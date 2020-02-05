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опубликовано редакцией на Переводике 05.02.20 14:35
скаут: kirillovajanna; переводчик kirillovajanna;
 
 

В СБУ взялись за борьбу с псевдоисторической пропагандой



Многолетние призывы к власти со стороны патриотов по поводу необходимости жесткого отпора антиукраинским информационным кампаниям со стороны России, Венгрии, Польши и других стран, наконец-то, были услышаны, и силовики решили поработать в данном направлении более эффективно. Впервые за многие годы издан приказ СБУ, регламентирующий для ДКИБ и других подразделений СБУ конкретные действия в отношении иностранных общественных организаций, СМИ, политических деятелей и государств, занимающихся информационной деятельностью псевдоисторического характера во вред национальным интересам Украины.

Представители спецслужб, что новая инициатива направлена, прежде всего, на нейтрализацию "польской пропаганды", в которой участвует большинство польских учреждений, организаций и СМИ, функционирующих на территории Украины, таких как Центр польского права или Польский институт в Киеве. По данным СБУ, распространение "исторической лжи" в среде украинской молодежи проводится поляками в рамках "масштабной информационной кампании, направленной на переоценку исторических событий и насаждение выгодных польской стороне трактовок населению ряда стран, в числе которых и Украина". В принципе, Варшава никогда не скрывала своих радикальных антиукраинских позиций по ряду исторических вопросов, однако, теперь решила вести борьбу с "бандеровской идеологией" не только внутри Польши, но и на территории Украины.

Что же предлагают спецслужбы?

Основная нагрузка по выполнению приказа возложена на Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Именно этот подраздел займется "разоблачением лиц и организаций, занимающихся неверной интерпретацией исторических событий в целях дискредитации международного имиджа Украины". Спецслужбы усилят профилактическую работу с администраторами политических и исторических интернет-сообществ, собираются активнее блокировать интернет-ресурсы, "дискредитирующие исторический путь становления и развития украинского государства". Отдельное внимание будет уделено разъяснительной работе с научным и журналистским сообществами по поводу рисков совместной работы с иностранцами. Также Центр международного сотрудничества СБУ предупредит иностранных коллег об ответственности за проведение антиукраинских информационных кампаний и постарается привлечь их к совместной борьбе с пропагандистами.





В целом, распоряжение главы СБУ Ивана Баканова по поводу противодействия возникающим информационным угрозам выглядит вполне своевременным и обоснованным. Предлагаемые меры особенно актуальны на фоне шума вокруг недавно опубликованной ЦРУ статьи о Степане Бандере, выдаваемой многими польскими СМИ за рассекреченный "доклад ЦРУ". Поляки наверняка намерены использовать опубликованные в США документы для дискредитации Украины, и в такой ситуации жесткая работа СБУ по минимизации имиджиевых рисков и отстаиванию исторической правды становится крайне необходимой и выглядит безальтернативной. Остается надеяться, что конкретизация методов борьбы с пропагандой и создание подробного списка пропагандистов-недоброжелателей быстро принесет свои плоды.

http://times.com.ua/News/121410

статью прочитали: 42 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
Opozdavshiy, 05.02.2020 14:52:33
То есть, СБУ утверждает, что Степан Бандера не был кадровым сотрудником немецких спецслужб с рабочим именем "Консул-2"?
Конкретней надо, все-таки СБУ какая-никакая, а контразведка. Там теоретически должны офицеры сидеть, а не литераторы...

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