опубликовано редакцией на Переводике 04.02.20 08:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “EUobserver.com”,

"COP25 ends with no deal on carbon markets" Европейский Союз - 16 декабря 2019 г. Конференция по климату СОР25 закончилась без соглашения по углеродным рынкам Еврокомиссар по "зеленой сделке" Франс Тиммерманс (справа). В то время как Европейский Союз (без Польши) и Канада недавно взяли на себя обязательство в отношении климатической нейтральности к 2050 году, ни один другой крупный источник выбросов не взял на себя новых обязательств (Фото: La Moncloa - Gobierno de España)

Елена Санчес Николас Брюссель Переговоры по климату на конференции ООН в Мадриде (СОР25) закончились в воскресенье (15 декабря) частичным соглашением, которое призывает страны повысить их цели по уменьшению выбросов парниковых газов, стремясь выполнить ориентировки Парижского соглашения 2015 года. Однако почти 200 стран не согласились с шестой статьей Парижского соглашения касательно системы рынков квот на выбросы двуокиси углерода. "Международное сообщество упустило важную благоприятную возможность продемонстрировать большие намерения в отношении снижения вреда, адаптации и финансирования для решения климатического кризиса", - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. На конференции, учитывая лозунг "Время для действий", достигнуто было мало. Доклад ООН, опубликованный в прошлом месяце, предупреждал, что мир в настоящее время движется к повышению температуры на 3,2 градуса к концу столетия, и призывал промышленно развитые страны увеличить их цели и юридически закрепить более значительные сокращения выбросов. В то время как Европейский Союз (без Польши) и Канада недавно взяли на себя обязательства в отношении климатической нейтральности к 2050 году, ни один другой крупный источник выбросов не взял на себя новых амбициозных обязательств. Менее половины участников переговоров (80 стран - на которые приходится только около 10 процентов мировых выбросов) выразили свое намерение достичь нулевых показателей по выбросам к середине столетия. Китай, Индия и другие развивающиеся страны поменьше требуют экономической поддержки богатых стран, чтобы профинансировать климатические цели. Однако самым большим отсутствующим на климатическом саммите были Соединенные Штаты - второй самый большой источник парниковых газов, но самый большой источник в историческом плане. Согласно финскому министру окружающей среды и представителю ЕС на конференции Кристе Микконен, результат СОР25 стал "настоящим разочарованием" с точки зрения ЕС. "По-видимому, ЕС теперь нужно стать лидером [в борьбе с изменением климата]", - добавила она. Разногласия в отношении рынка квот на выбросы вредных газов Несмотря на все обязательства переговорщиков, страны не достигли соглашения по шестой статье Парижского соглашения относительно регулирования системы рынков квот на выбросы двуокиси углерода, созданной для того, чтобы помочь странам отказаться от использования углеводородов с меньшими затратами - это последний раздел рабочей программы, оставшийся неулаженным. Этот вопрос будет снова обсуждаться в следующем туре переговоров ООН по климату, которые пройдут в Бонне в июне 2020 года, а также в Глазго на конференции СОР26 в ноябре. Эта система рынков квот на выбросы двуокиси углерода позволит странам сократить выбросы парниковых газов и конвертировать эти сокращения выбросов в продаваемые накопленные и неиспользованные разрешенные объемы выбросов. Однако отсутствие договоренности может сделать невозможным соглашение и даже привести к увеличению выбросов. "Вызывает разочарование, что после многих лет упорной работы и особенно в последние две недели мы не смогли договориться по шестой статье", - сказано в заявлении делегации ЕС. "Мы однако думаем, что мы намного ближе подошли к соглашению, чем раньше, и это то, на что мы можем опереться в наших будущих дискуссиях", - добавлено в заявлении. Катастрофа Организации, занимающиеся проблемами окружающей среды, назвали отсутствие соглашения "катастрофой". По словам Хелен Маунтфорд из аналитического центра по вопросам окружающей среды, Института мировых ресурсов, "учитывая большой риск (юридических) лазеек, обсуждавшихся в Мадриде, было лучше отложить, чем принять правила, которые бы поставили под сомнение целостность Парижского соглашения". "Это возмутительно, что Европейский Союз хочет, чтобы мы поверили, будто он отправляет "человека на луну" с его новыми предложениями по Зеленому курсу, но на глобальной арене он очень сильно отстает в плане своей доли борьбы с изменением климата", - сказала Сюзанн Шербарт, активистка за справедливое решение проблемы климата европейского отделения Friends of the Earth. Директор по стратегическим вопросам "Союза обеспокоенных ученых" Олден Мейер обратил внимание на то, что существует разрыв между требованиями науки и результатами переговоров по климату в плане практических шагов. Большинство самых больших стран-источников выбросов в мире не участвуют и противятся призывам увеличить их цели", - добавил Мейер. Исполнительный директор НПО Oxfam International Чема Вера считает, что страны-члены ООН просто спорят о технических деталях, вместо того, чтобы взять на себя обязательства о более значительных сокращениях выбросов. "Богатые государства используют различные ухищрения, чтобы застопорить прогресс и избежать выплаты своей доли", сказал Вера, добавив, что "теперь, больше, чем когда-либо, очень важно, чтобы люди по всему миру продолжали оказывать давление на правительства, чтобы те проводили более масштабную борьбу с изменением климата".