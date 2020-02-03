Грипп - намного более серьезная угроза для большинства американцев, чем коронавирус. И вот почему.

Эйлин Вудвард, Business Insider







Машина скорой помощи, Ухань

Энтони Кван/Getty Images

- Коронавирус, который появился в Ухане, Китай, убил 107 человек и заразил более 4600.

- Вирус распространился на 16 других стран, включая США.

- У пациентов жар, головные боли и превмониеподобные симптомы.

- Но согласно экспертам из области здравоохранения и Центрам по контролю и профилактике заболеваний США, грипп является намного более опасным для здоровья американцев, чем коронавирус из Уханя. С октября месяца от гриппа умерло около 20000 американцев.

Пяти лицам в США был поставлен диагноз коронавируса, возникшего в Ухане, Китай.

Последним подтвержденным случаем, объявленным в воскресенье, является житель округа Марикопа, штат Аризона, который вернулся недавно из Уханя. Другие случаи были подтверждены в Калифорнии в воскресенье, и в районах Чикаго и Сиэттла также есть по одному случаю.

Хотя Центры по контролю и профилактике заболеваний США считают этот коронавирус (научное название которого - 2019-nCoV) серьезной угрозой здоровью общества, ведомство сообщило в заявлении в пятницу, что "непосредственный риск для здоровья от 2019-nCoV для широких слоев американского населения считается на данный момент небольшим".

Более серьезной угрозой для здоровья американцев - и не только сейчас, но каждый год - является грипп.

С октября месяца до 20000 человек в США умерли от гриппа. Коронавирус, тем временем, инфицировал более 4600 человек по всему миру и убил 107 человек.

"Когда мы думаем об относительной опасности этого нового коронавируса и гриппа, то это просто несравнимо", - сказал сайту Kaiser Health News (KHN) Уильям Шаффнер, эксперт по вакцинам Медицинского центра университета Вандербильта. "Коронавирус будет малозначащим в сравнении. Риск незначителен".







Сезон гриппа

Тед С. Уоррен/Фото "АП"

Десятки тысяч американцев умирают от гриппа каждый год

По крайней мере 15 миллионов американцев заразились гриппом в последние четыре месяца; почти четверть миллиона из них обратились в больницы. Так как сезон гриппа достигает пика с декабря по февраль , худшее все еще может быть впереди.

"Грипп редко привлекает такое внимание, хотя он убивает больше американцев каждый год, чем любой другой вирус", - сказал KHN Питер Хотес, вирусолог Медицинского колледжа Бэйлора.

В 2018 году, когда был наихудший сезон гриппа примерно за 40 лет, в США от этого заболевания умерло 80000 человек .





Пациент с гриппом

Скотт Олсон/Getty

Грипп, конечно, является проблемой не только для США. Согласно Всемирной организации здравоохранения, сезонная эпидемия гриппа дает от 3 до 5 миллионов тяжелых случаев заболевания ежегодно и убивает до 650000 человек в год.

Сравнение гриппа и уханьского коронавируса

И грипп, и коронавирус могут передаваться от человека к человеку посредством кашля и других непосредственных контактов.





Симптомы уханьского вируса Жар Кашель Боль в горле Затрудненное дыхание

Советы от Центров по контролю и профилактике заболеваний: Избегайте контактов с больными людьми, птичьими рынками и с живыми и мертвыми животными (включая сырое мясо). Часто мойте руки мылом и водой в течение как минимум 20 секунд. Если чувствуете себя больным, с жаром, кашлем и затрудненным дыханием, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Не путешествуйте, если болеете. Закрывайте рот и нос тканью или рукавом, когда кашляете или чихаете.

Саманта Ли/Business Insider

На настоящий момент, как сообщают эксперты, средний возраст тех, кто умер от уханьского коронавируса, составляет 75 лет. Многие из этих людей имели другие проблемы со здоровьем, такие как высокое артериальное давление, диабет и болезнь Паркинсона.

Согласно Эдриену Хайцлеру, главному санитарному врачу Healix International, дети, лица пожилого возраста, беременные женщины и лица с ослабленным иммунитетом более подвержены самым тяжелым осложнениям уханьского коронавируса.

"Люди, которые могут умереть первыми, это люди, имеющие другие заболевания", - сказал он изданию Business Insider. "Но по мере его распространения он захватит больше людей, как это делает грипп - людей в возрасте 30-40 лет, у которых все замечательно, но и они, к сожалению, болеют", - добавил Хайцлер. Его фирма предлагает решения по управлению рисками для путешествующих по всему миру пассажиров.





Работники здравоохранения в защитных костюмах ждут у входа, чтобы проверять температуру тела пассажиров, прибывающих из города Ухань, в среду, 22 января 2020 г., в аэропорту Пекина, Китай. Спустя почти двадцать лет после катастрофического управления ситуацией с эпидемией атипичной пневмонии (SARS) более открытое реагирование Китая на новый вирус свидетельствует о растущей уверенности и большем понимании подводных камней цензуры, даже если правительство остается таким же авторитарным.

Эмили Ванг/ "АП"

В настоящее время смертность от коронавируса составляет менее 3%. В то время как смертность от гриппа меньше этого показателя, Центры по контролю и профилактике заболеваний все равно намного более озабочены защитой американцев от гриппа.

Ежегодно грипп является причиной от 9,3 миллионов до 49 миллионов болезней в США.

"Сейчас сезон гриппа и респираторных заболеваний, и Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют сделать прививку, ежедневно предпринимать перевентивные действия, чтобыостановить распространение возбудителей инфекций, и принимать противовирусные средства от гриппа, если есть предписание врача", - сказано в заявлении ведомства в пятницу.

Вакцины от коронавируса не существует

Ключевым отличием гриппа от уханьского коронавируса является то, что от первого есть вакцина.





Медсестра делает прививку от гриппа

Джо Редли/Getty Images

"Простое наличие выбора, делать или нет прививку от гриппа, может создавать у людей иллюзию контроля", - сказал Шаффнер сайту KHN. (Вакцина от сезонного гриппа, однако, не идеальна. В прошлом году она была эффективна примерно на 29% для американцев.)

Менее половины взрослых американцев получили прививки от гриппа в период 2018-19 годов, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний. Только 62% детей были привиты.

В связи с тем, что уханьский вирус является новым, у специалистов не было времени разработать вакцину от него.

"Если вспыхнет (эпидемия) уханьского вируса, то самым оптимистичным сценарием для (разработки) вакцины является три четверти года, если не дольше", - сказал изданию Business Insider вирусолог Rocky Mountain Laboratories Винсент Мунстер.

Несколько компаний, включая Moderna, Novavax и Inovio, объявили о предварительных планах разработки вакцины. Но вывод вакцины на рынок, как показывает опыт, является трудным, многолетним процессом (на разработку вакцины от эболы ушло 20 лет). Ни одна из компаний не предоставила ожидаемые сроки разработки.

Вспышка коронавируса не считается пандемией





Полицейский использует цифровой термометр для замера температуры у водителя в пункте сбора оплаты на автотрассе в Ухане в центральной китайской провинции Хубей в четверг, 23 января 2020 г. Китай заблокировал город с населением более 11 миллионов человек в четверг в рамках беспрецедентных усилий по остановке нового вирусного заболевания, которым заболели сотни людей, и которое распространилось на другие города и страны в условиях интенсивных поездок на Лунный новый год. (Chinatopix через "AП")

Китай изолировал Ухань и 11 других городов, чтобы остановить распространение вируса, хотя сообщается о случаях заболевания им в 16 других странах, включая США, Францию и Японию.

Эта вспышка не рассматривается, однако, как пандемия. Всемирная организация здравоохранения также пока не объявила это глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

"Хорошая осведомленность порождает равнодушие", - сказал Шаффнер. "Так как это новое заболевание, оно загадочное и пришло из экзотического места, поэтому коронавирус вызывает тревогу".



Статья написана при содействии Арии Бендикс.

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