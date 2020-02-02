Побуду немножко акыном.

Опишу только то, что можно наблюдать в реале. Так сказать — отражу действительность по факту.

В хозяйственной сфере деятельности человека всю историю прослеживается два циклических процесса — в какой либо отрасли появляется что либо новое, и оно развиваясь неизбежно проходит цикл укрупнения и концентрации и обратно — по мере развития и совершенствования — процесс децентрализации и перехода на сетецентризм.

Ровно так же обстоит дело и в социологии — появившиеся сообщества проходят стадию укрупнения, концентрации, а затем наступает период дробления и обособленности.

Но некоторые сообщества обладают большей устойчивостью к центробежным процессам и в любых обстоятельствах сохраняют способность сохранения ядра всей конструкции удерживающей сообщество от критического раздробления.





Для начала рассмотрим здесь два феномена — североамериканский с их плавильным котлом наций и советский с их попыткой создания новой общности — советского человека.

Прежде всего стоит заметить, что эти два феномена имеют одну и ту же методику — через отрицание национальной идентичности вообще — к созданию нового надэтноса.

И методика эта принадлежит «перу» теоретиков троцкизма.

Прошу заметить как органично и «удобно» это ложится в конструкцию глобализма(любого) — что совершенно становится понятно, если признать авторство за троцкистами, которые и есть глобалисты-детектед.





На практике же мы можем видеть, что такая методика работает только и исключительно при достаточно мощном принуждении прежде всего административными и полицейскими мерами.

И нужно признать со всей очевидностью, что ни в США ни в СССР этот метод не сработал с ожидаемой эффективностью.

Здесь сделаю ремарку — чем успешнее решается национальный вопрос — тем больше внутренняя устойчивость государства и тем меньше ресурса отвлекается на полицейские и принудительно-административные меры.

Т.е. за счёт сэкономленного ресурса можно без особого труда — например проводить проекты инфраструктурные или тупо напрямую повышать доходы граждан.





А теперь мы с вами посмотрим на китайский опыт — они переняли такой подход — обозначили титульную нацию, которая по умолчанию(неким фоном, который не ставится под сомнение и который общеизвестен и мало того — общепринят) является фундаментом и становым хребтом всего государственного образования, а остальные нации на всей территории государства — становятся частично титульными и чем дальше по времени — тем больше пропорция этой титульности. Причём такой подход — совершенно не требует отказа от своей национальности, от своей культуры и языка. И теперь там по умолчанию — все немножко хань.

Вот такой подход — создаёт безусловную фундаментальную основу, ядро для устойчивого существования мультикультурного и не просто мультинационального, но даже — мультирасового государства.

Да, да — такой вот подход к решению национального вопроса естественным образом в течении многих веков сложился и вовсю действовал в РИ и теперь — в РФ.





Мы уже вошли(и давно) в стадию, когда название титульной нации стало прилагательным.

Вот смотрите — сказать внутри страны, что ты — русский еврей или русский калмык и т.д — это означает, что ты — русский + калмык ещё. За пределами страны — ровно то же самое — ты для всех русский + для диаспоры ты ещё и калмык. И в этом случае — плюс однозначно лучше чем минус.

Т.е. — естественным образом сложившийся удачно работающий паттерн состоит в том, что необходима основа для национального строительства внутри государства, некий титул, который по умолчанию будет делать всех немножко собой.

Аналогия — все нации в РФ одеты в русскую шубу, но под ней — у всех свои рубашки.

Именно потому, что в нынешней западной Европе невозможно выделить некий титульный этнос — вот отсюда и все остальные проблемы нынешнего ЕС. Такой основой за которую до сих пор очень цепко держатся часть европейских элит стала католическая церковь. Для другой части элит в последнее время таковой стала принадлежность к структурам финансового глобализма.

Но проблема здесь в том, что такое построение как ни крути — вторично по отношению к базовому — национальному ощущению и самоидентификации. И следовательно — более неустойчиво.

И если приглядеться с этого ракурса на построение единого европейского государства — то тут же можно заметить, что такой национальной основой, таким общим титулом могло стать объединение австрийцев и немцев в единый германский этнос.

И такой процесс сразу же встретит активное противодействие текущего гегемона или же геополитических соперников. Что мы и видели — этому объединению противодействовали всегда и любые геополитические соперники континентальной Европы, включая и католическую церковь, которая ясно понимала что такое — будет для неё реальной угрозой.





В Штатах же проблема в том, что там нужно будет при применении такого метода — признавать роль титула за теми же немцами, либо попытаться создать ирландско-немецкую идентичность. Но тогда США полностью вываливаются из англосаксонской орбиты.

Ведь по сути мы сегодня там имеем англосаксонский диктат над немецко-ирландско-латиноамериканским сообществом.

Т.е. — власть абсолютного меньшинства.





Кто то может сказать что такой метод — как ни крути — ассимиляция.

Да.

Это она и есть.

Но в данном случае такая ассимиляция — взаимна и во-вторых — она растянута на возможно больший исторический период. Даже очень затруднительно называть здесь какие либо сроки — тут счёт на века и вполне себе — тысячелетия.

Ну и в заключение — делайте ставки — сколько лет всего проживёт ЕС?





З.И.Л.