опубликовано редакцией на Переводике 04.02.20 05:14 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Times of Israel”,

"Yad Vashem apologizes for distortions favoring Russia at Holocaust forum" Израиль - 03 февраля 2020 г. Что ж ты, фраер, сдал назад?))) “Яд Вашем” извинился за искажения в пользу России на форуме по Холокосту Музей сообщил газете, что признаёт несбалансированное представление событий происходивших во время Второй мировой войны и уточняет, что видеоролики, показанные на церемонии в прошлом месяце, не отражают его собственную позицию By TOI STAFF Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения венков на Пятом Всемирном форуме по Холокосту в Мемориальном музее Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме 23 января 2020 года. (Yonatan Sindel/FLASH90) “Яд Вашем” извинился в понедельник за «неточности» и «неполноту» фактов, представленных на Всемирном форуме по Холокосту в прошлом месяце в Иерусалиме, после того, как его раскритиковали за то, что он чрезмерно подчеркивал роль России в войне и избегал информации, которую Москва считает неприятной. Видеоролики, представленные на церемонии, в которой приняли участие десятки мировых лидеров, в том числе российский президент Владимир Путин, были посвящены почти исключительно роли Советского Союза в разгроме нацистов, преуменьшая при этом роль Америки, Великобритании и других стран. Также не были упомянуты сделка Иосифа Сталина с Адольфом Гитлером - пакт Молотова-Риббентропа, предшествовавший войне, оккупация Россией части Польши и другие факты, неудобные для Москвы. Мероприятия Форума, который был организован в ознаменование 75-й годовщины освобождения Красной Армии от лагеря Аушвиц-Биркенау, широко подвергались критике за откровенный подхалимаж перед Путиным. «Мы приносим извинения за очень неудачный инцидент, который произошел», - написал Яд Вашем в письме, направленном в «Гаарец». «К сожалению, видео на этом мероприятии, в частности, предназначенное для краткого изложения ключевых моментов Второй мировой войны и Холокоста, включали неточности и неполное отображение исторических фактов, что создавало несбалансированное впечатление», - заявил газете мемориальный музей Холокоста. «Видео… не отображали [полную] сложную картину событий». «Эти видео не отражают исследовательскую позицию “Яд ва-Шема” по этим вопросам», - заявил музей и отметил, что он привержен, «насколько это возможно, исторической правде и проведению исследований, которые противостоят попыткам её размывания и искажения в политических дискуссиях» в разных странах». Президент Израиля Реувен Ривлин выступает с речью на Пятом Всемирном форуме по Холокосту в Мемориальном музее Холокоста “Яд Вашем” в Иерусалиме 23 января 2020 года (Abir SULTAN / POOL / AFP) В сообщении говорится, что “Яд Вашем” не указал [в своём письме], несет ли он ответственность за содержание церемонии. В нем также не затрагивался вопрос о приглашении Путина выступить с речью, в то время как аналогичное приглашение не было сделано президенту Польши Анджею Дуде, который отказался присутствовать на иерусалимском мероприятии, потому что ему было отказано в таком выступлении. Президент Реувен Ривлин встречается с президентом Польши Анджеем Дудой в Польше 27 января 2020 года. (Amos Ben Gershon/GPO) Путин в своем выступлении на форуме имел в виду, что Польша была соучастницей геноцида нацистов, и утверждал, что 40 процентов евреев, погибших в Холокосте, были гражданами Советского Союза. Историки назвали это последнее утверждение абсурдом. Приглашение Путина выступить, и отсутствие Дуды - было расценено некоторыми как признак того, что Израиль позволил втянуть себя в продолжающийся конфликт в Восточной и Центральной Европе из-за наследия войны. В последние месяцы Путин был вовлечен в [словесную] войну с Польшей по поводу пособничества [нацистам] во Второй мировой войне. Путин обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией в 1938 году, а его польский коллега Дуда обвинил Россию в том, что она преуменьшает свою роль в вторжении в восточноевропейскую страну в сотрудничестве с нацистами в следующем [1939-м] году. Мероприятия Всемирного форума по Холокосту прошли в разгар деликатных переговоров между Израилем и Россией по освобождению американо-израильской туристки, которая была отправлена в тюрьму в России на 7,5 лет за преступление, связанное с наркотиками. Во время своего визита Путин встретился с матерью Наамы Иссахар, а затем на прошлой неделе помиловал заключенную, которая вернулась в Израиль в четверг. Форум, которому уже пять лет, был основан российским меценатом Моше Кантором, которого считают близким к Путину. Израиль, в последние годы, тщательно выверял свои связи с Кремлем, который, благодаря усилиям России по поддержке сирийского диктатора Башара Асада, играет огромную роль в регионе.

Гигантский предвыборный плакат на штаб-квартире партии «Ликуд», на котором премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин пожимают друг другу руки 28 июля 2019 года. Надпись на щите гласит: «Нетаньяху - в другой лиге». (Tal Alovich) Событию 23 января предшествовало открытие в Иерусалиме мемориала жертвам осады Ленинграда, родного города Путина. Мемориал был профинансирован группой российских бизнесменов, а в мероприятии приняли участие Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а также другие израильские лидеры. Кантор отверг прозвучавшие в прошлом месяце обвинения в том, что церемония стала политизированной, заявив, что единственная цель Форума - объединить мировых лидеров в борьбе против антисемитизма. Моше Кантор, глава Европейского еврейского конгресса, дает интервью AFP в Иерусалиме 6 января 2020 года. (Menahem Kahana / AFP) «Это не политическое собрание. Наша главная цель - использовать платформу памяти жертв Холокоста, чтобы поднять вопрос о критической обстановке антисемитизмом. И мы сделали это», - сказал Кантор журналистам на пресс-конференции. Яд Вашем защищал список выступающих на этом мероприятии, указав в своем пред-Форумном заявлении, что «особенно желательно, чтобы лидеры, выступающие на этом мероприятии, представляли четыре основные силы союзных сил, которые освободили Европу и мир от убийственной тирании нацистской Германии" Через неделю после события в Иерусалиме, президент Реувен Ривлин посетил еще одну церемонию, на этот раз - на месте лагеря Аушвиц-Биркенау в Польше. На этой церемонии Дуда сказал Ривлину, что Форум по Холокосту был окрашен личной дружбой между президентом мероприятия Моше Кантором и Путиным, придав ему пророссийский оттенок, сообщил Haaretz. статью прочитали: 7 человек Комментарии