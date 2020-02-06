В 2019 году, в военно-воздушных силах США произошло рекордное количество самоубийств

Сентябрь - общенациональный месячник по информированию и предотвращению самоубийств (National Suicide Prevention Awareness Month. (U.S. Air Force photo/Christine Groening)

Military.com | By Oriana Pawlyk 4 Feb 2020

ВВС США сообщили, что в 2019 году, 137 авиаторов из числа военнослужащих действительной службы, Национальной гвардии и резервистов покончили жизнь самоубийством, что на 33% больше чем в предыдущем.

Чиновники подтвердили это число на прошлой неделе, после того как последняя статистика появилась в социальных сетях.

«Самоубийство - это сложная национальная проблема без легко определяемых решений, на которую в полной мере обращает внимание руководство», - сказал генерал-лейтенант Брайан Келли, заместитель начальника штаба по кадрам, персоналу и службам ВВС.

«Департамент Военно-воздушных сил осуществлял и продолжает осуществлять немедленные, среднесрочные и долгосрочные мероприятия и инициативы по предотвращению самоубийств во всех подразделениях, они сосредоточены на связях между отдельными лицами, подразделениями и семьями военнослужащих ВВС; защита на службе, вне службы, её методика, выявление рисков у отдельных лиц и в подразделениях и подготовка и информирование военнослужащих и членов их семей для снижения риска и повышения устойчивости», - сказал он в заявлении, предоставленном Military.com в понедельник.

На прошлой неделе, на неофициальной, но популярной странице ВВС США, были опубликованы просочившиеся в социальную сеть слайды Amn / Nco / Snco, на которых видно, что большинство (84 человека)из покончивших с собой в 2019 году авиаторов состояли на действительной военной службе. На слайдах отмечено, что по состоянию на 31 декабря, 68 из 84 смертей были предполагаемыми самоубийствами, но не были подтверждены.

Хотя военно-воздушные силы не дали разбивки общего числа самоубийц (137), их представитель подтвердил, что слайды, «на момент их создания, давали точную картину».

По словам пресс-секретаря службы Линн Кирби, новое общее число является самым высоким годовым показателем с тех пор, как ВВС начали вести официальный учет в 2008 году.

В то время как данные о самоубийствах по компоненту «Гвардия и резерв» не были сразу доступны, предыдущим рекордным годом по самоубийствам среди летчиков, находящихся на военной службе, был 2017-й, с 63 подтвержденными смертями .

Согласно ежеквартальному отчету о самоубийствах Министерства обороны, В 2018 году в результате самоубийств погибло 60 летчиков-военнослужащих. В том году Служба потеряла, в общей сложности, 103 военнослужащих.

По словам официальных лиц, на 1 августа 2019 года, ВВС уже превысили число самоубийств за весь 2018 год почти на 30 человек. В этом месяце официальные лица приказали взять «тактическую паузу» в операциях для решения этой проблемы.

«Наши товарищи лишают себя жизни», - заявил главный мастер-сержант ВВС Калет О. Райт в видео, которое было размещено в социальных сетях и направлено командирам для решения проблемы роста числа самоубийств во всех подразделениях. «Из-за самоубийств мы теряем больше летчиков, чем от любого врага».

Райт сказал, что в период с 1 января по 31 июля 2019 года погибли 78 летчиков

Выступая на сайте Military.com в октябре, командир сказал, что в течение своей карьеры он слышал рассказы летчиков, что наиболее безнадежно они чувствовали себя во время развертываний, когда были неспособны связаться с кем-то из их подразделения или с близкими людьми дома. Но тем кто им помог и заставил их отступить назад, пока не стало слишком поздно, был человек, сказал он.

«Все, что было - это конструктивное общение, внимательное отношение», - сказал Райт.

И объяснил - в этих случаях помощь приходила от друга или товарища по команде - иногда даже от незнакомца - он задавал самые простые вопросы, такие как «Как дела? Могу ли я что-нибудь сделать?».

«Это имеет большое значение, если вы заходите в рабочий центр, где вы чувствуете: «Эй, я ценный член его команды, и мой руководитель, мои товарищи по команде, они заботятся о вещах, через которые я прохожу» или наоборот - «Эй, это никого не волнует», - сказал Райт. «Речь идет о том, чтобы заставить летчика почувствовать что его ценят и им дорожат».

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