чиновников Министерства обороны России, российские чиновники надеются создать базу в порту Бербера на побережье Сомалиленда, самопровозглашенной автономной администрации Сомали в Аденском заливе. Соединенные Штаты и Китай, имеют свои базы в Джибути, отделенной морской границей от этого порта, в котором Россия увидела свое будущее», - пишет New York Times. Африканский Рог имеет стратегическое значение по ряду причин, в том числе и потому, что он позволяет как проецировать энергию на Ближний Восток, так и контролировать Суэцкий канал через Аденский залив. Если это будет реализовано, это станет первой российской базой в Африке после холодной войны и станет важным шагом вперед для программы (Владимира) Путина по возрождению некогда великолепного российского флота. Предполагается, что на базе будут находиться два корабля класса эсминец, четыре корабля класса фрегат, два пирса для больших подводных лодок, аэродром с двумя взлетно-посадочными полосами, способный принять до шести тяжелых самолетов и 15 истребителей. Эксперты считают, что разворачивается новая «Борьба за Африку». Основными игроками являются Китай, ЕС и США. Индия, Бразилия, Турция, Иран, Южная Корея. Страны Персидского залива также заинтересованы в расширении сотрудничества с Африкой. Объем торгово-экономического взаимодействия России с Африкой уступает практически всем вышеперечисленным игрокам. В настоящее время товарооборот России с Африкой составляет менее 12 млрд долларов. В сообщении журнала New African, опубликованном в ноябре 2018 года, говорится, что Россия ведет переговоры с лидерами Сомалиленда о создании военно-морской базы для поддержки своих военных кораблей и подводных лодок для работы в регионе, а также на перегруженных морских путях, перевозящих большинство европейских товаров. Сообщалось, что военно-морская база будет укомплектована персоналом численностью 1500 человек, эсминцами, фрегатами и подводными лодками и будет располагаться за пределами города Зейла, в Сомалиленде, на границе с Джибути - недалеко от местоположения первой, в настоящее время, зарубежной базы Китая, которая была создана в 2017 году. В отчете далее указывалось, что Россия предложила признать непризнанную Республику Сомалиленд в обмен на то, что ей позволено создать базу и обеспечить безопасность в отколовшейся стране путем обучения военных в Сомалиленде. У России ранее была военная база в Сомалиленде, но бывший сомалийский диктатор Сиад Барре вынудил их покинуть страну Соединенное Королевство также ранее выражало желание иметь военную базу в Сомалиленде.

ODINDO AYIEKO