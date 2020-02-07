Россия патрулирует в Сирии в «одиночном разряде»: Турция обиделась за Идлиб

6 февраля 2020

Иллюстрация: mil.ru

Пока всё внимание военных экспертов и СМИ приковано к северо-западу Сирии, где правительственные войска ведут наступление против боевиков в провинциях Идлиб и Алеппо, на северо-восточном фронте, в провинциях Ракка и Хасаке, также наблюдается активизация боевых действий. Впрочем, характер боестолкновений здесь в последнее время носит исключительно позиционный характер, стороны — турецкие войска вместе с союзными им подразделениями так называемой Сирийской национальной армии, остатки курдских «Отрядов народной самообороны», а также правительственные силы Дамаска — периодически обмениваются ракетно-артиллерийскими ударами, работают снайперы.

В семи случаях из десяти огонь открывают протурецкие боевики и турецкая армейская артиллерия, отмечает портал «Военный обозреватель». Накануне, 5 февраля, турецкая армия обстреляла из реактивных систем залпового огня селения Дибс и Хошан в районе Айн-Исса (провинция Ракка), а также селения Таль-Тавиль и Хирбет Шаир в районене Тель-Тамр (пр. Хасаке).

За последние две недели произошли изменения и в зонах патрулирования российской военной полиции. Из-за частого блокирования американцами местных дорог значительно сократилось количество попыток российских военных полицейских патрулировать центральные и восточные районы провинции Хасаке. Так, 2—3 февраля американские военные снова блокировали российские патрули в районе Тель-Тамра.

Остаётся неясной и ситуация с совместным патрулированием военных России и Турции. После 3 февраля, когда турки впервые не приехали на пункт сбора, руководство российского Центра примирения враждующих сторон в САР указывает на «одиночное» патрулирование военной полиции в РФ в регионе, в отсутствие турецких партнёров, которые, как можно понять, таким образом протестуют против наступления войск Башара Асада в Идлибе. Анкара считает, что Москва не оказывает должного давления на Дамаск для прекращения наступательных операций на северо-западе арабской республики.

Напомним, ВС Турции 9 октября дали старт «антитеррористической» операции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Как утверждало турецкое военно-политическое руководство, миссия направлена против «террористических организаций» — Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Отрядов народной самообороны» (ведущая сила в составе СДС) сирийских курдов, а также террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ. ИГИЛ — запрещена в России). Военная кампания турецкой армии получила название «Источник мира». Утверждалось, что операция устранит террористическую угрозу в отношении Турции, будет создана «зона безопасности», куда вернутся сирийские беженцы. 17 октября, после переговоров с высокопоставленной делегацией США в Анкаре, Турция приостановила боевые действия в Сирии.

Согласно Сочинскому меморандуму, принятому 22 октября по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сирийские пограничники и российская военная полиция должны были вывести все курдские «Отряды народной самообороны» и их вооружение из «зоны безопасности» глубиной 30 километров, полосы территории к югу от турецко-сирийской границы, к 18.00 по местному времени (совпадает с московским) 29 октября. После этого срока российские и турецкие военные приступили к совместному патрулированию более узкой полосы протяжённостью 10 км к западу и востоку от «зоны безопасности» на сирийской стороне границы. Россия и Турция начали совместное патрулирование в намеченных районах с 1 ноября.

статью прочитали: 34 человек